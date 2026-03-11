Νέο Audi RS 3 competition limited: Τιμώντας μισό αιώνα ενός 5κύλινδρου διαμαντιού

To Audi RS 3 competition limited αποτελεί την κορωνίδα στην γκάμα εκδόσεων του μοντέλου και τιμάει τις πέντε δεκαετίες ζωής του 5κύλινδρου κινητήρα της γερμανικής premium μάρκας.

Η Audi αποκάλυψε το νέο RS 3 competition limited, μια ένα έκδοση του πολυτελούς hot-hatch, η οποία δημιουργήθηκε για να γιορτάσει και να σηματοδοτήσει τα 50 χρόνια παρουσίας του θρυλικού πεντακύλινδρου κινητήρα της Audi.

Η παραγωγή θα περιοριστεί στα 750 αυτοκίνητα (585 για το Sportaback και 165 για το σεντάν) που πιθανότατα θα αποτελέσουν το κύκνειο άσμα του διάσημου κινητήρα, λόγω των ολοένα αυστηρότερων κανονισμών για τους ρύπους που τίθενται σε εφαρμογή και της ταχείας στροφής προς την ηλεκτροκίνηση.

Λιγότερη ηχομόνωση και πιο δυνατή εξάτμιση

Σε αντίθεση με ό,τι ίσως πολλοί θα περίμεναν, η Audi δεν βελτίωσε την ισχύ του υπερτροφοδοτούμενου κινητήρα των 2,5 λίτρων και συνεπώς το μοτέρ εξακολουθεί να αποδίδει 400 ίππους και 500 Nm ροπής, που επιτρέπουν στο αυτοκίνητα να κάνει το σπριντ από στάση εώς τα 100 χλμ./ώρα σε 3,8 δευτερόλεπτα, με την τελική ταχύτητα να έχει ως ανώτατο όριο τα 290 χλμ./ώρα.

Αυτό που έκανε η Audi είναι να αναβαθμίσει την οδηγική εμπειρία μέσα στο αυτοκίνητο και για αυτό το λόγο αφαίρεσε αρκετό ηχομονωτικό υλικό, ώστε ο χαρακτηριστικός ήχος των 5 κυλίνδρων να φτάνει πιο άμεσα και ανόθευτα στα αυτιά του οδηγού και των συνεπιβατών του. Το σύστημα εξάτμισης έχει ήδη αναβαθμιστεί, καθώς στα οδηγικά modes Dynamic, RS Performance και RS Torque Rear, οι βαλβίδες εξαγωγής ανοίγουν νωρίτερα και παράγουν πιο δυνατό και σκληρό ήχο.

Η Audi δίνει επίσης στο RS 3 competition limited για πρώτη φορά μια ανάρτηση coilover ειδικά σχεδιασμένη για το μοντέλο. Τα αμορτισέρ του μπορούν να ρυθμιστούν σε τρεις κατευθύνσεις, ενώ σε σχέση με τα υπόλοιπα RS 3, η έκδοση αυτή φέρνει το αυτοκίνητο πιο κοντά στο έδαφος κατά 1 εκατοστό. Για όσους ιδιοκτήτες θέλουν να ρυθμίσουν στα δικά τους γούστα, την ανάρτηση, η Audi προσφέρει ένα ειδικό κιτ εργαλείων που συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης.

Το μοντέλο εξοπλίζεται επίσης με παχύτερη και πιο άκαμπτη αντιστρεπτική ράβδο που βελτιώνει τον χειρισμό του αυτοκινήτου, ενώ όταν αυτό χρειαστεί να σταματήσει τα ανθρακονημάτινα φρένα με τις κόκκινες δαγκάνες και τα προαιρετικά σεμι-σλικ ελαστικά Pirelli P Zero Trofeo R υπόσχονται εξαιρετική πρόσφυση.

Περισσότερο ανθρακόνημα σε αμάξωμα και εσωτερικό

Στο κομμάτι της αισθητικής, ματ ανθρακόνημα έχει χρησιμοποιηθεί σε όλο το μήκος του αμαξώματος και σε σημεία όπως στον διαιρούμενο μπροστινό διαχύτη, τον προφυλακτήρα, τις πλαϊνές ποδιές, του πίσω διαχύτη και της αεροτομής στο τέλος της οροφής, ενώ οι μοναδικές για την έκδοση σφυτήλατες ζάντες των 19 ιντσών σε ματ χρυσό χρώμα κάνουν το RS 3 competition limited εντυπωσιάζουν.

Εξίσου ξεχωριστές είναι οι επιλογές στην παλέτα της έκδοσης. Παράλληλα με το Daytona Gray και ένα νέο ματ Glacier White, η Audi προσφέρει ένα νέο χρώμα Malachite Green – μια σαφή αναφορά στο αρχικό Audi Sport Quattro του 1983. Ωραία πινελιά είναι το γεγονός πως κατά το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου, τα φώτα Matrix LED ανάβουν με τη σειρά ανάφλεξης του πεντακύλινδρου κινητήρα 1-2-4-5-3.

Στο εσωτερικό, τα μπάκετ καθίσματα RS από ανθρακόνημα διαθέτουν κεντρικά τμήματα διακοσμημένα με μικροΐνες Dinamica, την ώρα που οι ραφές, οι ζώνες ασφαλείας και το σημάδι πάνω στο τιμόνι για να βρίσκει ο οδηγός εύκολα το κέντρο του έχουν λευκό χρώμα. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων υιοθετεί επίσης δείκτες σε λευκό φόντο, που θυμίζουν τους αναλογικούς δείκτες του Audi RS 2 Avant του 1994. Τέλος, μια αριθμημένη πλάκα στην κεντρική κονσόλα επιβεβαιώνει ότι κάθε αυτοκίνητο είναι ένα από τα 750 που θα κατασκευαστούν συνολικά.

Τιμές – Πρώτες παραδόσεις

Στη Γερμανία, η τιμή του Audi RS 3 competition limited ξεκινούν από 108.365 ευρώ για τη Sportback και από 110.005 ευρώ για το σεντάν. Οι πρώτες παραδόσεις θα γίνουν τον Ιούνιο.