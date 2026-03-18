Νέο Leapmotor A05: Έρχεται στην Ευρώπη με τιμή γύρω στα 25.000 ευρώ

Το νέο Leapmotor Α05 θα ενισχύσει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα της κινεζικής εταιρείας, η οποία έχει ως στόχο να το προσφέρει σε πολύ προσιτή τιμή και με πλούσιο εξοπλισμό.

Οι πρώτες φωτογραφίες του Leapmotor A05, του νέου μοντέλου της κινεζικής εταιρείας που αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη στο εγγύς μέλλον, δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του κινεζικού Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας.

Hatchback πόλης με 4,2 μέτρα μήκος

Οι διαστάσεις του είναι 4,2 μέτρα μήκος, 1,8 μέτρα πλάτος και 1,56 μέτρα ύψος, με μεταξόνιο 2,6 μέτρα, ενώ τοποθετείται ανάμεσα στο B και το C segment. Οι άμεσοι αντίπαλοί του θα είναι το ηλεκτρικό Opel Corsa και το VW ID.3, το οποίο σύντομα θα μετονομαστεί σε ID.3 Neo. Η σχεδίασή του υιοθετεί τη γνωστή γλώσσα της Leapmotor, ωστόσο σε σχέση με τα SUV της εταιρείας, η αισθητική του είναι ελαφρώς πιο συντηρητική, θυμίζοντας σε μεγάλο βαθμό το Leapmotor Α10.

Φωτογραφίες από την καμπίνα του δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή αλλά οι πρώτες αναφορές σημειώνουν πως ο εσωτερικός διάκοσμος περιλαμβάνει διάκτινο τιμόνι και δύο ψηφιακές οθόνες, μία 8,8 ιντσών για τον πίνακα οργάνων και μία -μεγαλύτερη- 14,6 ιντσών που υποστηρίζει το σύστημα infotainment.

Με LFP μπαταρίες και με ισχύ έως 122 PS

Όσον αφορά τα κινητήρια σύνολα, το Leapmotor A05 θα διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα μόνιμου μαγνήτη με απόδοση 70 kW (95 ίππων) και 90 kW (122 ίππων), οποίος θα αντλεί ενέργεια από μπαταρίες LFP (λιθίου-σιδήρου φωσφορικού), άγνωστης χωρητικότητας και αυτονομίας. Οι μπαταρίες LFP έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από αυτές με χημεία NMC και είναι πιο ασφαλείς αφού δεν κινδυνεύουν από υπερθέρμανση, όμως παράλληλα έχουν μεγαλύτερο βάρος και δεν είναι τόσο αποδοτικές στο κρύο.

Σε καλή τιμή

Σημαντικό ρόλο στην εμπορική επιτυχία του θα έχει φυσικά η τιμή του. Το κόστος αγοράς αναμένεται να ξεκινάει γύρω στα 25.000 ευρώ, όταν το αυτοκίνητο φτάσει στην Ευρώπη κάποια στιγμή μέσα στο 2026 και μάλλον θα αποτελέσει το δεύτερο πιο προσιτό ηλεκτρικό μοντέλο της Leapmotor μετά το T03. Τέλος, είναι σημαντικό να τονιστεί πως η Leamotor προσανατολίζεται στο να προσφέρει το νέο A5 με πλούσιο εξοπλισμό από την εισαγωγική του έκδοση, θεωρώντας πως τα αυτοκίνητα που βρίσκονται στη βάση της προϊοντικής πυραμίδας δεν πρέπει να είναι «φτωχά».