Επίσημο: Αυτό είναι το νέο Audi Q7

Το νέο Audi Q7 έχει επιβλητική εμφάνιση, φέρνει μαζί του τεχνολογικές καινοτομίες και συνδυάζεται, τουλάχιστον αρχικά, μόνο με εξηλεκτρισμένο diesel V6 κινητήρα με ισχύ έως 299 ίππους.

Το Audi Q7 τρίτης γενιάς παρουσίαστηκε επίσημα από τη μάρκα από το Ίνγκολστατ, με την ίδια να δηλώνει ότι το αυτοκίνητο είναι σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με την απερχόμενη γενιά σε όλους τους τομείς, από τους χώρους και την άνεση έως την οδηγική εμπειρία και το τεχνολογικό επίπεδο.

Διαθέσιμο για πρώτη φορά με τρεις διαφορετικές διατάξεις καθισμάτων, το Q7 μπορεί να συνδυαστεί, τουλάχιστον σε πρώτη φάση, αποκλειστικά με ήπια υβριδικό πετρελαιοκινητήρα V6 χωρητικότητας 3,0 λίτρων.

Το εμπορικό του λανσάρισμα ξεκινάει από την Γερμανία, όπου κοστολογείται από 87.900 ευρώ. Η κατασκευή του οχήματος θα πραγματοποιηθεί στη Μπρατισλάβα της Σλοβακίας.

Πιο επιβλητικό και γεμάτο καινοτομίες

Η τρίτη γενιά του γερμανικού SUV ξεχωρίζει χάρη στην επιβλητική Singleframe γρίλια (μπορεί να φωτίζεται προαιρετικά) που συνδυάζεται με διαιρεμένα φωτιστικά σώματα στις δύο άκρες του προβόλου, ενώ πιο χαμηλά, είναι τοποθετημένη μια πλατιά εισαγωγή αέρα που βοηθάει στην ψύξη του θερμικού κινητήρα.

Στο πλάι, φαίνεται πως η γραμμή της οροφής είναι σχεδόν οριζόντια, χαρίζοντας περισσότερο χώρο για τα κεφάλια των επιβατών, ενώ πίσω, τα φώτα OLED τρίτης γενιάς συνδέονται μεταξύ τους μέσω μιας λεπτής μπάρας που καλύπτει όλο το πλάτος του οχήματος και προσφέρουν 8 μοναδικές ψηφιακές υπογραφές.

Τα φώτα του νέου Q7 έχουν τη δυνατότητα να υποστηρίζουν ενεργά τους οδηγούς καθώς, οι λειτουργίες καθοδήγησης φωτός των ψηφιακών προβολέων Matrix LED είναι ακόμη πιο στενά συνδεδεμένες με τα συστήματα υποβοήθησης.

Το Q7 εισάγει μια καινοτομία που προβάλλει τα φλας στο έδαφος τόσο μπροστά όσο και πίσω, καθιστώντας τους δρόμους πολύ πιο ασφαλείς για τους πεζούς και τους ποδηλάτες, ενώ πίσω, τα φώτα εμφανίζουν μια ειδική στατική υπογραφή με προειδοποιητικά σύμβολα σε περίπτωση κινδύνου ή όταν το αυτοκίνητο κάνει ελιγμούς για να παρκάρει.

Για πρώτη φορά διαθέσιμο και ως 6θέσιο

Η καμπίνα του νέου Q7 ανεβαίνει επίπεδο σε ό,τι αφορά την τεχνολογία. Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων πίσω από το πολυλειτουργικό τετράκτινο τιμόνι, ενώ ακριβώς δίπλα του και ενσωματωμένη μέσα στο ταμπλό είναι τοποθετημένη μια οθόνη αφής που υποστηρίζει το σύστημα infotainment του αυτοκινήτου. Οθόνη υπάρχει και μπροστά από τον συνοδηγό.

Το Q7 διατίθεται ως στάνταρ με πέντε καθίσματα, ωστόσο για πρώτη φορά το μοντέλο διατίθεται ως 6θέσιο (με 2 ανεξάρτητα καθίσματα στη δεύτερη σειρά). Η δημοφιλής 7θέσια διάταξη διατίθεται ακόμη προαιρετικά. Όλα τα καθίσματα είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα, ενώ στην κορυφαία έκδοση εξοπλισμού, το Q7 εξοπλίζεται με μεγάλη πανοραμική οροφή με πλήρως ελεγχόμενη σκίαση.

Το αυτοκίνητο παρέχει χώρο για ασύρματη φόρτιση δύο smartphones, διαθέτει μεγάλες ποτηροθήκες, ενώ όσον αφορά το χώρο αποσκευών, το 5θέσιο Q7 προσφέρει πορτ-μπαγκάζ 806 λίτρων ή 2.075 λίτρων με τα καθίσματα της δεύτερης σειράς αναδιπλωμένα. Αντίστοιχα, το 7θέσιο Q7 προσφέρει χώρο 722 λτ. ή 1.980 λτ. με τα πίσω καθίσματα ριγμένα.

Εκκίνηση με V6 πετρελαιοκινητήρα

Η φαρέτρα του νέου Q7 αποτελείται από έναν ήπια υβριδικό πετρελαιοκινητήρα V6 με χωρητικότητα 3,0 λίτρα με ισχύ 245 ίππους και 500 Nm ροπής ή 299 ίππους και 630 Nm.

Σε κάθε περίπτωση, ο V6 κινητήρας συνδύαζεται με ήπια υβριδική τεχνολογία MHEV plus που προσφέρει περισσότερη ζωντάνια σε χαμηλές στροφές, μειώνει επίσης την κατανάλωση καυσίμου και τις εκπομπές CO2 και επιτρέπει στο αυτοκίνητο να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά για σύντομες περιόδους, όπως στο παρκάρισμα ή στην κίνηση με μικρές ταχύτητες μέσα στην πόλη, χάρη σε έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 24 ίππων και 370 Nm ροπής.

Αμφότερες οι εκδόσεις συνδυάζονται με 8τάχυτο tiptronic αυτόματο κιβώτιο, μόνιμη τετρακίνηση quattro και κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, ενώ προαιρετικά, προσφέρεται η πιο προηγμένη προσαρμοζόμενη αερανάρτηση, απλή ή σε ρύθμιση sport.