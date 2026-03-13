Νέο Ford Puma Gen-E Van: Το ηλεκτρικό Puma διαθέσιμο ως ελαφρύ επαγγελματικό (+τιμή)

Το νέο Ford Puma Gen-E Van συνδυάζεται με το κινητήριο σύνολο της επιβατικής έκδοσης και τον πλούσιο εξοπλισμό της αλλά ταυτόχρονα, έχει δεχτεί τις απαραίτητες τροποποιήσεις για να καλύπτει τις σύγχρονες μεταφορικές ανάγκες τόσο των επαγγελματιών όσο και των μικρών επιχειρήσεων.

Απευθυνόμενο σε επαγγελματίες που χρειάζονται ένα μικρών διαστάσεων επαγγελματικό όχημα με σύγχρονη τεχνολογία και μηδενικούς ρύπους, η Ford φέρνει στην ελληνική αγορά το νέο Puma Gen-E Van.

Πρόκειται για ένα πλήρως ηλεκτρικό όχημα εργασίας που συνδυάζει την ευελιξία και την άνεση ενός επιβατικού ηλεκτρικού αυτοκινήτου με την πρακτικότητα που απαιτούν οι καθημερινές μεταφορικές ανάγκες μιας μικρής επιχείρησης.

Το Puma Gen-E Van βασίζεται στην επιβατική έκδοση του ηλεκτρικού crossover της Ford και προκύπτει από μετασκευή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα. Στην εγχώρια αγορά ταξινομείται ως ελαφρύ επαγγελματικό όχημα κατηγορίας N1 και κοστίζει από 24.660 ευρώ (δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ).

Εργαλείο για τον επαγγελματία

Σχεδιασμένο με κριτήριο την επαγγελματική χρήση, το νέο Puma Van Gen-E διατηρεί τα εμπρός καθίσματα για οδηγό και συνοδηγό αλλά η πίσω σειρά καθισμάτων έχει αφαιρεθεί πλήρως, δημιουργώντας έναν πρακτικό και ενιαίο επίπεδο χώρο φόρτωσης με μεταλλικό διαχωριστικό ασφαλείας μήκους 1.300 χλστ., πλάτους 950 χλστ. και ύψους 820 χλστ., προσφέροντας όγκο 1 m³.

Οι πλαϊνές πίσω πόρτες ανοίγουν κανονικά, διευκολύνοντας έτσι την πρόσβαση τόσο από το πλάι όσο και από την πίσω πόρτα. Το μικτό ωφέλιμο φορτίο φτάνει τα 490 κιλά (415 κιλά με τον οδηγό).

Παράλληλα, το νέο Puma Gen-E Van διατηρεί το GigaBox χωρητικότητας 145 λίτρων που παραδοσιακά βρίσκεται κάτω από το δάπεδο του χώρου φόρτωσης, στον οποίο μπορούν να αποθηκευτούν αντικείμενα συνολικού βάρους έως 100 κιλών. Αναλλοίωτος παραμένει και ο εμπρός αποθηκευτικός χώρος (frunk) χωρητικότητας 43 λίτρων.

Ίδια ισχύ και αυτονομία με το επιβατικό Puma

Το Puma Van Gen-E τροφοδοτείται από έναν ηλεκτροκινητήρα με ισχύ 168 PS και ροπή 290 Nm, ο οποίος αντλεί ενέργεια από μια μπαταρία υψηλής τάσης με χωρητικότητα 43 kWh. Χάρη στο αμετάβλητο μικτό βάρος και την απουσία εξωτερικών τροποποιήσεων σε σχέση με το επιβατικό Puma Gen-E, τόσο η αυτονομία όσο και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας παραμένουν ανεπηρέαστες. Έτσι, η αυτονομία με μία πλήρη φόρτιση της μπαταρίας φτάνει την τιμή των 523 χλμ. σε αστική χρήση και τα 376 χλμ. σε μικτές συνθήκες, με μέση κατανάλωση 13,1 kWh/100 km.

Εξασφαλίζοντας μέγιστο ρυθμό φόρτισης 121-135 χλμ./10 λεπτά, η μπαταρία υψηλής τάσης του Puma Gen-E Van μπορεί να επαναφορτιστεί γρήγορα και εύκολα σε ταχυφορτιστή από το 10% στο 80% της μέγιστης χωρητικότητάς της σε μόλις 23 λεπτά.

Συνδυάζεται με την έκδοση Style

Το Puma Van Gen-E προσφέρεται στην Ελλάδα στην έκδοση Style, με πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, κεντρική οθόνη αφής 12 ιντσών, σύστημα SYNC 4 με 5G μόντεμ, ασύρματη συνδεσιμότητα συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto, αυτόματο κλιματισμό, ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών και πλήρες πακέτο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, το οποίο περιλαμβάνει Pre-Collision Assist με αυτόματο φρενάρισμα, Lane Keeping Aid, Cruise Control, Traffic Sign Recognition και κάμερα οπισθοπορείας.

Επίσης, οι οδηγοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερα drive modes (Normal, Eco, Sport, Slippery) και να οδηγούν το καινοτόμο επαγγελματικό βαν χωρίς να χρησιμοποιούν μέσα στην πόλη το πεντάλ φρένου (one-pedal drive).

Με 8 έτη εγγύηση

Αξίζει να σημειωθεί ότι η μπαταρία ιόντων λιθίου και τα εξαρτήματα υψηλής τάσης καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση 8 ετών ή 160.000 km (όποιο επέλθει πρώτο), ενώ για τα υπόλοιπα μέρη του οχήματος παρέχεται εγγύηση 2 ετών.