Νέο Ford Capri Collection: Με 190 ίππους και μεγαλύτερη αυτονομία – Η τιμή του στην Ελλάδα

Η Ford παρουσιάζει μια νέα έκδοση του αμιγώς ηλεκτρικού Capri, η οποία φέρει την ονομασία Collection και ξεχωρίζει για αναβαθμίσεις που ενισχύουν τόσο την καθημερινή χρηστικότητα όσο και τον σπορ χαρακτήρα του.

Το Ford Capri διατίθεται τώρα σε μια νέα έκδοση με όνομα Collection που διαθέτει ξεχωριστά σχεδιαστικά στοιχεία, συνδυάζεται με μπαταρία LFP, εξελιγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και αναβαθμισμένο σύστημα πολυμέσων Ford SYNC Move.

Η νέα γκάμα εκδόσεων του Capri, συμπεριλαμβανομένης της Capri Collection, είναι διαθέσιμη για παραγγελία, με τα πρώτα αυτοκίνητα να αναμένονται στη χώρα μας τον Ιούνιο. Οι τιμές της έκδοσης Collection ξεκινούν από τα 44.361 ευρώ.

Η έκδοση Collection του Capri αποτελεί μέρος μιας νέας σειράς ειδικών μοντέλων περιορισμένης παραγωγής. Εξωτερικά, η έκδοση ξεχωρίζει με το αποκλειστικό χρώμα Tribute Blue, το οποίο παραπέμπει στα εμβληματικά χρώματα των αγωνιστικών Capri του παρελθόντος. Η αθλητική σχεδίαση του μοντέλου ενισχύεται από τους βαθύτερους εμπρός και πίσω προφυλακτήρες, τις πλαϊνές ποδιές και την πίσω αεροτομή, όλα σε μαύρο χρώμα, ενώ οι νέες ζάντες αλουμινίου των 21 ιντσών διαθέτουν ειδική επεξεργασία και μαύρο σατινέ χρώμα σε μεγάλο τμήμα των επιφανειών τους.

Στο εσωτερικό, κυρίαρχο χρώμα είναι το Black Onyx, ενώ λεπτομέρειες που θυμίζουν το Tribute Blue των εξωτερικών επιφανειών υπάρχουν στο κάτω μέρος της μπάρας ήχου και στις ζώνες ασφαλείας. Ένα χαρακτηριστικό μαύρο-μπλε εφέ χρησιμοποιείται στο ταμπλό και στην κεντρική κονσόλα, ενώ τα καθίσματα διαθέτουν μία κάθετη λωρίδα που αντικατοπτρίζει το εξωτερικό χρώμα.

Αυξημένη αυτονομία και ισχύς

Με τη νέα μπαταρία LFP, το Capri Standard Range προσφέρει αυξημένη κατά περισσότερο από 17% αυτονομία σε σχέση με το παρελθόν, η οποία φτάνει τώρα έως και τα 463 χλμ.. Ταυτόχρονα, διαθέτει έναν αναβαθμισμένο ηλεκτροκινητήρα, με ισχύ αυξημένη στα 140 kW (190 PS) και ροπή στα 350 Nm.

Όλα αυτά βελτιώνουν την απόκριση, με αποτέλεσμα το Capri Standard Range να επιταχύνει από 0 στα 100 χλμ./ώρα σε 8,0 δευτερόλεπτα.

Ταυτόχρονα, το Ford Capri συνεχίζει να διατίθεται στις εκδόσεις Extended Range, με κίνηση στους πίσω ή και στους τέσσερις τροχούς, και κορυφαία αυτονομία έως και 627 χλμ..

Νέες τεχνολογίες αναβαθμίζουν την εμπειρία

Το Ford Capri προσφέρει μία διευρυμένη γκάμα προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, για μεγαλύτερη άνεση σε κάθε διαδρομή. Η σουίτα συστημάτων περιλαμβάνει τώρα το Intelligent Adaptive Cruise Control με λειτουργία Traffic Light Recognition, η οποία επιτρέπει στο όχημα να επιβραδύνει ή ακόμα και να σταματά αυτόματα στην περίπτωση που τo σύστημα ανιχνεύσει κόκκινο ή πορτοκαλί φανάρι μπροστά.

Νέες προσθήκες είναι επίσης τα συστήματα Reversing Assist που καταγράφει αυτόματα την πορεία του οχήματος σε απόσταση έως και 50 μέτρα ελέγχοντας το τιμόνι καθ’ όλη την διάρκεια ενός ελιγμού οπισθοπορείας, το Trained Park Assist που αναλαμβάνει αυτόματα τον έλεγχο του οχήματος φροντίζοντας για την επιτάχυνση, το φρενάρισμα και την αλλαγή πορείας του αυτοκινήτου και το Driver State Assist, το οποίο χρησιμοποιεί την κάμερα που είναι στραμμένη προς τον οδηγό και τα συστήματα Lane Keep Assist για να παρακολουθεί την προσοχή του τελευταίου και τις κινήσεις του στο τιμόνι.

Όλα τα Ford Capri διαθέτουν πλέον στάνταρ σύστημα οδήγησης με ένα πεντάλ (One-Pedal Drive), για ακόμα πιο άνετη και ευχάριστη οδήγηση στην πόλη.

Νέο Pro Power Onboard

Το σύστημα πρωτοπαρουσιάστηκε σε ορισμένα επαγγελματικά οχήματα της Ford Pro και τώρα μετατρέπει το Capri σε κινητή πηγή ενέργειας, ικανή να τροφοδοτεί απρόσκοπτα συσκευές συνολικής ισχύος έως και 2,3 kW. Μία πρακτική πρίζα Pro Power Onboard βρίσκεται στον χώρο αποσκευών του οχήματος για την ασφαλή φόρτιση ηλεκτρονικών συσκευών, όπως laptop.

Επίσης, ως προαιρετικό στοιχείο, ένας αντάπτορας μπορεί να συνδεθεί στη θύρα φόρτισης του αυτοκινήτου για τη φόρτιση ηλεκτρικών ποδηλάτων ή άλλων αξεσουάρ εξωτερικού χώρου.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να επιλέξουν το νέο Travel Pack, που περιλαμβάνει προστατευτικό για σκύλους, ένθετο στο μπροστινό χώρο αποθήκευσης (frunk) για την οργάνωση αντικειμένων έκτακτης ανάγκης και ειδικό αποθηκευτικό χώρο για το καλώδιο φόρτισης.

Αναβαθμισμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move

Το συνδεδεμένο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας SYNC Move του Ford Capri διαθέτει μία κινητή οθόνη 14,6 ιντσών με στάνταρ συμβατότητα ασύρματου Apple CarPlay και Android Auto. Πλέον, το σύστημα υποστηρίζεται από νέο λογισμικό βασισμένο σε Android, για ακόμα πιο ομαλή λειτουργία και η διεπαφή έχει επανασχεδιαστεί για μεγαλύτερη σαφήνεια και ευκολία χρήσης.

Τώρα παρέχεται η δυνατότητα ομαδοποίησης διαφόρων εφαρμογών σε φακέλους ή συνδυασμού τους, ώστε ο οδηγός να οργανώνει τα πιο σημαντικά για τον ίδιο app, όπως θα έκανε με ένα smartphone. Ταυτόχρονα, για ακόμα καλύτερη ευκολία, το infotainment παρέχει τώρα διευρυμένη απεικόνιση τόσο για την κάμερα στάθμευσης όσο και για το σύστημα πλοήγησης.