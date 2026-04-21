Η νέα Ford Mustang GTD Competition «έσπασε» τα χρονόμετρα – Νέο ρεκόρ στο Nürburgring (+video)

Η Ford συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια των επιδόσεων, με τη νέα Mustang GTD Competition να καταγράφει ένα εντυπωσιακό νέο ρεκόρ στο Nürburgring Nordschleife.

Λιγότερο από έναν χρόνο αφότου έσπασε το φράγμα των 7 λεπτών στην πίστα του Nürburgring Nordschleife, η Ford Mustang GTD «έσπασε» εκ νέου τα χρονόμετρα με σημειώνοντας τον εντυπωσιακό χρόνο των 6:40.835, μια επίδοση που είναι περίπου 6 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα ταχύττερη από αυτή που πέτυχε η Chevrolet Corvette ZR1X.

Οδηγός ο Dirk Müller

Με οδηγό, για ακόμη μία φορά, τον εργοστασιακό οδηγό των Ford Racing και Multimatic, Dirk Müller, η νέα Mustang GTD Competition σημείωσε στο Nürburgring τον έκτο ταχύτερο χρόνο στην κατηγορία Pre-Production/Prototype. Για να βελτιώσει κατά περισσότερο από 11 δλ. τον προηγούμενο χρόνο-σημείο αναφοράς της Mustang GTD στην κατηγορία Production (6:52.072), οι άνθρωποι της Ford επικεντρώθηκαν με απόλυτη προσήλωση σε τρεις βασικούς τομείς:

— Περισσότερη ισχύς: Χάρη σε αναβαθμίσεις τόσο στο hardware όσο και στις ρυθμίσεις του κινητήρα, ο υπερτροφοδοτούμενος V8 των 5,2 λίτρων της νέας Mustang GTD Competition αποδίδει ισχύ που υπερβαίνει τα 826 ίππους της αρχικής Mustang GTD.

— Προηγμένη αεροδυναμική: Με βάση το υπάρχον σύστημα Drag Reduction System (DRS), η νέα Mustang GTD Competition διαθέτει τροποποιήσεις στην πίσω πτέρυγα, δευτερεύοντα αεροδυναμικά πτερύγια στο εμπρός μέρος καθώς και αεροδυναμικά καλύμματα στους πίσω τροχούς από ανθρακονήματα, με στόχο την αύξηση της συνολικής κάθετης δύναμης χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση ή στην αεροδυναμική ισορροπία.

— Αυξημένη πρόσφυση: Νέα ελαστικά υψηλών επιδόσεων

— Μείωση βάρους: Οι νέες ζάντες από μαγνήσιο, τα νέα ανθρακονημάτινα μπάκετ καθίσματα, το σύστημα ανάρτησης με ελαφρύτερα αμορτισέρ καθώς και άλλες επιπλέον παρεμβάσεις συμβάλλουν στη μείωση του βάρους

Το ανθρώπινο στοιχείο πίσω από την επίδοση

Ο χρόνος των 6:40.835 αποτελεί απόδειξη της τεχνικής δεινότητας και της αδιάκοπης προσήλωσης της ομάδας Ford Racing Mustang GTD. Η επίτευξη του νέου ρεκόρ δεν ήταν απλώς αποτέλεσμα των νέων αναβαθμίσεων, αλλά το προϊόν μιας ομάδας που αρνήθηκε να συμβιβαστεί, με κινητήρια δύναμη την αφοσίωση των μηχανικών Peter Kuechler, Sam Ashtiani και Steve Thompson.

Αποδεικνύοντας πόσο ικανή είναι η Mustang GTD Competition, ο μηχανικός της Ford Racing, Steve Thompson, οδήγησε επίσης το αυτοκίνητο στο Nürburgring, καταγράφοντας με τη σειρά του χρόνο 6:49.337. Η επίδοση αυτή είναι καλύτερη από το αρχικό ρεκόρ που σημείωσε ο Dirk Müller.

Ένα κατόρθωμα που συμπίπτει με τα 62α γενέθλια του μοντέλου

Σε αναγνώριση αυτού του εξαιρετικού επιτεύγματος, η Μustang GTD Competition θα διατίθεται στο μέλλον αποκλειστικά ως ειδική έκδοση, σε αυστηρά περιορισμένο αριθμό αριθμημένων αντιτύπων στη Βόρεια Αμερική. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιστορικό κατόρθωμα της Mustang GTD Competition στο Nürburgring σηματοδοτεί τα 62α γενέθλια της Mustang.