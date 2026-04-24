Πρεμιέρα για τη νέα Porsche Cayenne Coupé Electric – Οι τιμές της στην Ελλάδα

Η νέα Porsche Cayenne Coupé Electric επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της κλάσης, υιοθετώντας μια τολμηρή σχεδιαστική γλώσσα με αναφορές στην εμβληματική 911.

Λίγους μήνες αφότου η Porsche αποκάλυψε τη νέα Cayenne Electric, την πιο ισχυρή Porsche που έχει κατασκευαστεί ποτέ, η γερμανική μάρκα προχωρά στην παρουσίαση της Coupé έκδοσης του μοντέλου, σημειώνοντας πως η σχεδίασή της είναι εμπνευσμένη από το εμβληματικό σχήμα της 911, ενσωματώνοντας την «flyline» χαρακτηριστική γραμμή της.

Η Porsche Cayenne Coupé Electric έχει ίδιο μήκος και πλάτος με την Cayenne Electric, στα 4.985 χλστ. και 1.980 χλστ. αντίστοιχα, ωστόσο το ύψος της διαφέρει, καθώς είναι κατά 24 χλστ. χαμηλότερη (στα 1.650 χλστ.). Όπως είναι λογικό, η έκδοση Coupé διαφέρει σημαντικά από τις B-pillars και πίσω, λόγω της παρουσίας της κεκλιμένης οροφής που δίνει στο πολυτελές crossover/SUV πιο αθλητικό χαρακτήρα και μειωμένο συντελεστή οπισθέλκουσας στα 0,23 cd (0,25 cd για την Cayenne Electric).

Καμπίνα από την Cayenne Electric αλλά με μικρότερο χώρο αποσκευών

Ανοίγοντας την πόρτα του οδηγού της Porsche Cayenne Coupé Electric, πίσω από το πολυλειτουργικό τιμόνι είναι τοποθετημένος ένας κυρτός OLED πίνακας οργάνων 14,25 ιντσών, ενώ από την πλευρά του, ο συνοδηγός έχει στη διάθεσή του μια οθόνη 14,9 ιντσών. Ανάμεσά τους υπάρχει αυτό που η εταιρεία ονομάζει central flow display. Πρόκειται για μία μεγάλη κάθετη OLED οθόνη αφής 12,25 ιντσών, η οποία μέσω μιας πτύχωσης, συνεχίζεται και στο οριζόντιο τμήμα της κεντρικής κονσόλας.

Εκεί υπάρχουν ορισμένοι φυσικοί διακόπτες, καθώς και το «Ferry pad» ένα μαλακό τμήμα που χρησιμοποιείται για να ακουμπάει το δεξί χέρι του οδηγού, καθώς χειρίζεται τα διάφορα μενού. Συνδυαστικά, στην ηλεκτρική Cayenne Coupé, όπως και στην απλή, υπάρχει η μεγαλύτερη συνολική επιφάνεια οθόνης που είχε ποτέ ένα μοντέλο της Porsche. Φυσικά, υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες προσωποποιημένων επιλογών σε ό,τι αφορά τον διάκοσμο, τα υλικά και τις επενδύσεις της καμπίνας.

Πίσω, η Porsche αναφέρει πως τα καθίσματα μπορούν να φιλοξενήσουν αποκλειστικά δύο επιβάτες ή να διατεθούν σε διάταξη 2+1, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ηλεκτρονικά προσαρμοζόμενα. Όσον αφορά τον χώρο αποσκευών, η Porsche ανακοινώνει χωρητικότητα 534 λτ. που φτάνει σε μέγιστη τιμή τα 1.347 λτ. (ελαφρώς μειωμένος λόγω της coupe οροφής σε σχέση με την Cayenne Electric). Κάτω από το καπό, υπάρχει επίσης ένα frunk, χωρητικότητας 90 λίτρων.

Τρεις επιλογές κινητήρων

Η Porsche Cayenne Coupé Electric θα συνδυάζεται αρχικά με τρεις επιλογές κινητήριων συνόλων. Στη βασική της έκδοση, η ηλεκτρική Cayenne Coupé είναι τετρακίνητη και αποδίδει 408 ίππους σε κανονική λειτουργία, αλλά με Launch Control η ισχύς της αυξάνεται στα 442 PS, επιταχύνοντας από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 4,8 δευτερόλεπτα φτάνοντας τελική ταχύτητα 230 χλμ./ώρα.

Επόμενη επιλογή είναι η έκδοση S, η οποία αποδίδει 544 ίππους και 666 PS με Launch Control, έχοντας τη δυνατότητα να κάνει το σπριντ μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα και φτάνοντας σε τελική ταχύτητα τα 250 χλμ./ώρα.

Στην κορυφή βρίσκεται η Cayenne Turbo Coupé Electric. Σε κανονική λειτουργία, το αυτοκίνητο αποδίδει 857 PS, ενώ με την ενεργοποίηση του Launch Control, η ισχύς εκτοξεύεται στους 1.156 ίππους. Με το Launch Control, η Cayenne Turbo επιταχύνει από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα σε 2,5 δευτερόλεπτα και τα φτάνει σε τελική ταχύτητα τα 260 χλμ./ώρα.

Η ηλεκτρική ενέργεια αποθηκεύεται σε μια μπαταρία υψηλής τάσης χωρητικότητας 113 kWh, η οποία προσφέρει έως 669 χιλιόμετρα αυτονομία (WLTP) στη βασική έκδοση. Χάρη στην αρχιτεκτονική 800V, η Cayenne Coupé μπορεί να φορτίζει με ταχύτητα έως 390 kW -και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ακόμη και έως 400 kW- και μέσα σε λιγότερο από 16 λεπτά, η μπαταρία της μπορεί να φτάσει από το 10% στο 80%. Προαιρετικά, προσφέρεται και AC φόρτιση 22 kW (στάνταρ ο on-board charger των 11 kW), ενώ όπως και η Cayenne Electric, υποστηρίζει δυνατότητα επαγωγικής φόρτισης.