Με αυτονομία 740 χλμ. και 670 ίππους το νέο AUDI E7X

Το νέο AUDI E7X είναι το νέο προϊόν συνεργασίας της Audi με την κινεζική SAIC και διακρίνεται για τη μεγάλη θεωρητική αυτονομία που προσφέρει η χωρητικότητας 109 kWh μπαταρία του.

Το δεύτερο μέλος της γκάμας της παρουσίασε η AUDI, η μάρκα που προέκυψε μέσα από τη συνεργασία της γερμανικής premium φίρμας με τη μητρική εταιρεία της MG, την SAIC.

Όπως και το Ε5 Sportback, το νέο E7X ακολουθεί πιστά τη σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας και έχει πολλές ομοιότητες με το πρωτότυπο E SUV που είχε παρουσιαστεί στην έκθεση Auto Guangzhou 2025 στην Κίνα. Η τιμή του αναμένεται να διαμορφωθεί στα 34.000 ευρώ στην κινεζική αγορά.

SUV μήκους 5+ μέτρων

Το E7X είναι ένα SUV με μήκος 5.057 χιλιοστά, πλάτος 2.042 χιλιοστά και ύψος 1.786 χιλιοστά, διαστάσεις που το κάνουν ελαφρώς μεγαλύτερο από το γνωστό μας Q7, ωστόσο σε σχέση με τα μοντέλα της γερμανικής εταιρείας, το μοντέλο ξεχωρίζει χάρη στη χαρακτηριστική τετράγωνη μάσκα του στο μπροστινό μέρος.

Το τετράγωνο μοτίβο υπάρχει και πίσω, ενώ σημαντική διαφορά είναι ότι στη θέση των τεσσάρων «δαχτυλιδιών» της Audi, είναι τοποθετημένο το όνομα της κινεζικής εταιρείας, πάντα με κεφαλαία γράμματα.

Εικόνες για το εσωτερικό του E7X δεν έχουν ακόμη αποκαλυφθεί, ωστόσο οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως ο διάκοσμος θα μοιάζει σε μεγάλο βαθμό με αυτόν του E5 Sportback.

Αυτό σημαίνει πως το παρών θα δίνει μια κυρτή οθόνη αφής 4K διαμέτρου 27 ιντσών όπου θα ενσωματώνεται ο πίνακας οργάνων και το σύστημα infotainment του μοντέλου με chipset Qualcomm Snapdragon 8295, το οποίο πραγματοποιεί 30 δισεκατομμύρια διεργασίες ανά δευτερόλεπτο.

Στις δύο άκρες του ταμπλό θα υπάρχουν ακόμη δύο μικρές οθόνες που θα αναμεταδίδουν ό,τι «βλέπουν» οι ψηφιακοί πλευρικοί καθρέπτες.

Μεγάλη μπαταρία και υψηλή ισχύς

Πηγή ισχύος του AUDI E7X είναι μια μπαταρία χωρητικότητας 109 kWh, η οποία του εξασφαλίζει αυτονομία πάνω από 740 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC της Κίνας και δίνει ενέργεια σε δύο ηλεκτροκινητήρες, συνδυαστικής ισχύος 670 ίππων, που επιτρέπουν στο αυτοκίνητο να πετύχει το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 3,9 δευτερόλεπτα.

Ενώ μοντέλα όπως το Audi Q6 e-tron χρησιμοποιούν αρχιτεκτονική PPE (Premium Platform Electric) με 800V, ​​η AUDI αναφέρει ότι το E7X έχει αρχιτεκτονική 900V που δίνει τη δυνατότητα στο αυτοκίνητο να φορτίζεται με ταχύτητα έως 400 kW και να προσθέτει 320 χιλιόμετρα αυτονομίας με μια 10λεπτη σύνδεση σε ταχυφοριστή.