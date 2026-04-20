Με 225 ίππους τα plug-in υβριδικά Peugeot 3008 & 5008 – Με 240 PS το Peugeot 408 PHEV

H Peugeot διαφοροποιεί την εμπορική ονομασία των plug-in υβριδικών εκδόσεων των 3008, 5008 και 408 λόγω Euro 7.

Η Peugeot αλλάζει την ονομασία των plug-in υβριδικών εκδόσεων των 3008, 5008 και 408, ώστε να αντικατοπτρίζεται πλέον η συνολική ισχύς του συστήματος και όχι μόνο του θερμικού κινητήρα, όπως απαιτούν τα νέα πρότυπα ρύπων Euro 7, τα οποία θα τεθουν σε ισχύ από τα τέλη του 2026.

Χωρίς αλλαγές σε επιδόσεις, κατανάλωση & εκπομπές ρύπων

Η γαλλική μάρκα αποφάσισε να εφαρμόσει αμέσως το νέο αυτό πρωτόκολλο. Ως αποτέλεσμα, μεταβάλλεται η επίσημη πιστοποιημένη ισχύς ορισμένων plug-in hybrid μοντέλων της, χωρίς αυτά να υφίστανται κάποια τεχνική τροποποίηση, γεγονός που σημαίνει ότι οι επιδόσεις, η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές ρύπων παραμένουν αμετάβλητες.

Ως αποτέλεσμα, η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς των Peugeot 3008 PHEV και 5008 PHEV ανέρχεται πλέον σε 225 PS (από 195 PS πριν). Οι νέες τους εμπορικές ονομασίες είναι:

– PEUGEOT 3008 PLUG-IN HYBRID 225

– PEUGEOT 5008 PLUG-IN HYBRID 225

Στην περίπτωση του 408 PHEV, η πιστοποιημένη συνδυαστική ισχύς του ανέρχεται πλέον σε 240 PS (από 225 πριν). Η νέα εμπορική ονομασία του μοντέλου θα είναι:

– PEUGEOT 408 PLUG-IN HYBRID 240

Η αλλαγή θα εφαρμοστεί σε όλα τα μοντέλα της Stellantis

Η ίδια προσέγγιση αναμένεται να εφαρμοστεί σε όλα τα μοντέλα του ομίλου Stellantis (όπως τα Citroen C5 Aircross και Opel Grandland) που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο plug-in υβριδικό σύστημα.