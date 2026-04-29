Νέο Freelander 8: Αναγεννήθηκε επίσημα και έρχεται στην Ευρώπη

Το νέο Freelander 8 θέλει να συνδυάσει τον χαρακτήρα και τις off-road δυνατότητες των Land Rover με την τεχνολογία και τα εξηλεκτρισμένα σύνολα που έχει στη διάθεσή της η Chery.

Περίπου 20 ημέρες μετά την παρουσίαση του Concept 97, η Freelander, η νέα μάρκα που δημιουργήθηκε από την Jaguar Land Rover και την Chery, παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Πεκίνου, το νέο Freelander 8, την έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου.

Το SUV γίνεται το πρώτο από τα 6 συνολικά μοντέλα που σχεδιάζει να λανσάρει η Freelander τα επόμενα χρόνια και εκτός από την κινεζική αγορά, είναι σχεδόν βέβαιο πως θα κυκλοφορήσει και στην Γηραιά Ήπειρο το επόμενο χρονικό διάστημα.

Boxy SUV με μήκος 5,1+ μέτρα

To Freelander 8 είναι ένα αυτοκίνητο 5,1 μέτρων και διατηρεί πολλά από τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του concept, όπως τα τετράγωνα εμπρός φωτιστικά σώματα, τις μεγάλες ποδιές στο πλάι και συνολικά, την boxy σιλουέτα του. Πολλοί θα προσέξουν το τριγωνικό πίσω παράθυρο που αποτελεί μνεία στο πρώτο Land Rover Defender αλλά και την απουσία των suicide θυρών, εξέλιξη που οι περισσότεροι μάλλον περίμεναν.

Η καμπίνα θα είναι αρκετά μίνιμαλ και θα έχει ως μεγάλο πρωταγωνιστή μια ευμεγέθη οθόνη αφής στο κέντρο του ταμπλό που θα λειτουργεί με τον προηγμένη επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon 8397. Πίσω από αυτήν, στη βάση του παρμπρίζ, θα βρίσκεται η μια πανοραμική οθόνη που θα λειτουργεί ως πίνακας οργάνων και Head-Up Display.

Ηλεκτρικό, plug-in και REEV

Όσον αφορά τους κινητήρες, το αυτοκίνητο βασίζεται πάνω στην iMAX πλατφόρμα της Chery που μπορεί να ενσωματώσει τόσο plug-in υβριδικά σύνολα, όσο και αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις με μπαταρία (με range extender ή χωρίς) σε αρχιτεκτονική 800V που θα επιτρέπει τον ανεφοδιασμό με ενέργεια σε ταχύτητες έως και 350 kW. H Freelander αναφέρει πως το αυτοκίνητο θα εξοπλίζεται με έξυπνο σύστημα τετρακίνησης που, όπως ισχυρίζεται η ίδια, θα του προσφέρει μεγάλες off-road δυνατότητες.