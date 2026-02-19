Νέο Audi RS5: Στον αστερισμό των plug-in hybrid με 639 ίππους

Το νέο RS5 εισάγει την Audi Sport στον κόσμο των επαναφορτιζόμενων υβριδικών μοντέλων και ξεχωρίζει για το σύστημα quattro με ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα.

Η Audi προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του νέου RS5, γράφοντας παράλληλα μια νέα σελίδα, αφού, για πρώτη φορά στην ιστορία των “RS” μοντέλων, πηγή ισχύος καθίσταται ένα εξελιγμένο plug-in υβριδικό σύστημα κίνησης.

Οι παραγγελίες θα ξεκινήσουν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και οι πρώτες παραδόσεις είναι προγραμματισμένες για το ερχόμενο καλοκαίρι. Η τιμή εκκίνησης για το sedan διαμορφώνεται στα 106.200 ευρώ και για το avant στα 107.850 ευρώ στην αγορά της Γερμανίας.

639 ίπποι και 84 χιλιόμετρα ηλεκτρική αυτονομία

Ξεκινώντας από το χώρο του μηχανοστασίου, το Audi RS5 τροφοδοτείται από έναν αναβαθμισμένο V6 κινητήρα με δύο turbo και χωρητικότητα 2,9 λτ, ο οποίος αποδίδει 510 ίππους και 600 Nm ροπής και πλαισιώνεται από 8τάχυτο αυτόματο κιβώτιο. Ο θερμικός κινητήρας συνδυάζεται με έναν ηλεκτροκινητήρα απόδοσης 177 PS/460 Nm και μια μπαταρία μεικτής χωρητικότητας 25,9 kWh, με τη συνδυαστική ισχύ να φτάνει τα 639 PS και τα 825 Nm ροπής.

Το Audi RS5 φέρει σύστημα τετρακίνησης quattro με Dynamic Torque Control εισάγοντας ηλεκτρομηχανικό torque vectoring στον πίσω άξονα, μια παγκόσμια πρώτη σε αυτοκίνητο παραγωγής, όπως αναφέρει η Audi. Το σύστημα κατανέμει τη ροπή μεταξύ των πίσω τροχών μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, βελτιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ευελιξία, τη σταθερότητα, την πρόσφυση στις στροφές και την ακρίβεια στον χειρισμό.

Το οκτατάχυτο κιβώτιο tiptronic συνδυάζεται με κεντρικό διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης, το οποίο κατανέμει τη ροπή μεταξύ των δύο αξόνων από 70% εμπρός/30% πίσω έως 15% εμπρός/85% πίσω, ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες οδήγησης.

Η μάρκα από το Ίνγκολσταντ προσθέτει ότι το κεντρικό διαφορικό διαθέτει λειτουργία προφόρτισης (preload), που σημαίνει ότι παραμένει πάντα τουλάχιστον μερικώς κλειδωμένο, ενισχύοντας τους δυναμικούς ελιγμούς του μοντέλου.

Όσον αφορά τις επιδόσεις, η Audi ανακοινώνει πως το RS5 των 2.355 κιλών (2.370 κιλά το Avant) ολοκληρώνει το 0-100 χλμ./ώρα σε 3,6 δευτερόλεπτα, ενώ συνεχίζοντας στο… γκάζι, φτάνει μέγιστη τελική ταχύτητα τα 285 χλμ./ώρα.

Η μπαταρία δίνει την απαραίτητη ενέργεια στο RS5 για να κινηθεί ηλεκτρικά για 84 χιλιόμετρα σε μεικτό κύκλο και μπορεί να ανεφοδιαστεί με ενέργεια σε ταχύτητες έως 11 kW σε AC φορτιστή, με την πλήρη φόρτιση να επιτυγχάνεται σε περίπου 2,5 ώρες. Το plug-in σύνολο λειτουργεί σε δύο modes: Hybrid και EV, ενώ με το Audi Drive Select, o οδηγός έχει στη διάθεσή του περισσότερα οδηγικά προφίλ.

Το Audi RS5 προβάλλει σημαντικά πιο «επιθετικό» σε σχέση με το Α5. Είναι πιο φαρδύ, έχει τονισμένα φτερά, μάσκα με γρίλια σε μοτίβο κηρήθρας και σκουρόχρωμους προβολείς LED, ενώ στο πίσω μέρος, ο σπορ διαχύτης και οι ματ οβάλ απολήξεις της εξάτμισης RS, χαρίζουν στο RS5 ακόμα πιο αιχμηρή εμφάνιση.

Τα στάνταρ φρένα έχουν δίσκους 420 χλστ. εμπρός και 400 χλστ. πίσω, ενώ, όποιος επιλέξει τους κεραμικούς δίσκους (440 χλστ. εμπρός/410 χλστ. πίσω) επιτυγχάνει εξοικονόμηση βάρους 30 κιλών και αποδοτικότερο φρενάρισμα.

Digital περιβάλλον