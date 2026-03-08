Προ των πυλών η νέα BMW Σειρά 3 – Πότε κάνει ντεμπούτο η ηλεκτρική i3

H νέα Σειρά 3 θα διατεθεί για πρώτη φορά και σε αμιγώς ηλεκτρική έκδοση με όνομα i3.

Το 2022, η BMW σταμάτησε την παραγωγή της… πρώτης i3, του -αποκλειστικά- 5θυρου αυτοκινήτου πόλης των 4 περίπου μέτρων με το ιδιαίτερο σχήμα που αποτέλεσε το πρώτο ηλεκτρικό μαζικής παραγωγής στην ιστορία των Βαυαρών. Τώρα, το όνομα i3 επιστρέφει, όχι για χάρη κάποιου μικρού αυτοκινήτου πόλης αλλά για να δηλώσει την άφιξη της πρώτης αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης της Σειράς 3.

Επεκτείνεται η οικογένεια Neue Klasse

Η νέα Σειρά 3 θα αποτελέσει το δεύτερο μοντέλο της οικογένειας Neue Klasse, ακολουθώντας την iX3. Σε αντίθεση με το SUV, θα ξεχωρίζει στο μπροστινό μέρος χάρη στις φαρδιές “νεφροειδείς” γρίλιες που θα τοποθετούνται δίπλα ακριβώς από τα φωτιστικά σώματα, στοιχείο που παραπέμπει ξεκάθαρα στο πρωτότυπο Vision Neue Klasse. Αν και η εξωτερική εικόνα της ηλεκτρικής και της θερμικής εκδοχής της Σειράς 3 αναμένεται να είναι παρόμοια, οι αναλογίες τους πιθανότατα θα διαφοροποιούνται σε μικρό βαθμό.

Οι εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης (θα διατεθούν σύνολα βενζίνης, diesel και μια plug-in έκδοση) θα βασίζονται στη πλατφόρμα CLAR, την ώρα που η αμιγώς ηλεκτρική έκδοση θα χρησιμοποιεί το δάπεδο της iX3, προσφέροντας πιθανότατα ακόμη περισσότερη αυτονομία, χάρη στην πιο αεροδυναμική σιλουέτα που θα διαθέτει.

Μέχρι αυτή τη στιγμή, έχει γίνει γνωστό πως η ηλεκτρική i3 θα διατεθεί, όπως και η iX3, σε έκδοση 50 xDrive αποδίδοντας 469 ίππους και 645 Nm ροπής. Θα χρησιμοποιεί αρχιτεκτονική 600 Volt και θα προσφέρει ταχεία φόρτιση μέχρι 400 kW.

Με την καμπίνα της iX3

Στο εσωτερικό της, η νέα BMW Σειρά 3 αναμένεται να έχει πολλές ομοιότητες με την iX3. Αυτό σημαίνει πως, στο βάθος του ταμπλό θα υπάρχει μια μακρόστενη οθόνη μήκους σχεδόν ενός μέτρου. Θα καλύπτει όλο το παρμπρίζ και θα προβάλλει στον οπτικό πεδίο του οδηγού και του συνοδηγού όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, αντικαθιστώντας τον πίνακα οργάνων.

Στο κέντρο του ταμπλό, θα δίνει το παρών μια οθόνη 17,9 ιντσών με ιδιαίτερο σχήμα, η οποία θα υποστηρίζει το σύστημα infotainment. Αυτή η διάταξη θα υιοθετηθεί σταδιακά και στα επόμενα μοντέλα της μάρκας όπως η επερχόμενη νέα X5 και η ανανεωμένη Σειρά 7.

Πότε κάνει ντεμπούτο

Η αποκάλυψη της νέας Σειράς 3 θα γίνει στις 18 Μαρτίου και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως τα πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά των εκδόσεων θα αποκαλυφθούν τους επόμενους μήνες. Σε κάθε περίπτωση η αμιγώς ηλεκτρική i3 θα είναι η πρώτη που θα μπει στη γραμμή παραγωγής στα μέσα του 2026 και αναμένεται να φτάσει στις ευρωπαϊκές εκθέσεις πριν το τέλος της φετινής χρονιάς.