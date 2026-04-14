Nέα BMW iX5 Hydrogen: Ανεφοδιασμός σε 5 λεπτά και με 750 χλμ. αυτονομία

Η νέα υδρογονοκίνητη BMW X5 που θα έρθει το 2028 θα μπορεί να ανεφοδιάζεται πλήρως μέσα σε 5 λεπτά και να κάνει 750 χιλιόμετρα χωρίς στάση.

Νέα στοιχεία και εικόνες σχετικά με την τεχνολογία που φέρνει μαζί της η νέα υδρογονοκίνητη iX5 αποκάλυψε η BMW. Ενώ η νέας γενιάς Χ5 αναμένεται να κάνει ντεμπούτο μέσα στο 2026, η άφιξη της υδρογονοκίνητης έκδοσης, η οποία δείχνει ξεκάθαρα τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες της BMW στον τομέα της εναλλακτικής κινητικότητας, φημολογείται πως θα γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο, πιθανότατα το 2028.

Αυτονομία που φτάνει τα 750 χλμ.

Η BMW ανακοινώνει πως η νέα iX5 Hydrogen θα ενσωματώνει ένα νέο επίπεδο σύστημα αποθήκευσης υδρογόνου με όνομα BMW Hydrogen Flat Storage, χάρη στο οποίο επιτυγχάνεται σημαντική αύξηση της αυτονομίας έως και στα 750 χιλιόμετρα και βελτιστοποίηση της χρήσης του διαθέσιμου χώρου. Το σύστημα αυτό δηλαδή, δεν επηρεάζει το χώρο της καμπίνας και είναι πλήρως συμβατό με τις μπαταρίες υψηλής τάσης 6ης γενιάς της βαυαρικής φίρμας.

Ανεφοδιασμός σε 5 λεπτά

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης υδρογόνου, η νέα διάταξη βασίζεται σε 7 επίπεδες δεξαμενές υψηλής πίεσης (700 bar), κατασκευασμένες από σύνθετα υλικά ενισχυμένα με ανθρακονήματα.

Οι δεξαμενές αυτές είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους παράλληλα και είναι ενσωματωμένες σε ένα ανθεκτικό μεταλλικό πλαίσιο, δημιουργώντας ένα ενιαίο σύστημα πολλαπλών θαλάμων και η λειτουργία τους ελέγχεται από μία κεντρική βαλβίδα. Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, το σύστημα μπορεί να αποθηκεύσει τουλάχιστον 7 κιλά υδρογόνου, ενώ ο ανεφοδιασμός ολοκληρώνεται σε λιγότερο από πέντε λεπτά.

Το νέο σύστημα αποθήκευσης δεν βελτιώνει μόνο την αυτονομία του οχήματος αλλά και τη συνολική οδηγική εμπειρία, αφού αποτελεί μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος κίνησης που αξιοποιεί το νέο λογισμικό ελέγχου “Heart of Joy”, καθώς και το σύστημα BMW Dynamic Performance Control, που βελτιώνουν την οδική συμπεριφορά του οχήματος.

Ευελιξία στην παραγωγή

Ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα της νέας τεχνολογίας είναι η ευελιξία στην παραγωγή. Η αρχιτεκτονική της νέας BMW X5 επιτρέπει την κατασκευή αυτοκινήτων με διαφορετικά κινητήρια σύνολα, από αμιγώς ηλεκτρικά και plug-in εκδόσεις έως συμβατικούς κινητήρες και, εν προκειμένω, υδρογονοκίνητες επιλογές, στην ίδια γραμμή παραγωγής.