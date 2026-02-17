Στα σκαριά το Toyota Yaris νέας γενιάς – Τι ετοιμάζουν οι Ιάπωνες

Η επόμενη γενιά του Toyota Yaris θα κυκλοφορήσει στα τέλη του 2027 ή το 2028, θα βασίζεται σε καινούργια πλατφόρμα και θα διαβεί το Ρουβίκωνα, αφού θα διατίθεται, μεταξύ άλλων, και σε αμιγώς ηλεκρική έκδοση.

Η τρέχουσα γενιά του Toyota Yaris βρίσκεται στην αγορά εδώ και αρκετά χρόνια. Αν και εξακολουθεί να σημειώνει υψηλές πωλήσεις, ειδικά στην Ελλάδα, η Toyota βλέπει πως ο ανταγωνισμός στην κατηγορία γίνεται ολοένα και πιο έντονος. Η Renault μόλις παρουσίασε το νέο Clio, το Seat Ibiza προσφέρεται σε ανανεωμένη έκδοση, Volkswagen και Peugeot εργάζονται ήδη πάνω στις νέες γενιές των Polo και 208 αντίστοιχα, ενώ τα Hyundai i20 και Opel Corsa συνεχίζουν τις υψηλές πτήσεις στην ευρωπαική αγορά.

Θέλοντας να διατηρήσει την ισχυρή της παρουσία στην κατηγορία του B-segment, η Toyota έχει ξεκινήσει να εργάζεται πάνω στο διάδοχο του τωρινού Yaris, το οποίο αναμένεται να διαφοροποιηθεί αρκετά με αυτό που βρίσκεται αυτή την στιγμή στις εκθέσεις της μάρκας.

Δεδομένος ο ερχομός ενός αμιγώς ηλεκτρικού Toyota Yaris

Ο Andrea Carlucci, αντιπρόεδρος στρατηγικής και μάρκετινγκ της Toyota Ευρώπης, δήλωσε σε βρετανικό μέσο ότι η εταιρεία κατέχει ηγετική θέση διαχρονικά στο συγκεκριμένο segment και, εφόσον η γενική τάση είναι ο εξηλεκτρισμός των κινητήρων, η Toyota δεν θα αποφύγει να προσφέρει το επόμενο Yaris με αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο. Επιβεβαίωσε πάντως, πως, αν και ένα ηλεκτρικό Yaris βρίσκεται στα πλάνα της μάρκας, τα υβριδικά σύνολα, όχι μόνο δεν θα καταργηθούν αλλά θα συνεχίσουν να αποτελούν βασικό πυλώνα στη στρατηγική της εταιρείας.

Κεντρικό στοιχείο της νέας προσέγγισης αποτελεί η καινούργια πλατφόρμα πάνω στην οποία θα στηριχθεί το επόμενο Yaris. Το νέο δάπεδο θα έχει τη δυνατότητα να υποστηρίζει διαφορετικά συστήματα κίνησης, με τον Carlucci να σημειώνει πως κάτι τέτοιο αποτελεί προτεραιότητα.

Νέα σχεδίαση και πιο ευρύχωρο

Το επόμενο Toyota Yaris θα έχει και πάλι σχήμα 5θυρου hatchback και στόχος της Toyota είναι να γίνεται αμέσως αναγνωρίσιμο, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει κάτι παραπάνω γνωστό. Στο εσωτερικό θα υπάρξουν επίσης σημαντικές αλλαγές.

Η επόμενη γενιά θα διαθέτει πιο απλές και «καθαρές» επιφάνειες στο ταμπλό, ενώ φημολογείται πως η Toyota θέλει να ενισχύσει τα επίπεδα πρακτικότητας του μοντέλου, μέσα από περισσότερες θήκες για μικροαντικείμενα. Η νέα πλατφόρμα λέγεται, τέλος, πως θα επιτρέψει στο Yaris να προσφέρει μεγαλύτερους χώρους στους πίσω επιβάτες και στο πορτ-μπαγκάζ, σημεία που αυτή τη στιγμή ο ανταγωνισμός υπερέχει.

Το μέλλον του GR Yaris

Η άφιξη ενός νέου GR Yaris δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο έχει γίνει γνωστό πως η Gazoo Racing εξελίσσει έναν καινούργιο 2λιτρο τετρακύλινδρο κινητήρα για τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων της μάρκας. Αναφορές επίσης από την Ιαπωνία, κάνουν λόγο πως η Toyota εργάζεται επίσης πάνω σε έναν υπερτροφοδοτούμενο 3κύλινδρο κινητήρα 1,3 λίτρων.

Πότε έρχεται

Οι πρώτες πληροφορίες για το πότε θα παρουσιαστεί το πέμπτης γενιάς Toyota Yaris αναφέρουν πως αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί το 2027. Λαμβάνοντας υπόψη ωστόσο πως το μοντέλο συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην κατηγορία του, το πιο πιθανό είναι η άφιξή του νέου Yaris να γίνει το 2028.