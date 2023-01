To «τανκ» του Luka Doncic

Ο Σλοβένος αστέρας του NBA, Luka Doncic, δεν βρέθηκε στην αντίπερα όχθη του Ατλαντικού απλά για να ξεχωρίσει, από την πρώτη στιγμή που έπιασε την πορτοκαλί “θεά” ήταν αποφασισμένος να γράψει ιστορία.

Ο Doncic πετυχαίνει συνεχώς τους στόχους του όσον αφορά τα μπασκετικά κατορθώματα και αυτό είναι κάτι που τον κάνει χαρούμενο. Ωστόσο υπάρχει πλέον και ένα υλικό αγαθό το οποίο ήρθε για να αλλάξει την εικόνα του Σλοβένου αστέρα των Ντάλας Μάβερικς.

Πριν μερικές ημέρες ο Luka Doncic εμφανίστηκε στο γήπεδο με ένα Apocalypse Hellfire 6X6. Το εν λόγω όχημα κατασκευάζεται από την Apocalypse Manufacturing και μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τα θέλω του πελάτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Doncic, ενσωμάτωσε στο Apocalypse Hellfire 6X6, θερμικές κάμερες, νυχτερινή όραση, κόρνα με ήχο τρένου και ένα “τρελό” ηχοσύστημα. Το κερασάκι στην τούρτα που πρόσθεσε ο Σλοβένος άσσος του ΝΒΑ, ήταν ο καπνός που μπορεί να βγει από το εμπρός μέρους του αυτοκινήτου.

