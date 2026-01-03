Νέο Lexus RZ 600e F Sport Performance: Μεγαλύτερη ισχύς, περισσότερο σπορ DNA

Η Lexus αποκαλύπτει το πιο σπορ RZ μέχρι σήμερα. Με 425 ίππους, επιθετικό carbon bodykit, αναβαθμισμένα φρένα και τιμόνι yoke, το RZ 600e F Sport Performance ανεβάζει τον πήχη.

Η Lexus αποκάλυψε μια νέα έκδοση για το αμιγώς ηλεκτρικό RZ με όνομα 600e F Sport Performance, η οποία, βασίζεται στο RZ 550e F Sport, αλλά παράληλλα αναβαθμίζει την σπορ εμφάνιση του αυτοκινήτου, προσφέρει περισσότερη ισχύ και πιο δυνατά φρένα. H έκδοση προορίζεται αρχικά μόνο για την ιαπωνική αγορά.

Πιο σπορ εμφάνιση

Το νέο bodykit, σύμφωνα με τη Lexus, προσφέρει καλύτερη αεροδυναμική απόδοση και παρέχει περισσότερη κάθετη δύναμη. Υπάρχει νέος διαχύτης, πιο μεγάλοι θόλοι πάνω από τους τροχούς, νέο καπό, δύο νέες αεροτομές (μία στην οροφή και μία στη θύρα του χώρου αποσκευών), πίσω διαχύτης και νέα πτερύγια που κατευθύνουν τον αέρα μακριά από τους τροχούς. Όλα είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα.

Σε δύο συνδυασμούς χρωμάτων

Η Lexus έχει επίσης τοποθετεί στο αυτοκίνητο ζάντες αλουμινίου 21 ιντσών που είναι ειδικά σχεδιασμένες για το 600e F Sport Performance και φρένα με μεγαλύτερους δίσκους και εξαπίστονες δαγκάνες μπροστά, με μπλε φινίρισμα.

Οι αγοραστές μπορούν επίσης να επιλέξουν το ίδιο μπλε χρώμα στους πλευρικούς καθρέφτες, τον μπροστινό προφυλακτήρα και τα διακοσμητικά των παραθύρων, ενώ για το αμάξωμα υπάρχει η επιλογή ανάμεσα σε διχρωμία άσπρου-μαύρου ή γκρι-μαύρου. Σε σχέση με το RZ 550e F Sport, η Lexus έχει χαμηλώσει το ύψος της θέσης οδήγησης κατά 20 χιλιοστά.

Αναβαθμισμένο steer-by-wire

Στο εσωτερικό, υπάρχει ένα τιμόνι τύπου yoke που συνδέεται με την τελευταία έκδοση του συστήματος steer-by-wire το οποίο, όπως ισχυρίζεται η Lexus, προσφέρει «ακόμη πιο συναρπαστική εμπειρία οδήγησης σε κάθε σενάριο». Παράλληλα, έχουν τοποθετηθεί νέα μπροστινά καθίσματα που η μάρκα υπόσχεται ότι προσφέρουν πολύ καλή στήριξη είτε όταν το αυτοκίνητο κινείται μέσα στην πόλη είτε σε γρήγορες διαδρομές.

Η ισχύς του Lexus 600e F Sport Performance έχει αυξηθεί στους 425 ίππους, με το χρόνο επιτάχυνσης των 0-100 χλμ/ώρα να παραμένει αμετάβλητος στα 4,4 δευτερόλεπτα. Η έκδοση συνδυάζεται με την ίδια μπαταρία 77 kWh του RZ 550e F Sport.