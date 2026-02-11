Νέα Mercedes-AMG GLC 53: Επιστρέφοντας στους έξι κυλίνδρους

Η Mercedes-AMG GLC 53 έχει ως καρδιά έναν εξακύλινδρο υπερτροφοδοτούμενο και ήπια υβριδικό βενζινοκινητήρα, πετυχαίνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 4,2 δλ. και γίνεται πιο παιχνιδιάρικη από ποτέ χάρη στην προσθήκη διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης και drift mode.

Η νέα Mercedes-AMG GLC 53 έκανε την επίσημη πρεμιέρα της, αφήνοντας στο παρελθόν τα τετρακύλινδρα σύνολα που χρησιμοποιήθηκαν στις GLC 43 και GLC 63 SE Performance και δεν εναρμονίζονται με τους νέους κανονισμούς για τους ρύπους που φέρνει το Euro 7.

Στο μηχανοστάσιο βρίσκεται αυτή τη φορά ένας εξακύλινδρος κινητήρας που θα αποτελέσει τη μοναδική επιλογή στην υψηλών επιδόσεων γκάμα του μοντέλου, μέχρι τον ερχομό της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης που θα ενσωματώνει αξονικούς κινητήρες με ισχύ πάνω από 900 ίππους.

449 ίπποι από εξακύλινδρο σε σειρά κινητήρα

Πιο συγκεκριμένα, πηγή ισχύος της Mercedes-AMG GLC 53 είναι ένας υπερτροφοδοτούμενος κινητήρας 3,0 λίτρων (εξακύλινδρος σε σειρά) που συνδυάζεται με σύστημα 48V. Ένας μικρός ηλεκτρικός κινητήρας, τοποθετημένος στο αυτόματο κιβωτίο ταχυτήτων, λειτουργεί σαν γεννήτρια και προσφέρει 23 PS και 205 Nm ροπής.

Συνδυαστικά, η ιπποδύναμη φτάνει τους 449 ίππους και τα 600 Nm ροπής, με την τελευταία να αυξάνεται στα 640 Nm για 10 δευτερόλεπτα μέσω της λειτουργίας overboost. Νέο είναι το σύστημα εξάτμισης, με τη Mercedes-AMG να ισχυρίζεται ότι ενισχύει την ηχητική εμπειρία εντός και εκτός καμπίνας.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 4,2 δευτερόλεπτα με τη βοήθεια ενός αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων που στέλνει την κίνηση και στους τέσσερις τροχούς. Η μέγιστη τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 250 χλμ./ώρα ή στα 270 χλμ./ώρα, με το προαιρετικό πακέτο AMG Driver’s Package.

Υπάρχουν 5 προγράμματα οδήγησης “AMG Dynamic Select” -Slippery, Comfort, Sport, Sport+ και Individual- που επιτρέπουν την προσαρμογή του χαρακτήρα του οχήματος με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, το πρόγραμμα οδήγησης “Race” διατίθεται με το πακέτο AMG Dynamic Plus.

Με διαφορικό και drift mode

Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν, το κιβώτιο μπορεί να στείλει την κίνηση αποκλειστικά στους πίσω τροχούς ενώ σε συνδυασμό με την παρουσία (για πρώτη φορά) του ηλεκτρονικού διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης και το νέο drift mode (προαιρετικά διαθέσιμα), ο οδηγός μπορεί να κάνει πιο εύκολα «παιχνίδι» με το πίσω μέρος του SUV.