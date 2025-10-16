Ποια μάρκα αυτοκινήτου είναι η πολυτιμότερη στον κόσμο – Την «αγαπούν» οι Έλληνες

H Interbrand αποκάλυψε τις 100 εταιρείες που έχουν την υψηλότερη αξία στον κόσμο. Μέσα στο top 10 υπάρχουν δύο φίρμες αυτοκινήτου, μια mainstream και μία premium, ενώ ακόμη μια μάρκα βρίσκεται στις πρώτες 15 θέσεις.

Όπως κάθε χρόνο, η Interbrand δημοσίευσε την λίστα της με τις πιο πολύτιμες μάρκες στον κόσμο. Όπως ήταν αναμενόμενο, τεχνολογικοί γίγαντες όπως η Apple και η Microsoft συνεχίζουν να κυριαρχούν στις πρώτες θέσεις, αλλά μεταξύ των 100 πιο πολύτιμων παγκόσμιων εμπορικών σημάτων, βρίσκονται αρκετές εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων.

Πώς κατατάσσει τις μάρκες η Interbrand

Η εταιρεία κατατάσσει τις μάρκες με βάση την αξία τους, την οποία υπολογίζει χρησιμοποιώντας τρία στοιχεία, τις οικονομικές δυνατότητες κάθε brand, τη «θέση» του μέσα στην αγορά που δρατηριοποιείται και την ισχύ του, η οποία ορίζεται ως η «ικανότητα της εταιρείας να δημιουργεί πιστότητα και, ως εκ τούτου, σταθερά υψηλή ζήτηση και σημαντικά κέρδη στο μέλλον».

Ποια είναι η πολυτιμότερη εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων

Η Toyota, η μάρκα με τις περισσότερες πωλήσεις εδώ και πολλά χρόνια στην Ελλάδα, είναι σύμφωνα με την Interbrand η πολυτιμότερη εταιρεία κατασκευής αυτοκινήτων, ενώ βρέθηκε αρκετά ψηλά και στην γενική κατάταξη, καταλαμβάνοντας την 6η θέση. Η αξία της αποτιμάται στα 74,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 2% σε σχέση με πέρυσι. Η Mercedes ακολούθησε από κοντά στην 10η θέση της γενικής κατάταξης με αποτίμηση 50,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στην 14η θέση βρέθηκε η BMW με αξία 46,8 δισεκατομμύρια δολάρια.

Πολλές μάρκες αυτοκινήτου βρίσκονται μέσα στις πρώτες 100 εταιρείες

Αρκετά χαμηλότερα στην 25η θέση βρίσκουμε την Tesla με αξία 29,5 δισεκατομμύρια δολάρια (σημείωσε σημαντική πτώση σε αξία της τάξης του 35%), ενώ πιο χαμηλά βρίσκουμε κατά σειρά τις: Honda (#29), Hyundai (#30), Sony (#34), Audi (#52), Ferrari (#54), Volkswagen (#56), Porsche (#57), Uber (#64), Xiaomi (#81) και Nissan (#82). Μέσα στις πρώτες 100 μάρκες με την υψηλότερη αξία βρίσκονται τέλος οι μάρκες Kia (#89), BYD (#90), Huawei (#96) και Range Rover (#97).