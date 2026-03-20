Με 8 μάρκες και 60 οχήματα η Stellantis στο Παρίσι – Ποια μοντέλα θα κάνουν ντεμπούτο

Πάνω από 60 αυτοκίνητα του όμιλου Stellantis θα βρίσκονται στο μεγάλο γεγονός, συμπεριλαμβανομένων του DS N°7, της νέας Lancia Gamma, του Leapmotor B03, των καινούργιων μοντέλων της Fiat και της εντυπωσιακής Alfa Romeo 33 Stradale.

Από τις 12 έως τις 18 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί η 91η Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις παγκοσμίως στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανίας, η οποία αναμένεται να προσελκύσει περισσότερους από μισό εκατομμύριο επισκέπτες.

O όμιλος Stellantis σε αυτό το κορυφαίο γεγονός θα εκπροσωπηθεί από 8 μάρκες (Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel και Peugeot) και θα παρουσιάσει περισσότερα από 60 οχήματα στο έκτασης 5.340 τετραγωνικών μέτρων περίπτερό της στο Hall 4 του εκθεσιακού κέντρου Porte de Versailles.

Νέα Lancia Gamma στο Παρίσι

Η Lancia θα παρουσιάσει στο Παρίσι τη νέα Lancia Gamma, η οποία θα κατασκευάζεται στο εργοστάσιο του Melfi και θα αποτελέσει τη ναυαρχίδα της φίρμας. Σχεδιασμένη και εξελιγμένη στην Ιταλία, η νέα Gamma αναμένεται να υιοθετήσει κομψή fastback σιλουέτα, ενώ παράλληλα το εσωτερικό θα είναι ευρύχωρο.

Η γκάμα κινητήρων θα περιλαμβάνει τόσο αμιγώς ηλεκτρικές όσο και υβριδικές εκδόσεις. Παράλληλα, δίπλα στη νέα Gamma, θα παρουσιαστεί ολόκληρη η οικογένεια Ypsilon.

Τρία νέα μοντέλα από τη Leapmotor

Η Leapmotor θα συμμετάσχει παρουσιάζοντας ολόκληρη την τρέχουσα γκάμα της και δίνοντας μια πρώτη γεύση για το τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στο Παρίσι θα γίνει η ευρωπαϊκή πρεμιέρα του B03, το οποίο θα πλαισιώνεται από τα B03X και B05, τα οποία θα λανσαριστούν το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Πολυπληθές το περίπτερο της Peugeot

Η Peugeot από την πλευρά της θα δώσει το παρών φέρνοντας μαζί της ολόκληρη τη γκάμα της, όπως τα ανανεωμένα 308 και 408, θα προβάλλει concept cars, νέα σπορ μοντέλα και καινοτόμες τεχνολογίες, ενώ θα δημιουργήσει και μια ειδική Sport Zone, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να δουν από κοντά το 9X8 που συμμετέχει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και το νέο E-208 GTi.

Στο Παρίσι η Alfa Romeo 33 Stradale

Η Alfa Romeo θα συμμετάσχει με τις Junior, Tonale, Giulia, Stelvio και την εντυπωσιακή 33 Stradale. Στο περίπτερο της κεντρική θέση θα έχει το πρόγραμμα Bottegafuoriserie, το κέντρο εξατομίκευσης των μοντέλων Alfa Romeo και Maserati.

Δείχνει την ιστορία της η Citroen

Η Citroen υπόσχεται να εντυπωσιάσει το κοινό με ένα εντυπωσιακό περίπτερο που αναδεικνύει πάνω από 107 χρόνια τεχνογνωσίας, δημιουργικότητας και έξυπνων λύσεων.

Ο χώρος θα έχει θεματικές ενότητες που εκφράζουν την ταυτότητα της μάρκας: ένα concept car γεμάτο χαρακτήρα, έναν χώρο αφιερωμένο στη Formula E και μια ενότητα για αναψυχή και οικογένειες. Όλα τα μοντέλα της μάρκας θα βρίσκονται επίσης εκεί.

Παρουσιάζεται επίσημα το DS Nº 7

Η DS επέλεξε το Παρίσι για την επίσημη παρουσίαση του DS Nº 7, το οποίο θα διατίθεται τόσο με υβριδικά όσο και με αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα, προσφέροντας αυτονομία έως 740 χιλιόμετρα. Δίπλα του θα βρίσκονται τα DS Nº 8, DS Nº 4 και μια νέα έκδοση του DS 3.

Δύο νέα Fiat κάνουν ντεμπούτο

Η παρουσία της Fiat θα περιλαμβάνει το Topolino, το εμβληματικό 500 σε ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, καθώς και τα 600 και Grande Panda σε εκδόσεις EV, Hybrid και βενζίνης, αλλά και το TRIS, ένα ευφυές τρίτροχο ηλεκτρικό όχημα για την πόλη.

Παράλληλα, η μάρκα θα παρουσιάσει δύο νέα μοντέλα που σηματοδοτούν την επιστροφή της στην κατηγορία C, καθώς και ένα καινούργιο concept car.

Με το ανανεωμένο Astra και το Mokka GSe η Opel

Τέλος, η Opel θα παρουσιάσει το ανανεωμένο Opel Astra, το οποίο εισάγει τεχνολογίες κορυφαίες για την κατηγορία, όπως τα Intelli-Lux HD προσαρμοζόμενα αντιθαμβωτικά φώτα με περισσότερα από 50.000 στοιχεία. Στο περίπτερο θα εκτίθεται επίσης το αμιγώς ηλεκτρικό Mokka GSe, νικητής του βραβείου Golden Steering Wheel 2025.