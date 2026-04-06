Επίσημη παρουσίαση για τα νέα Michelin Primacy 5 energy και Michelin Pilot Sport 5 energy

Τα Michelin Primacy 5 energy και Michelin Pilot Sport 5 energy είναι δύο premium θερινά ελαστικά που είναι κατάλληλα για υψηλές επιδόσεις αλλά ταυτόχρονα προσφέρουν περισσότερη ανθεκτικότητα και καλύτερη ενεργειακή απόδοση.

Η Michelin καθιστά διαθέσιμες στην ελληνική αγορά δύο νέες σειρές, τα Primacy 5 energy και Pilot Sport 5 energy, που ανταποκρίνονται στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις των κατασκευστών αυτοκινήτων για ελαστικά τα οποία μπορούν να συνδυάσουν τη χαμηλή αντίσταση κύλισης και τη μεγάλη διάρκεια ζωής με περισσότερη πρόσφυση.

Σύμφωνα με την εταιρεία, τα νέα της προϊόντα επιτρέπουν στους κατασκευαστές να βελτιώνουν την αυτονομία των ηλεκτρικών οχημάτων τους, να μειώνουν την κατανάλωση στα υβριδικά και στα μοντέλα με κινητήρα εσωτερικής καύσης και να επιτυγχάνουν κορυφαίες επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Michelin Primacy 5 energy: Κορυφαίες αξιολογήσεις σε όλους τους τομείς

Όλες οι διαστάσεις του Michelin Primacy 5 energy αξιολογούνται με “Α” στο φρενάρισμα σε βρεγμένο οδόστρωμα. Το ελαστικό βελτιώνει την απόσταση φρεναρίσματος κατά 8% σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, τόσο όταν είναι καινούριο όσο και όταν έχει φθαρεί στα 2 χιλιοστά, δηλαδή σε επίπεδο φθοράς κοντά στην αντικατάσταση.

Χάρη στην τεχνολογία Energy Passive 2.0 που περιλαμβάνει λειτουργικά ελαστομερή, νέα ρητίνη και βελτιστοποιημένη αρχιτεκτονική, το ελαστικό αυτό προσφέρει την καλύτερη χιλιομετρική απόδοση στην κατηγορία του στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των ηλεκτρικών οχημάτων, σύμφωνα με εξωτερικές δοκιμές που πραγματοποιήθηκαν από το Dekra Test Centre, κατόπιν αιτήματος της Michelin.

Το ελαστικό αξιολογείται επίσης με “Α” στην αντίσταση κύλισης, επιτρέποντας σύμφωνα με την εταιρεία:

— έως 6% εξοικονόμηση καυσίμου (0,3 L/100 χλμ),

— έως 10% μεγαλύτερη αυτονομία για ηλεκτρικό όχημα,

— έως €169 σε εξοικονόμηση καυσίμου και 327 κιλά CO ₂ που αποφεύγονται,

— έως 70 χλμ επιπλέον αυτονομία ανά φόρτιση για ένα αυτοκίνητο.

Στον τομέα του θορύβου, αξιολογείται επίσης “Α”, με τη Michelin να ισχυρίζεται ότι οι ήχοι που προέρχονται από τα ελαστικά μειώνονται κατά τέσσερις φορές σε σύγκριση με ένα ελαστικό που έχει βαθμολογηθεί με “C”. Τα Michelin Primacy 5 energy διατίθεται σε 33 διαστάσεις από 16” έως 19” από την αρχή του έτους.

Michelin Pilot Sport 5 energy για υπεύθυνες επιδόσεις

Το ελαστικό Michelin Pilot Sport 5 energy απευθύνεται σε οδηγούς που επιθυμούν να συνδυάσουν σπορ οδήγηση με ενεργειακή αποτελεσματικότητα, χωρίς συμβιβασμούς, εξηγεί η εταιρεία.

Ενσωματώνοντας την τεχνολογία Dynamic Response, σχεδιασμένη και δοκιμασμένη από την εμπειρία της Michelin στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, και με μια νέα σύνθεση Adaptive Grip, το ελαστικό προσφέρει ακριβή συμπεριφορά και εξαιρετική πρόσφυση σε στεγνές και βρεγμένες επιφάνειες, σύμφωνα με δοκιμές φρεναρίσματος που πραγματοποιήθηκαν από την TUV-SUD Product Services, κατόπιν αιτήματος της Michelin.

Ενισχυμένη διάρκεια ζωής

Η διάρκεια ζωής του Michelin Pilot Sport 5 energy, ενισχυμένη χάρη στην τεχνολογία MaxTouch®, αντιμετωπίζει μια μεγάλη πρόκληση για τα σπορ αυτοκίνητα: τη γρήγορη φθορά των ελαστικών. Η τεχνολογία αυτή βελτιστοποιεί το ίχνος για πιο ομοιόμορφη φθορά, ενώ η ενσωμάτωση της σύνθεσης Energy Passive στους ώμους μειώνει την αντίσταση κύλισης σε πρωτόγνωρο επίπεδο για σπορ ελαστικό, σύμφωνα με την εταιρεία.

Το ελαστικό υπερέχει σημαντικά έναντι των άμεσων ανταγωνιστών του ως προς τη διάρκεια ζωής, σύμφωνα με δοκιμές διάρκειας ζωής που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματος της Michelin, και έχει λάβει αξιολόγηση Α στην αντίσταση κύλισης.

Ακραίες επιδόσεις που έχουν ήδη δοκιμαστεί

Οι δυνατότητες του Michelin Pilot Sport 5 energy επιβεβαιώθηκαν κατά τη διάρκεια του παγκόσμιου ρεκόρ Concept AMG GT XX, όπου διατηρήθηκε σταθερή ταχύτητα στα 300 χλμ/ώρα για σχεδόν οκτώ ημέρες, επιβεβαιώνοντας πλήρως το δυναμικό του ως προς τη διάρκεια ζωής και την ενεργειακή απόδοση. To ελαστικό διατίθεται σε 19 διαστάσεις για ζάντες από 19 έως 21 ίντσες.