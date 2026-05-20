Mazda: Σε πρώτο πλάνο τα υβριδικά μοντέλα

Η Mazda φαίνεται ότι έχει αποφασίσει να εστιάσει στην ανάπτυξη full hybrid συστημάτων κίνησης.

Ενώ η Κίνα οδηγεί την κούρσα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και η Ευρώπη ακολουθεί, η Ιαπωνία φαίνεται να τηρεί μια στάση αναμονής.

Η Mazda αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της πραγματικότητας και πλέον, πληροφορίες αναφέρουν πως η μάρκα από τη Χιροσίμα έχει αποφασίσει να καθυστερήσει περαιτέρω το λανσάρισμα της νέας γενιάς αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της.

Αναθεωρεί τα πλάνα της για την ηλεκτροκίνηση

Το MX-30 έγινε το πρώτο ηλεκτρικό μαζικής παραγωγής που λάνσαρε η μάρκα αλλά πλέον έχει σταματήσει να διατίθεται, ενώ τα επόμενα EZ-6 και EZ-60 (γνωστά στην Ευρώπη ως 6e και CX-6e) αναπτύχθηκαν σε συνεργασία με την κινεζική Changan.

Η Mazda, ωστόσο, επιθυμούσε να απαπτύξει ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ανεπτυγμένο εξ ολοκλήρου μέσα στις εγκαταστάσεις της. Αυτό το φιλόδοξο project, που αρχικά προοριζόταν για το 2027, μετατέθηκε πλέον επίσημα για το 2029, ακολουθώντας το παράδειγμα πολλών κατασκευαστών που αναθεωρούν τα πλάνα τους για την παραγωγή ηλεκτρικών μοντέλων λόγω της λιμνάζουσας ζήτησης. Η υποχώρηση είναι εμφανής και στους αριθμούς: ο στόχος για το 2030 που προέβλεπε τα ηλεκτρικά να αποτελούν το 40% των παγκόσμιων πωλήσεων της μάρκας, περιορίζεται τώρα στο 15%.

Εστιάζει στα υβριδικά οχήματα

Πλέον, προτεραιότητα μέχρι το τέλος της δεκαετίας είναι η υβριδική τεχνολογία. Μέχρι σήμερα, η εταιρεία δανειζόταν συστήματα από την Toyota (όπως στο Mazda2), όμως αυτό αναμένεται να αλλάξει, καθώς η Mazda έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει τα δικά της αυτοφορτιζόμενα υβριδικά σύνολα.

Το πρώτο δείγμα αυτής της νέας εποχής θα είναι η επόμενη γενιά του CX-5 που αναμένεται το επόμενο έτος, ενώ θα ακολουθήσουν τρία ακόμη νέα μοντέλα, επιβεβαιώνοντας ότι για την ιαπωνική μάρκα, ο δρόμος προς το μέλλον περνά μέσα από την ανάπτυξη καινούριων υβριδικών συνόλων.