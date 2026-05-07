Νέο Lexus TZ: Ηλεκτρικό 6θέσιο SUV με 408 ίππους

To Lexus TZ είναι ένα 6θέσιο πολυτελές SUV που ενσωματώνει αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο 408 ίππων και αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη το 2027.

Τετρακίνητο ηλεκτρικό SUV με ισχύ 408 PS

Το TZ ενσωματώνει δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας 167 kW (227 DIN hp) έκαστος. Η συνολική ισχύς των 408 ίππων συνδυάζεται με ροπή 268,6 Nm ανά άξονα, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση (0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δλ.).

Για την τροφοδοσία του συστήματος, η Lexus επέλεξε μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 95,8 kWh. Χάρη στην υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και τη βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας, το τετρακίνητο TZ στοχεύει σε μια αυτονομία που αγγίζει τα 530 χιλιόμετρα. Το TZ εξοπλίζεται με ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW για γρήγορο ανεφοδιασμό στο σπίτι, ενώ σε ταχυφοριστή, η ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 150 kW, με την Lexus να αναφέρει πως η φόρτιση από το 10 έως το 80% διαρκεί περίπου 35 λεπτά.