Με αεροπλάνο γίνονται οι παραδόσεις των Ferrari στη Μέση Ανατολή

Σημαντικά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν εταιρείες όπως η Ferrari στην παράδοση των οχημάτων της στη Μέση Ανατολή, λόγω της πολεμικής σύρραξης στην περιοχή.

Μάρκες όπως η Ferrari, η Lamborghini και η Bentley έχουν γίνει πασίγνωστες σε ολόκληρο τον πλανήτη λόγω των μοναδικών αυτοκινήτων που κατασκευάζουν αλλά και της υψηλής τους τιμής.

Αυτό που πολλοί δεν γνωρίζουν είναι ότι μεγάλο μέρος των πωλήσεων τους αφορά χώρες της Μέσης Ανατολής.

Σύμφωνα με το Bloomberg, ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ και του Ιράν έχει επηρεάσει σημαντικά τις πωλήσεις εταιρειών όπως η Ferrari. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ιταλική φίρμα έχει αναγκαστεί να σταματήσει τις παραδόσεις νέων οχημάτων. Αυτό συμβαίνει γιατί η μεταφορά των αυτοκινήτων γίνεται κανονικά μέσω θαλάσσης, δυνατότητα που αυτήν τη στιγμή δεν υπάρχει λόγω του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ και του εμπόλεμου κλίματος.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί, πως κάποιοι πελάτες που δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι το εξομαλυνθεί η κατάσταση, έχουν καταφέρει να πείσουν τη Ferrari να τους παραδώσει το καινούργιο τους απόκτημα μέσω… αέρα, χρησιμοποιώντας κάποιο αεροπλάνο.

Αυτή η λύση, ωστόσο, σύμφωνα με τον βελτιωτικό οίκο της Mansory, ο οποίος επίσης έχει επιλέξει αυτή τη μέθοδο παράδοσης σε κάποιες περιπτώσεις, αυξάνει το συνολικό κόστος κατά έως και τέσσερις φορές.

Η Maserati έχει επίσης σταματήσει προσωρινά τις παραδόσεις στη Μέση Ανατολή λόγω «προκλήσεων στη εφοδιαστική αλυσίδα και ανησυχίες για την ασφάλεια». Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Bentley Frank-Steffen Walliser σημείωσε: «Δεν υπάρχει κάποιος αντίκτυπος στην παραγωγή, αλλά, σίγουρα, οι άνθρωποι στη Μέση Ανατολή έχουν άλλες σκέψεις από το να ψάχνουν για μια νέα Bentley αυτή τη στιγμή», μια δήλωση που ουσιαστικά δείχνει πως η ζήτηση στην περιοχή έχει αποδυναμωθεί.