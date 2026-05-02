Mercedes: Επαναφέρει τα φυσικά κουμπιά αλλά στηρίζει τις οθόνες

H Mercedes δηλώνει πιστή στις μεγάλες οθόνες, ωστόσο θεωρεί πως υπάρχει περιθώριο για τοποθέτηση περισσότερων φυσικών κουμπιών, ώστε οι χρήστες να έχουν άμεση πρόσβαση σε συγκεκριμένες λειτουργίες.

Τα τελευταία χρόνια, φαινόταν πως οι εταιρείες έκαναν έναν αγώνα… μινιμαλισμού. Κάθε αυτοκίνητο που παρουσιαζόταν είχε όσο το δυνατόν λιγότερα κουμπιά, μεταφέροντας όλες τις λειτουργίες μέσα σε μια μεγάλη οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό.

Τώρα, αυτή η μόδα φαίνεται να αποτελεί παρελθόν, με όλο και περισσότερες εταιρείες να αναφέρουν ότι τα επόμενα μοντέλα τους θα έχουν στην καμπίνα τους αρκετά φυσικά μπουτόν.

Από την πλευρά της, η Mercedes θα ακολουθήσει μια μέση οδό. Σύμφωνα με όσα γίνονται γνωστά, η Mercedes θα επιμείνει στην παρουσία γιγάντιων οθονών πάνω στο ταμπλό του αυτοκινήτου, καθώς θεωρεί πως αυτό είναι ένας τρόπος επίδειξης της τεχνογνωσίας της. Παράλληλα, η μάρκα θα επαναφέρει κάποια φυσικά κουμπιά για βασικές λειτουργίες του οχήματος, καθώς παραδέχεται πως αυτό είναι κάτι που ζητούν οι πελάτες της.

Συνδυασμός οθονών με φυσικά μπουτόν

Ο επικεφαλής πωλήσεων Mathias Geisen δήλωσε ότι η δέσμευση της Mercedes στις μεγάλες οθόνες είναι σύμφωνη με την premium θέση της μάρκας: «Προσφέρουμε μια κορυφαία καμπίνα, σε εμφάνιση, αίσθηση και υλικά, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε όλα αυτά θα συνδέονται άψογα με το ψηφιακό κομμάτι. Πάντα αναφέρομαι στο τηλέφωνό μου: τα τελευταία 20 χρόνια φαίνεται βασικά το ίδιο, αλλά είναι πολύ πιο εξελιγμένο στα πράγματα που συμβαίνουν πίσω από την οθόνη».

Ο Geisen συνέχισε προσθέτοντας ότι οι οθόνες προσφέρουν μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης. «Στο σύστημα ψυχαγωγίας και ενημέρωσης της C-Class, μπορείτε πραγματικά να δημιουργήσετε τη δική σας ατμόσφαιρα. Αν έχετε μια ενιαία οθόνη με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση και βάζετε φωτογραφίες των παιδιών σας πάνω της, σημαίνει ότι μπορείτε να εξατομικεύσετε το εσωτερικό του αυτοκινήτου, όχι μόνο σε θέμα υλικών αλλά και σε λογισμικό».

Περισσότερα κουμπιά στο μέλλον

Παρά ταύτα, ο Geisen αναγνώρισε ότι η Mercedes θα ακολουθήσει διαφορετικό μονοπάτι σε ό,τι αφορά τη χρήση των κουμπιών και ότι στόχος της είναι να συνδυάσει τις μεγάλες οθόνες με φυσικά χειριστήρια και διακόπτες. Ο ίδιος ανέφερε: «Πιστεύω πολύ στις οθόνες αλλά στα μελλοντικά μας προϊόντα, θα δείτε περισσότερα κουμπιά. Όταν κάνουμε έρευνες, οι πελάτες είναι πολύ σαφείς: “Αγαπάμε τις μεγάλες οθόνες, αλλά θέλουμε να έχουμε μπουτόν για συγκεκριμένες λειτουργίες”».