Mobility for All στη ΔΕΘ: Η κινητικότητα του αύριο είναι για όλους

Η τεχνολογία μπορεί να κάνει τις μετακινήσεις ασφαλέστερες. Η πραγματική αλλαγή, όμως, απαιτεί προσβάσιμες υποδομές, κυκλοφοριακή αγωγή και μια νέα κουλτούρα σεβασμού στον δρόμο.

Η κινητικότητα είναι προϋπόθεση ελευθερίας, ανεξαρτησίας και ισότιμης συμμετοχής στην κοινωνική ζωή. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα της συζήτησης «Mobility for All: Δημιουργώντας Πόλεις για Όλους», πουπραγματοποιήθηκε την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της Ιαπωνίας ως Τιμώμενης Χώρας στη ΔΕΘ, με πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Ιαπωνίας και της Toyota Hellas. Παράλληλα, συνέδεσε το παγκόσμιο όραμα «Mobility for All» της Toyota με την πρωτοβουλία «Πρώτα ο Πεζός» των 4ΤΡΟΧΩΝ και της Καθημερινής, η οποία υλοποιείται με τη χορηγία της Τουοτα, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Αττικής, του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις και με την υποστήριξη της Uber.

Στη συζήτηση συμμετείχαν ο παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος ρέκορντμαν, Στέλιος Μαλακόπουλος, ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΚΕΤΑ, καθηγητής Ευάγγελος Μπεκιάρης και η Διευθύντρια Σύνταξης των 4ΤΡΟΧΩΝ, Ελένη Ξενάκη. Τον συντονισμό είχε η δημοσιογράφος της Καθημερινής, Ηλιάνα Μάγρα.

Η κινητικότητα ως δικαίωμα

Την εκδήλωση άνοιξε ο πρέσβης της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, Koichi Ito, επισημαίνοντας ότι Ελλάδα και Ιαπωνία βρίσκονται αντιμέτωπες με κοινές προκλήσεις, όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η δημογραφική γήρανση και η ανάγκη για μεταφορές ασφαλείς και προσβάσιμες σε όλους.

Η συμπεριληπτική κινητικότητα, τόνισε, δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία. Αφορά τους ηλικιωμένους, όσους αντιμετωπίζουν προσωρινές ή μόνιμες δυσκολίες μετακίνησης και, τελικά, κάθε πολίτη. Οι υποδομές και οι υπηρεσίες μεταφορών που σχεδιάζονται για να εξυπηρετούν τους πιο ευάλωτους μπορούν να διευρύνουν την κοινωνική και οικονομική συμμετοχή ολόκληρου του πληθυσμού.

Την ανθρώπινη πλευρά αυτής της αρχής ανέδειξε ο Στέλιος Μαλακόπουλος, μεταφέροντας την εμπειρία του από το Παραολυμπιακό Χωριό του Τόκιο το 2021. Σε ένα πλήρως προσβάσιμο περιβάλλον, αθλητές με διαφορετικές αναπηρίες μπορούσαν να κατοικούν, να προπονούνται και να μετακινούνται μαζί, χωρίς οι υποδομές να μετατρέπονται σε εμπόδιο.

«Η κινητικότητα είναι να έχεις την ευκαιρία και τη δυνατότητα να κάνεις ό,τι μπορείς να ονειρευτείς», ήταν το βασικό μήνυμα της παρέμβασής του. Για έναν άνθρωπο που χρησιμοποιεί αμαξίδιο, ένα μη προσβάσιμο κτίριο μπορεί ουσιαστικά να μην υπάρχει στον χάρτη της πόλης. Το ίδιο εμπόδιο, σε διαφορετική κλίμακα, αντιμετωπίζουν ένας ηλικιωμένος ή ένας γονέας που κινείται με παιδικό καρότσι.

Ο πεζός που περνά απαρατήρητος

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε και η πρωτοβουλία «Πρώτα ο Πεζός». Όπως επισήμανε η Ελένη Ξενάκη, το πρόβλημα στους ελληνικούς δρόμους δεν περιορίζεται στις ελλιπείς υποδομές. Συνδέεται και με μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα μετακίνησης, στην οποία ο οδηγός συχνά αντιμετωπίζει τη διαδρομή ως προσωπική υπόθεση, χωρίς να παρατηρεί επαρκώς όσους κινούνται γύρω του.

Αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές στις διαβάσεις. Σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις η παραχώρηση προτεραιότητας θεωρείται αυτονόητη. Στην Ελλάδα ο πεζός συχνά καλείται να διαπραγματευτεί ακόμη και εκεί το δικαίωμά του να περάσει με ασφάλεια.

Η επικοινωνία και η ευαισθητοποίηση μπορούν να συμβάλουν στην αλλαγή της συμπεριφοράς, δεν αρκούν όμως από μόνες τους. Χρειάζονται ασφαλείς διαβάσεις, έξυπνοι σηματοδότες και πεζοδρόμια που δεν αναγκάζουν τον πολίτη να κατεβαίνει στο οδόστρωμα εξαιτίας σπασμένων πλακών, κάδων, τραπεζοκαθισμάτων ή άλλων εμποδίων.

Κυρίως, χρειάζεται κυκλοφοριακή αγωγή με συνέχεια. Όχι ως περιστασιακή δράση, αλλά ως σταθερό μέρος της εκπαίδευσης, ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν από νωρίς να χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο με ασφάλεια και σεβασμό.

Από τα αυτόνομα οχήματα στα «έξυπνα» πατίνια

Ο καθηγητής Ευάγγελος Μπεκιάρης παρουσίασε τεχνολογίες που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά την αστική κινητικότητα. Μεταξύ αυτών είναι τα αυτόνομα οχήματα, οι αισθητήρες και οι κάμερες ανίχνευσης κινδύνου, τα συστήματα παρακολούθησης της κόπωσης του οδηγού και οι υποδομές που επικοινωνούν απευθείας με τα οχήματα.

Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε, για παράδειγμα, να περιορίζει αυτόματα την ταχύτητα ενός συμβατού οχήματος στα 20 χλμ./ώρα όταν αυτό εισέρχεται σε μια ζώνη αυξημένου κινδύνου, όπως μια περιοχή γύρω από ένα σχολείο ή μια δομή για άτομα με προβλήματα όρασης.

Ο πρόεδρος του ΕΚΕΤΑ αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη «έξυπνων» ηλεκτρικών πατινιών, τα οποία αναγνωρίζουν πού κινούνται και προσαρμόζουν αναλόγως την ταχύτητά τους. Η ίδια τεχνολογία μπορεί να εντοπίζει τη χρήση του οχήματος από δύο άτομα ή ακόμη και αν ο αναβάτης φορά κράνος.

Οι δυνατότητες αυτές δείχνουν ότι δεν είναι απαραίτητο να επιλέξουμε ανάμεσα στην καινοτομία και την ασφάλεια. Η τεχνολογία μπορεί να περιορίσει τους κινδύνους, εφόσον ενσωματωθεί σε σαφές θεσμικό πλαίσιο και υπηρετεί πραγματικές κοινωνικές ανάγκες.

Ωστόσο, όπως υπογράμμισε ο καθηγητής Μπεκιάρης, η τεχνολογία εξελίσσεται πολύ ταχύτερα από τις ανθρώπινες συνήθειες. Γι’ αυτό και η πολιτεία πρέπει να μετατρέπει την έρευνα σε δημόσια πολιτική. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του E-Drive Academy, ενός ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού υλικού για την οδική ασφάλεια που αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ, αλλά δεν εντάχθηκε τελικά ως σταθερό μάθημα στο σχολικό πρόγραμμα.

Πόλεις που δεν αφήνουν κανέναν πίσω

Η συζήτηση στη ΔΕΘ ανέδειξε ότι η ασφαλής και συμπεριληπτική κινητικότητα δεν θα προκύψει από μία μεμονωμένη τεχνολογία ή καμπάνια. Απαιτεί συνεργασία ανάμεσα στην πολιτεία, την αυτοκινητοβιομηχανία, τους ερευνητικούς φορείς, τα μέσα ενημέρωσης και τους ίδιους τους πολίτες.

Τα αυτόνομα οχήματα, οι έξυπνες διαβάσεις και τα συνδεδεμένα συστήματα μπορούν να αποτρέψουν λάθη και να σώσουν ζωές. Δεν μπορούν, όμως, να υποκαταστήσουν την ανάγκη για προσβάσιμα πεζοδρόμια, εφαρμογή των κανόνων και αλλαγή της συμπεριφοράς μας.