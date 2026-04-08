Νέα έκδοση Pulse για το Nissan Juke – Πότε θα λανσαριστεί στην Ελλάδα

Η έκδοση Pulse συνδυάζεται με ένα νέο χρώμα, περιλαμβάνει περισσότερο εξοπλισμό και μπορεί να συνδυαστεί τόσο με τον κινητήρα βενζίνης των 117 ίππων όσο και με το υβριδικό σύνολο.

Η Nissan ενισχύει την γκάμα του Juke, του μοντέλου που αποτελεί έναν από τους πρωταγωνιστές στην κατηγορία των μικρών SUV και εκπροσωπεί τη μάρκα στο συγκεκριμένο segment επί 16 χρόνια, με μια νέα ειδική έκδοση με όνομα Pulse.

Η νέα αυτή προσθήκη φέρνει ξεχωριστές αισθητικές παρεμβάσεις στο εσωτερικό και ενισχύει το ήδη υψηλό τεχνολογικό επίπεδο του μοντέλου.

Αφθονία εξοπλισμού

Συγκεκριμένα, το Juke στην έκδοση Pulse ξεχωρίζει χάρη στα γραφικά που θυμίζουν ηχητικό κύμα στη μαύρη οροφή και το όνομα της έκδοσης στις τελευταίες κολόνες. Η εμφάνιση του αυτοκινήτου αναβαθμίζεται επίσης μέσω των μαύρων καθρεπτών, με τη Nissan να αναφέρει επίσης πως η έκδοση συνδυάζεται με ένα νέο χρώμα Ocean Deep, το οποίο έχει παρουσία και στις νέες 19 ιντσών ζάντες.

Ο εξοπλισμός του Nissan Juke Pulse Edition βασίζεται στη N-Connecta και προσθέτει επιπλέον μπάκετ καθίσματα με επένδυση από συνθετικό δέρμα, ατμοσφαιρικό εσωτερικό φωτισμό και σύστημα ήχου Bose με 10 ηχεία.

Επιπλέον το ιαπωνικό SUV φέρει επένδυση σκούρου μπλε δέρματος στο ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και τις θύρες που συνδυάζεται με gloss μαύρα ένθετα γύρω από τους αεραγωγούς και τα μπουτόν ελέγχου του κλιματισμού και διαφορετικές επενδύσεις στα πίσω καθίσματα. Πιο γεμάτη είναι η σουίτα συστημάτων, καθώς η έκδοση Pulse φέρνει μαζί της κάμερα 360 μοιρών, σύστημα πλοήγησης και θέση επαγωγικής φόρτισης για smartphone.

Σε βενζίνη και υβριδικό

Το Juke Pulse Edition μπορεί να συνδυαστεί είτε με τον 1.000άρη DIG-T υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα απόδοσης 117 ίππων και 200 Nm ροπής (με 6τάχυτο μηχανικό ή 7τάχυτο αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη), είτε με υβριδικό σύνολο. Η hybrid επιλογή αναλύεται σε έναν κινητήρα βενζίνης, μια μπαταρία 1,3 kWh και δύο ηλεκτρομοτέρ, με τη συνδυαστική ιπποδύναμη να φτάνει τα 145 PS και τα 353 Nm ροπής.

Η νέα έκδοση Pulse αναμένεται να διατεθεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές. Στην Ελλάδα αναμένεται τον Ιούνιο του 2026.