Πόση μπαταρία έχει απομείνει σε ένα Tesla Model 3 μετά από 610.000 χλμ.;

Καναδοί θέλησαν να διαπιστώσουν από πρώτο χέρι ποια είναι η αυτονομία που προσφέρει ένα Tesla Model 3 που έχει στο οδόμετρό του περισσότερα από 610.000 χιλιόμετρα.
Η φθορά της μπαταρίας αποτελεί την αναπόφευκτη πραγματικότητα για κάθε ιδιοκτήτη ηλεκτρικού οχήματος, όμως ο ρυθμός με τον οποίο χάνεται η χωρητικότητα μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση.
Θα περίμενε κανείς πως ένα Tesla Model 3 Standard Range του 2019 με μπαταρία 49 kWh που έχει διανύσει 610.000 χιλιόμετρα, θα βρισκόταν σε κατάσταση πλήρους απαξίωσης. Και όμως τα δεδομένα που προέκυψαν ανατρέπουν τις απαισιόδοξες προβλέψεις.
Όταν το συγκεκριμένο Model 3 φορτίστηκε στο 100%, η ένδειξη της αυτονομίας σταμάτησε στα 254 χιλιόμετρα. Συγκριτικά με τα 386 χιλιόμετρα που προσέφερε το αυτοκίνητο ως καινούργιο, η απώλεια αγγίζει τα 132 χιλιόμετρα, δηλαδή μια πτώση της τάξεως του 34,2%. Αν και πρόκειται για μια σημαντική υποχώρηση, η εναπομείνασα εμβέλεια παραμένει παραπάνω από επαρκής για καθημερινές μετακινήσεις εντός πόλης.
Το εντυπωσιακό είναι πως, πέρα από τη μειωμένη χωρητικότητα, το όχημα δεν παρουσιάζει άλλα λειτουργικά προβλήματα, συνεχίζοντας να κινείται απρόσκοπτα παρά τα εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα που έχει διανύσει.
Σε μια προσπάθεια να διαπιστωθεί ποια είνα η πραγματική του αυτονομία, πραγματοποιήθηκε δοκιμή σε αυτοκινητόδρομο με σταθερή ταχύτητα 110 χλμ/ώρα και εξωτερική θερμοκρασία που κυμαινόταν από 11 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Το Tesla επέστρεψε στον φορτιστή με 0% ενέργεια έχοντας καλύψει 222,6 χιλιόμετρα, με τη μέση κατανάλωση να διαμορφώνεται στις 14,55 kWh ανά 100 χιλιόμετρα.
Αυτό υποδηλώνει ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποίησε συνολικά 32,4 kWh για τη διαδρομή, νούμερο αισθητά μικρότερο από τις 49 kWh της αρχικής του χωρητικότητας, αλλά απόλυτα συνεπές με τις προβλέψεις του συστήματος διαχείρισης της μπαταρίας.
Παραμένει χρήσιμο
Το συγκεκριμένο παράδειγμα λειτουργεί ως μια χρήσιμη υπενθύμιση ότι το ζήτημα της μείωσης της χωρητικότητας της μπαταρίας ενός ηλεκτρικού οχήματος υπάρχει αλλά δεν είναι καταστροφικό, αφού η ανθεκτικότητα που επέδειξε το συγκεκριμένο Model 3 είναι αξιοσημείωτη.
Μετά από μια απόσταση που ισοδυναμεί με δεκαπέντε φορές τον γύρο της Γης, το αυτοκίνητο παραμένει ένα χρηστικό εργαλείο και όχι μια κινητή διαφήμιση για τα μειονεκτήματα της ηλεκτροκίνησης, επιβεβαιώνοντας πως η διάρκεια ζωής των σύγχρονων συσσωρευτών μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο αισιόδοξες αρχικές εκτιμήσεις.