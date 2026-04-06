Νέο Freelander Concept 97: Η αναβίωση του Freelander ξεκινάει εδώ

To Concept 97 είναι το concept το οποίο προλογίζει το πρώτο μοντέλο παραγωγής της Freelander που θα παρουσιαστεί μέσα στο 2026.

Η Freelander, η νέα μάρκα που γεννήθηκε από τη συνεργασία της Jaguar Land Rover με την Chery, παρουσίασε το πρώτο της αυτοκίνητο.

Πρόκειται για το Concept 97, ένα πρωτότυπο αυτοκίνητο που θέλει να συνδυάζει την μεγάλη κληρονομιά της Land Rover στην κατασκευή πολυτελών SUV με μεγάλες off-road δυνατότητες και την τεχνογνωσία των Κινέζων στα εξηλεκτρισμένα κινητήρια σύνολα και το λογισμικό. Το νούμερο 97 στο όνομά του είναι φόρος τιμής στο έτος 1997, όταν παρουσιάστηκε το πρώτης γενιάς Freelander.

Το πρώτο μοντέλο της Freelander είναι προγραμματισμένο να λανσαριστεί το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, ενώ στη συνέχεια, η μάρκα ανακοινώνει πως θα παρουσιάζει ένα νέο μοντέλο κάθε 6 μήνες.

Συνολικά, η γκάμα της μάρκας θα αριθμεί 6 αυτοκίνητα, τα οποία θα παρουσιαστούν μέσα στα επόμενα 5 χρόνια. Στα πλάνα της Freelander είναι τα μοντέλα της να γίνουν διαθέσιμα και στην Ευρώπη.

Θυμίζει Land Rover

Το Concept 97 είναι ένα μήκους 5,1+ μέτρων σκληροτράχηλο SUV που βασίζεται την πλατφόρμα T1X που έχει αναπτύξει η Chery και θυμίζει σε μεγάλο βαθμό τα πιο πρόσφατα μοντέλα της Land Rover.

Η σχεδίαση του αυτοκινήτου είναι προϊόν συνεργασίας μεταξύ των ανθρώπων της φίρμας στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κίνα και είναι φανερό πως πρόθεσή τους ήταν να κατασκευάσουν ένα αυτοκίνητο που θα έχει στοιχεία από το πρώτο Freelander.

Μίνιμαλ το εσωτερικό για 6 επιβάτες

Στο εσωτερικό, το μάτι πέφτει αμέσως πάνω στη μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, ενώ χαμηλότερα υπάρχουν αρκετά μπουτόν και ένα ζευγάρι από περιστροφικούς διακόπτες.

Στο αυτοκίνητο μπορούν να καθίσουν έως 6 άτομα σε διατάξη 2+2+2, αφού πρώτα ανοίξουν τις πόρτες τύπου «suicide» που μάλλον δεν θα συνεχίσουν στην έκδοση παραγωγής.

Ηλεκτρικό, plug-in και με range-extender

Το πρώτο Freelander θα ενσωματώνει αμιγώς ηλεκτρικές και plug-in υβριδικές επιλογές, ενώ πρόθεση της μάρκας είναι να γίνουν διαθέσιμες και ηλεκτρικές εκδόσεις με range-extender (REEV) που θα προσφέρουν περισσότερη αυτονομία.