Μεγάλη μελέτη εκθέτει τα plug-in υβριδικά: Έχουν 300% υψηλότερη κατανάλωση

Τα plug-in υβριδικά αποτελούν τη γέφυρα από τα θερμικά στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ωστόσο, μεγάλη έρευνα δείχνει πως σε πραγματικές συνθήκες και ανάλογα τη χρήση τους, δεν προσφέρουν την οικονομία καυσίμου που υπόσχονται.

Τα plug-in υβριδικά μοντέλα (PHEV) παρουσιάζονται ως η ιδανική μεταβατική λύση ανάμεσα στους κινητήρες εσωτερικής καύσης και τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να κινούνται για 50-100 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα, ειδικά μέσα στην πόλη, και παράλληλα, έχουν αρκετή αυτονομία για να κάνουν ένα μεγάλο ταξίδι χάρη στη βοήθεια του θερμικού κινητήρα.

Στη θεωρία, προσφέρουν πολύ οικονομικές μετακινήσεις και χαμηλές εκπομπές ρύπων, ωστόσο νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική.

Η μεγαλύτερη μελέτη μέχρι σήμερα

Μελέτη του Ινστιτούτου Fraunhofer, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Ευρώπη πάνω στα plug-in υβριδικά οχήματα, ανέλυσε δεδομένα από σχεδόν ένα εκατομμύριο οχήματα με επαναφορτιζόμενη υβριδική τεχνολογία. Τα στοιχεία προέρχονται από συστήματα OBFCM (on-board fuel consumption monitoring), δηλαδή από μετρήσεις σε πραγματικές συνθήκες που έχουν πραγματοποιηθεί σε μοντέλα κατασκευής μεταξύ 2021 και 2023.

Σύμφωνα με τον επίσημο ευρωπαϊκό κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση καυσίμου των PHEV ανέρχεται στα 1,57 λτ./100 χιλιόμετρα. Στην πράξη, όμως και σύμφωνα με την έρευνα, η μέση κατανάλωση φτάνει τα 6,12 λτ./100 χλμ. Πρόκειται για τιμή αυξημένη κατά 3,26 φορές (ή 300%) σε σχέση με τις μετρήσεις που ανακοινώνουν οι αυτοκινητοβιομηχανίες.

Τα ευρήματα αυτά συνδέονται και με προηγούμενη μελέτη, η οποία είχε διαπιστώσει ότι οι πραγματικές εκπομπές ρύπων των plug-in υβριδικών είναι περίπου 3,5 φορές υψηλότερες από αυτές που ανακοινώνονται επίσημα.

Η εικόνα στην ηλεκτρική λειτουργία

Θεωρητικά, το βασικό πλεονέκτημα ενός plug-in υβριδικού σε σχέση με τα αυτοφορτιζόμενα υβριδικά και τα ήπια υβριδικά είναι ότι μπορεί να κινηθεί για δεκάδες χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα, χωρίς την παραμικρή συνδρομή του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ωστόσο, ακόμη και σε αυτή τη λειτουργία, οι πραγματικές μετρήσεις διαφέρουν από τις εργοστασιακές τιμές σημαντικά. Η μέση κατανάλωση καταγράφεται στα 2,98 λτ./100 χλμ., σχεδόν διπλάσια από την τιμή των 1,57 λτ./100 χλμ. του WLTP. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι ο κινητήρας εσωτερικής καύσης ενεργοποιείται πολύ συχνότερα από ό,τι θεωρητικά προβλέπεται.

Το ζήτημα της φόρτισης

Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας αφορά τη συχνότητα φόρτισης των PHEV οχημάτων. Στη Γερμανία, η έρευνα έδειξε ότι λιγότερο από το ένα τρίτο των plug-in οχημάτων φορτίζεται τακτικά. Τα υπόλοιπα είτε φορτίζονται σπάνια είτε δεν φορτίζονται καθόλου.

Αυτό μετατρέπει τα plug-in υβριδικά σε οχήματα που λειτουργούν κατά κύριο λόγο ως αυτοφορτιζόμενα υβριδικά, ωστόσο σε σχέση με αυτά, εμφανίζουν υψηλότερη κατανάλωση λόγω του βάρους που προσθέτει η μπαταρία.

Ρυθμιστικές προεκτάσεις

Οι αποκλίσεις μεταξύ εργοστασιακής και πραγματικής κατανάλωσης δεν είναι κάτι πρωτοφανές στην αυτοκινητοβιομηχανία, αφού διαφορές υπάρχουν και στα αυτοκίνητα εσωτερικής καύσης. Αξιοσημείωτο είναι όμως ότι, ενώ οι μετρήσεις κατανάλωσης στα αυτοκίνητα βενζίνης και ντίζελ διαφέρουν κατά περίπου το 20%, οι μετρήσεις κατανάλωσης στα PHEV οχήματα αποκλίνουν κατά 300%, εγείροντας σοβαρά ζητήματα αξιοπιστίας του ισχύοντος συστήματος μέτρησης.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρμόδια για τον καθορισμό των κανονισμών για τη μέτρηση της κατανάλωσης και των ρύπων CO₂ δεν σχολίασε τα ευρήματα της έρευνας, ενώ, από την πλευρά της, η Γερμανική Ένωση Αυτοκινητοβιομηχανίας υποστηρίζει ότι οι υφιστάμενες μέθοδοι μέτρησης είναι «αξιόπιστες».