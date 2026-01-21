Λουκέτο σε 16 πρατήρια καυσίμων για απάτη στην αντλία – Η δράση του κυκλώματος

Η εγκληματική οργάνωση, μέσω ειδικής τεχνολογίας που αλλοίωνε τις μετρήσεις στις αντλίες καυσίμων στα πρατήρια καυσίμων της ιδιοκτήσίας της, εξαπατούσε τους καταναλωτές, παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα.

Η Ελληνική Αστυνομία ανακοίνωσε ότι εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας παρέμβαιναν με παράνομο λογισμικό στο σύστημα εισροών – εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων, παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα στους καταναλωτές.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πρωινές ώρες της Τρίτης, 20 Ιανουαρίου 2026, πραγματοποιήθηκε αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Δράμας, Μαγνησίας, Εύβοιας, Λάρισας καθώς και Πιερίας, κατά την οποία διενεργήθηκαν ταυτόχρονες έρευνες σε 20 εμπλεκόμενα πρατήρια, 9 οικίες, καθώς και σε γραφεία εταιρείας.

Η οργάνωση ήταν ενεργή από το 2021

Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ βρίσκονται 13 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, ανάμεσά τους και το αρχηγικό, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 5 μέλη, τα στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και αναζητούνται. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης τοποθετείται χρονικά από το έτος 2021 τουλάχιστον.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Σύμφωνα με τα στοιχεία, το αρχηγικό μέλος συμμετείχε σε 20 εταιρείες που διαχειρίζονταν πρατήρια υγρών καυσίμων, στα οποία είχε εγκαταστήσει παράνομο λογισμικό παράκαμψης του συστήματος εισροών – εκροών. Μέσω του λογισμικού αυτού πραγματοποιούνταν ελλειμματική παράδοση καυσίμων στους καταναλωτές, με δυνατότητα ρύθμισης του ποσοστού παρακράτησης, που συνήθως ανερχόταν στο 10%.

Την τεχνική υποστήριξη παρείχαν δύο μέλη της οργάνωσης, υπάλληλοι και τεχνικοί της εταιρείας που είχε αναπτύξει το λογισμικό, μεταξύ των οποίων και οι ιδιοκτήτες της. Παράλληλα, άλλα επιχειρησιακά μέλη είχαν αναλάβει τον έλεγχο εισπράξεων και την εύρυθμη λειτουργία των πρατηρίων.

Κατασχέσεις

Συνολικά από τις έρευνες που διενεργήθηκαν, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

59 κεντρικές μονάδες Η/Υ,

30 φορολογικοί μηχανισμοί,

10 πολυτελή αυτοκίνητα,

6 πιστόλια και βαλλίστρα,

175 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης,

πλήθος σημειώσεων, κινητών τηλεφώνων, usb stick και σκληρών δίσκων,

μητρική πλακέτα αντλίας, καθώς και

το χρηματικό ποσό των 250.000 ευρώ.

16 πρατήρια κλείνουν για 2 έτη

Στο πλαίσιο της επιχείρησης αφαιρέθηκε η άδεια λειτουργίας από 16 πρατήρια για δύο έτη, ενώ ενημερώθηκε η αρμόδια Αρχή για τη νομιμοποίηση εσόδων. Η συνολική οικονομική ζημία στους καταναλωτές εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 25 εκατομμύρια ευρώ.