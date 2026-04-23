Νέες κάμερες γίνονται viral – O λόγος που έχουν τέτοιο σχήμα

Οι κάμερες είναι υψηλής τεχνολογίας, δεν απαιτούν την συνοδεία κάποιου αστυνομικού και -κυρίως- είναι κατασκευασμένες για να αντέχουν… τους βανδαλισμούς.

Τον γύρο του διαδικτύου κάνουν οι νέες κάμερες που εγκατέστησαν οι αστυνομικοί του τμήματος της κομητείας Μοντγκόμερι στο Μέριλαντ των ΗΠΑ.

Πρόκειται για 6 μεγάλες και ασυνήθιστου μεγέθους και σχήματος κάμερες, οι οποίες αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος των καμερών που θα τοποθετηθούν στους δρόμους της περιοχής.

Αντέχουν στους βανδαλισμούς

Οι νέες κάμερες έχουν κατασκευαστεί από την γερμανική εταιρεία Vitronic, είναι υψηλής τεχνολογίας και, όπως αναφέρει η εταιρεία, είναι σχεδιασμένες να αντέχουν τους βανδαλισμούς. Παρότι μοιάζουν πως έχουν μεγάλο βάρος, η Vitronic επισημαίνει πως κάποιες από αυτές μπορούν να μετακινούνται μεταξύ των περιοχών υψηλού κινδύνου.

Πηγές από το αστυνομικό τμήμα αναφέρουν ότι οι νέες κάμερες θα αντικαταστήσουν τις μονάδες που επιτηρούσαν το οδικό δίκτυο και απαιτούσαν την παρουσία κάποιου αστυνομικού.

Τι λένε οι αρχές

«Αυτές οι νέες κάμερες είναι κατασκευασμένες για να διαρκούν», δήλωσε ο Earl Stoddard, βοηθός Διοικητικού Διευθυντή της κομητείας Μοντγκόμερι. «Μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε αυτές τις κάμερες, να βλέπουμε ότι λειτουργούν σε πραγματικό χρόνο και να βεβαιωθούμε ότι είναι λειτουργικές. Το τζάμι στο μπροστινό μέρος τους έχει αντιβαλλιστική προστασία, επειδή υπήρχαν στο παρελθόν περιπτώσεις βανδαλισμού» πρόσθεσε.

Οι αρχές λένε ότι ο στόχος τους δεν είναι να δώσουν περισσότερες κλήσεις αλλά να μειωθούν τα τροχαία ατυχήματα που συμβαίνουν λόγω υπερβολικής ταχύτητας και παραβίασης των πινακίδων του ΚΟΚ.

Γεμίζουν κάμερες οι δρόμοι της κομητείας

Η Vitronic έχει υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με την αστυνομία της κομητείας Montgomery, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τη διάθεση 96 μικρών φορητών καμερών, 76 καμερών για φανάρια και 38 «παραδοσιακών» καμερών πάνω σε στύλο, με τις τελευταίες να αναμένεται να τοποθετηθούν κοντά σε σχολεία. Συνολικά, το τοπικό αστυνομικό τμήμα διαχειρίζεται 462 κάμερες ελέγχου ταχύτητας, ενώ ακόμη 55 έχουν τοποθετηθεί κοντά σε φανάρια.