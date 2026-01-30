Με νέα μπαταρία και αναβαθμισμένο κινητήρα τα ηλεκτρικά Ford Explorer και Capri

Τα ηλεκτρικά Ford Capri και Explorer προσφέρουν αυξημένη αυτονομία και βελτιωμένες επιδόσεις, χάρη σε νέα μπαταρία με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP) και έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα.

Η Ford ανακοίνωσε πως οι εκδόσεις Standard Range του Explorer και του Capri ενισχύονται με νέα μπαταρία και αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, ώστε όσοι τις επιλέξουν να επωφεληθούν από περισσότερη ηλεκτρική αυτονομία και ισχύ.

70 χλμ. περισσότερη αυτονομία

Πιο συγκεκριμένα, το αναβαθμισμένο σύστημα κίνησης προσφέρει έως και 70 χιλιόμετρα περισσότερη αυτονομία στα μοντέλα Capri Standard Range και Explorer Standard Range. Η αυτονομία τους τώρα φτάνει τα 464 και 444 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα τεστ του WLTP, αριθμοί αυξημένοι κατά 17% σε σχέση με πριν.

Πέρα από την μεγαλύτερη αυτονομία, οι αναβαθμίσεις βελτιώνουν και τις επιδόσεις, με την ισχύ του ηλεκτροκινητήρα να αυξάνεται στους 190 ίππους και τη ροπή στα 350 Nm. Τόσο το Capri όσο και το Explorer στις εκδόσεις Standard Range είναι σε θέση να ολοκληρώσουν την επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε μόλις 8 δευτερόλεπτα.

Επιτρέπει τη φόρτιση στο 100%

Βασικό στοιχείο της αναβάθμισης είναι η υιοθέτηση μπαταριών με χημεία φωσφορικού σιδήρου λιθίου (LFP), η οποία όχι μόνο προσφέρει μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και μειώνει την εξάρτηση

από πρώτες ύλες υψηλής ζήτησης, αλλά επιτρέπει επίσης στους πελάτες να φορτίζουν τακτικά την μπαταρία στο 100% της χωρητικότητάς της χωρίς να ανησυχούν για τη φθορά της.

Αυτό εξασφαλίζει μεγαλύτερη ευκολία και ευελιξία, μειώνοντας την ανάγκη για συχνή φόρτιση και καθιστώντας τα μακρινά ταξίδια πιο άνετα.

Συνεχής βελτίωση

«Με την αναβάθμιση των Explorer και Capri με την τεχνολογία μπαταριών LFP αυξάνουμε την αυτονομία και την ανθεκτικότητα, διατηρώντας παράλληλα τα προσιτά επίπεδα τιμών για τους πελάτες μας. Η χρήση πρωτοποριακών καινοτομιών για τη δημιουργία ενός καλύτερου και πιο ικανού προϊόντος χωρίς συμβιβασμούς είναι ο ορισμός της συνεχούς βελτίωσης» δήλωσε ο Jon Williams, general manager, Ford Blue & Model e, Europe. «Η επέκταση της αυτονομίας κατά έως και 70 χλμ. στις προσιτές εκδόσεις Standard Range θα ενθαρρύνει ακόμη περισσότερους οδηγούς να κάνουν τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση» πρόσθεσε.