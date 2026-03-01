Έτοιμη η μπαταρία που εξασφαλίζει αυτονομία 1.500 χλμ. – Σε ποια γνωστή εταιρεία ανήκει

Αυτονομία πάνω από 1.500 χλμ., 70% περισσότερη ασφάλεια και με τεχνητή νοημοσύνη: η μπαταρία στερεάς κατάστασης της Changan φαίνεται πως είναι έτοιμη να βγει από τα εργαστήρια και να εξοπλίσει τα ηλεκτρικά της φίρμας.

Επί σειρά ετών, οι μπαταρίες στερεάς κατάστασης παρουσιάζονται ως η επόμενη μεγάλη επανάσταση στην ηλεκτροκίνηση, ωστόσο ακόμη, δεν έχουν περάσει στη μαζική παραγωγή. Σήμερα, η εικόνα δείχνει να αλλάζει.

Η Changan ανακοίνωσε ότι ήδη από το τρίτο τρίμηνο του 2026 θα ξεκινήσει την τοποθέτηση των νέων solid-state μπαταριών της σε ηλεκτρικά οχήματα, με στόχο να ξεκινήσει τη μαζική παραγωγή τους το 2027.

Golden Bell: 400 Wh/kg και έως 1.500 χιλιόμετρα αυτονομία

Η νέα μπαταρία της Changan φέρει την ονομασία Golden Bell και σύμφωνα με κινεζικά μέσα, διαθέτει ενεργειακή πυκνότητα 400 Wh/kg, επίπεδο που υπερβαίνει σημαντικά τις σημερινές συμβατικές μπαταρίες ιόντων λιθίου. Με αυτά τα δεδομένα, ένα ηλεκτρικό όχημα εξοπλισμένο με τη νέα μπαταρία Golden Bell θα μπορεί θεωρητικά να διανύσει πάνω από 1.500 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, λύνοντας έτσι ένα από μεγάλα μειονεκτήματα της ηλεκτρικής τεχνολογίας.

Εξίσου σημαντικός είναι ο παράγοντας της ασφάλειας. Η Changan υποστηρίζει ότι η μπαταρία στερεάς κατάστασης είναι κατά 70% πιο ασφαλής από μια συμβατική μπαταρία λιθίου. Επιπλέον, ενσωματώνει λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης, οι οποίες προσφέρουν καλύτερη διαχείριση ενέργειας. Η παραγωγή θα πραγματοποιείται υπό τη νέα υπό-μάρκα της εταιρείας με όνομα Jingzhongzhao.

Η Dongfeng και η κούρσα των 350 Wh/kg

Η Changan δεν είναι μόνη της στην κούρσα. Η επίσης κινεζική Dongfeng έχει ήδη ξεκινήσει δοκιμές πάνω στη δική της solid-state μπαταρία σε συνθήκες ακραίου ψύχους. Η ενεργειακή της πυκνότητα φτάνει τα 350 Wh/kg και θεωρεί ότι η αυτονομία που μπορεί να εξασφαλίσει, είναι μεγαλύτερη από 1.000 χιλιόμετρα.

Στόχος της Dongfeng είναι να ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία σε μοντέλα παραγωγής μέσα στο 2026 και συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο.

Από την Κίνα έως την Ευρώπη και την Ιαπωνία

Η κούρσα για την εμπορική αξιοποίηση των solid-state μπαταριών έχει αποκτήσει παγκόσμιες διαστάσεις. Μεταξύ των κινεζικών ομίλων που επενδύουν δυναμικά είναι η BYD, η Chery, η SAIC Motor, το GAC Group και η CATL. Παράλληλα, γνωστοί ευρωπαικοί και ιαπωνικοί όμιλοι όπως η Mercedes-Benz, η Volkswagen, η BMW, η Toyota, η Nissan, ο όμιλος Hyundai και η Honda αναπτύσσουν τις δικές τους λύσεις, επιδιώκοντας να μη μείνουν πίσω σε μια τεχνολογία που μπορεί να καθορίσει την επόμενη δεκαετία.