Μπλε Subaru Impreza με χρυσές ζάντες: Πώς ένα λάθος έχτισε έναν μύθο

To μπλε Subaru Impreza με τις χρυσές ζάντες κυριαρχούσε στο WRC στα τέλη της προηγούμενης χιλιέτίας, ωστόσο λίγοι γνωρίζουν πως αυτός ο χαρακτηριστικός χρωματικός συνδυασμός του προέκυψε κατά λάθος.

Υπάρχουν ορισμένοι χρωματικοί συνδυασμοί στην ιστορία της αυτοκίνησης που είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με έναν και μόνο κατασκευαστή ή κάποιο μοντέλο.

Το εμβληματικό μπλε αμάξωμα του Subaru Impreza σε συνδυασμό με χρυσές ζάντες αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια εικόνα βαθιά χαραγμένη στη μνήμη των φίλων του μηχανοκίνητου αθλητισμού μέσα από τις θρυλικές επιτυχίες της μάρκας στο WRC.

Ωστόσο, αυτό που δεν είναι ευρέως γνωστό είναι ότι η καθιέρωση αυτού του συνδυασμού δεν ήταν το αποτέλεσμα μιας προσεκτικά σχεδιασμένης στρατηγικής μάρκετινγκ, αλλά ενός λάθους που έγινε στο εργοστάσιο.

Όταν η Speedline έστειλε ζάντες σε λάθος χρώμα

Η συνεργασία μεταξύ της Subaru και της βρετανικής Prodrive, υπό την καθοδήγηση του David Richards, υπήρξε μία από τις πιο επιτυχημένες στην ιστορία των αγώνων, μετρώντας 20 σεζόν, 46 νίκες, τρεις τίτλους κατασκευαστών και τρεις τίτλους οδηγών.

Παρά την τεράστια αυτή κληρονομιά, η οπτική ταυτότητα που καθόρισε τη Subaru στα τέλη της δεκαετίας του 1990 γεννήθηκε από μια παρεξήγηση, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο ίδιος ο Richards.

Στο ξεκίνημα της σεζόν του 1997, με την εφαρμογή των νέων κανονισμών WRC, η ομάδα ήταν έτοιμη να παρουσιάσει το ολοκαίνουργιο Impreza WRC97 στο Ράλι του Μόντε Κάρλο. Ο σχεδιαστής του αυτοκινήτου, Peter Stevens, είχε αποφασίσει να εκμοντερνίσει την εμφάνιση του αγωνιστικού, επιλέγοντας ένα σκούρο γκρι χρώμα (charcoal gray) για τους τροχούς.

Η πραγματικότητα όμως στο service park του Μόντε Κάρλο αποδείχθηκε τελείως διαφορετική.

Όπως περιγράφει ο επικεφαλής της Prodrive, David Richards: «Εμφανιστήκαμε εκεί με το νέο αυτοκίνητο και ο κατασκευαστής των τροχών, η Speedline από την Ιταλία, μας έστειλε τις ζάντες. Έπρεπε να είναι σκούρες γκρι. Ο Peter Stevens, ο σχεδιαστής, τρομοκρατήθηκε όταν έμαθε ότι η Speedline έστειλε ζάντες σε λάθος χρώμα και ήταν όλες χρυσές. Κοιτάξαμε το αυτοκίνητο και είπαμε “Ω θεέ μου”. Τελικά, κερδίσαμε τον αγώνα με τον Piero Liatti».

Ένα λάθος έχτισε έναν μύθο

Η νίκη στο Μόντε Κάρλο άλλαξε άρδην τα δεδομένα. Παρά την πρόθεση της ομάδας να διορθώσει το σφάλμα, το νέο λουκ είχε γίνει ήδη εμπορική επιτυχία. Ο Richards αναφέρεται στη συνομιλία που είχε αμέσως μετά με την ηγεσία της ιαπωνικής εταιρείας: «Πήγα στον πρόεδρο της Subaru και του είπα: “Σας ευχαριστώ πολύ για το χειροκρότημα, αλλά πρέπει να ζητήσω συγγνώμη για τις ζάντες. Τις στείλαμε ήδη πίσω για να βαφτούν γκρίζες”.

»Εκείνος απάντησε: “Όχι, όχι, όχι, πρέπει να παραμείνετε με τις χρυσές ζάντες από εδώ και στο εξής”. Δεν ήταν λοιπόν κάποιο σχέδιο, ήταν ξεκάθαρα μια γκάφα, για να είμαι ειλικρινής». Το Impreza WRC97 κυριάρχησε εκείνη τη χρονιά, κερδίζοντας 8 από τους 14 αγώνες και εξασφαλίζοντας το πρωτάθλημα κατασκευαστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το χρυσό χρώμα δεν ήταν εντελώς ξένο για τη Subaru, καθώς είχε χρησιμοποιηθεί νωρίτερα στο Legacy RS του 1993 και στο πρώτο Impreza WRX STI παραγωγής του 1994, ως άμεση αναφορά στο λογότυπο του χορηγού State Express 555. Όμως, το 1997, η Prodrive είχε σκοπό να αλλάξει σελίδα και να καταργήσει αυτόν το συνδυασμό.