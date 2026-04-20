Με 225 ίππους τα plug-in υβριδικά Peugeot 3008 & 5008 – Με 240 PS το Peugeot 408 PHEV

H Peugeot διαφοροποιεί την εμπορική ονομασία των plug-in υβριδικών εκδόσεων των 3008, 5008 και 408 λόγω Euro 7.

Η Peugeot αλλάζει την ονομασία των plug-in υβριδικών εκδόσεων των 3008, 5008 και 408, ώστε να αντικατοπτρίζεται πλέον η συνολική ισχύς του συστήματος και όχι μόνο του θερμικού κινητήρα, όπως απαιτούν τα νέα πρότυπα ρύπων Euro 7, τα οποία θα τεθουν σε ισχύ από τα τέλη του 2026.

Peugeot E-5008

To Peugeot 5008.

Χωρίς αλλαγές σε επιδόσεις, κατανάλωση & εκπομπές ρύπων

Η γαλλική μάρκα αποφάσισε να εφαρμόσει αμέσως το νέο αυτό πρωτόκολλο. Ως αποτέλεσμα, μεταβάλλεται η επίσημη πιστοποιημένη ισχύς ορισμένων plug-in hybrid μοντέλων της, χωρίς αυτά να υφίστανται κάποια τεχνική τροποποίηση, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιδόσεις, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων παραμένουν αμετάβλητες.

Ως αποτέλεσμα, η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς των Peugeot 3008 PHEV και 5008 PHEV ανέρχεται πλέον σε 225 PS (από 195 PS πριν). Οι νέες τους εμπορικές ονομασίες είναι:
– PEUGEOT 3008 PLUG-IN HYBRID 225
– PEUGEOT 5008 PLUG-IN HYBRID 225

Νέο Peugeot 408

Στην περίπτωση του 408 PHEV, η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς του ανέρχεται πλέον σε 240 PS (από 225 πριν). Η νέα εμπορική ονομασία του μοντέλου θα είναι:
– PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240

Η αλλαγή θα εφαρμοστεί σε όλα τα μοντέλα της Stellantis

Η ίδια προσέγγιση αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλα τα μοντέλα του ομίλου Stellantis (όπως τα Citroen C5 Aircross και Opel Grandland) που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο plug-in υβριδικό σύστημα.

