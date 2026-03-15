Με φωτογραφικό υλικό και καταγραφή χιλιομέτρων οι δημοπρασίες οχημάτων της ΑΑΔΕ

Όπου αυτό είναι εφικτό, σε κάθε όχημα θα αναγράφεται ο αριθμός των χιλιομέτρων, ενώ οι ανακοινώσεις της ΑΑΔΕ για τις επόμενες δημοπρασίες, θα συνοδεύονται από φωτογραφικό υλικό.

Οι δημοπρασίες τροχοφόρων που πραγματοποιεί η Διεύθυνση Διαχείρισης και Εκμετάλλευσης Περιουσίας (ΔΙΔΕΠ) της ΑΑΔΕ, πρώην ΟΔΔΥ, γίνονται πλέον πιο προσιτές και διαφανείς για τους πολίτες.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης της διαδικασίας, στις ανακοινώσεις των δημοπρασιών προστίθενται πλέον φωτογραφίες των οχημάτων που πρόκειται να πωληθούν. Με αυτόν τον τρόπο, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν μια πιο σαφή εικόνα για την κατάσταση και τα βασικά χαρακτηριστικά τους πριν αποφασίσουν να συμμετάσχουν.

Παράλληλα, όπου αυτό είναι δυνατό, στη μεγάλη πλειονότητα των οχημάτων αναγράφεται και ο αριθμός των χιλιομέτρων που έχουν διανύσει.

Οι πληροφορίες αυτές, μαζί με το σχετικό φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύονται στις ανακοινώσεις των δημοπρασιών που είναι διαθέσιμες στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), στην ενότητα Εξυπηρέτηση – Ενημέρωση > Δημοπρασίες.

Οδηγίες από την ΑΑΔΕ

Υπενθυμίζεται ότι τα οχήματα που διατίθενται μέσω των δημοπρασιών είναι μεταχειρισμένα και μπορεί να παρουσιάζουν φθορές, ζημιές ή ελλείψεις, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις ενδέχεται να χρειάζονται επισκευές πριν μπορέσουν να κυκλοφορήσουν. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να τα δουν από κοντά πριν από τη διαδικασία της δημοπρασίας, ακόμη και παρουσία τεχνικού συμβούλου της επιλογής τους, χωρίς όμως να επιτρέπεται η χρήση εργαλείων ή η θέση του οχήματος σε λειτουργία.

Τα στοιχεία που αφορούν το έτος κατασκευής, τον κυβισμό και τα χιλιόμετρα προκύπτουν από εξωτερικές ενδείξεις και παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς λόγους.