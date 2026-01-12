Νέο Jeep Avenger Black Edition: Όταν το μαύρο χρώμα συναντά το off-road DNA

Το Jeep Avenger Black Edition κάνει το ντεμπούτο του με total black εμφάνιση και πλούσιο εξοπλισμό.

Το Jeep Avenger, το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό SUV στην ιστορία της μάρκας, έχει ήδη καταγράψει περισσότερες από 235.000 πωλήσεις, συνδυάζοντας το αυθεντικό off-road DNA της Jeep με σύγχρονες τεχνολογίες και μια πιο φιλική προς την αστική κινητικότητα προσέγγιση.

Η εμπορική του επιτυχία αποτυπώνεται στην ευρωπαϊκή αγορά, όπου συγκαταλέγεται ήδη στα 10 πιο δημοφιλή B-SUV, ενώ η δυναμική του πορεία συνεχίζεται με την επέκτασή του σε 62 χώρες παγκοσμίως. Σε αυτό το πλαίσιο, η Jeep παρουσίασε στις Βρυξέλλες το Avenger Black Edition, τη νέα έκδοση του μοντέλου, η οποία είναι διαθέσιμη για παραγγελία.

Έμφαση στο μαύρο

Η έκδοση Black Edition βασίζεται στην ήδη πλούσια Altitude, ενισχύοντας όμως τον χαρακτήρα του Avenger με μια σειρά αποκλειστικών σχεδιαστικών παρεμβάσεων που αναδεικνύουν τη στιβαρότητα και την κομψότητά του. Διατίθεται αποκλειστικά σε μαύρο χρώμα αμαξώματος, στοιχείο που υπογραμμίζει τον δυναμικό προσανατολισμό της έκδοσης. Τα λογότυπα των ονομάτων της μάρκας και του μοντέλου είναι επίσης μαύρα, ενώ οι ζάντες αλουμινίου 17 ιντσών, βαμμένες στο ίδιο χρώμα, ολοκληρώνουν την επιβλητική εξωτερική εικόνα.

Προσθήκες σε εξοπλισμό

Στο εσωτερικό, η μαύρη κεντρική κονσόλα ενισχύει τη σύγχρονη αισθητική της καμπίνας, η οποία ξεχωρίζει για τον hi-tech χαρακτήρα της. Ο ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,25 ιντσών και η συνολική εργονομία αντανακλούν τη φιλοσοφία της Jeep για άνεση και ανθεκτικότητα, με καθίσματα επενδεδυμένα από ύφασμα και βινύλιο υψηλής ποιότητας.

Ο εξοπλισμός της Black Edition είναι ιδιαίτερα πλούσιος και περιλαμβάνει σύστημα πλοήγησης, ηλεκτρικά ανοιγόμενη πίσω πόρτα, φώτα ομίχλης, φιμέ κρύσταλλα και premium ηχοσύστημα JBL. Παράλληλα, το Winter Pack (περιλαμβάνει θερμαινόμενο παρμπρίζ και θερμαινόμενα καθίσματα) ενισχύει την άνεση σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τέλος, τα συστήματα Hill Descent Control και Selec-Terrain με έξι προγράμματα οδήγησης διασφαλίζουν ότι το Avenger παραμένει πιστό στο off-road DNA της Jeep.

Καμία αναφορά σε κινητήρες

Η Jeep δεν έχει προχωρήσει ακόμη σε επίσημες ανακοινώσεις σχετικά με τις διαθέσιμες εκδόσεις κινητήρων της Black Edition. Παρ’ όλα αυτά, θεωρείται σχεδόν βέβαιη η συμμετοχή της αμιγώς ηλεκτρικής έκδοσης των 156 ίππων. Παράλληλα, αναμένεται πως η έκδοση θα συνδυάζεται τόσo με τον βενζινοκινητήρα των 100 ίππων, καθώς και με τις ήπια υβριδικές επιλογές στα 110 και 145 PS.