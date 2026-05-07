Νέο Lexus TZ: Ηλεκτρικό 6θέσιο SUV με 408 ίππους

To Lexus TZ είναι ένα 6θέσιο πολυτελές SUV που ενσωματώνει αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο 408 ίππων και αναμένεται να έρθει στην Ευρώπη το 2027.
Η Lexus παρουσίασε το ολοκαίνουργιο TZ, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV έξι θέσεων που αποτελεί την ενσάρκωση του οράματος «Discover».
Με σύνθημα «να μην μιμείσαι κανέναν», το TZ έρχεται να προσφέρει μια εμπειρία μετακίνησης που θυμίζει περισσότερο λιμουζίνα παρά ένα συμβατικό SUV αυτοκίνητο. To Lexus TZ θα λανσαριστεί στην Ευρώπη το 2027.
Επιβλητικό SUV μήκους 5,1 μέτρων
Η εξωτερική εμφάνιση του νέου Lexus TZ αποτελεί μια τολμηρή δήλωση για το πώς η ιαπωνική μάρκα αντιλαμβάνεται το μέλλον των premium SUV. Απομακρυνόμενο από τις παραδοσιακές γραμμές που δίνουν έμφαση στην επιθετικότητα και την ισχύ, το TZ υιοθετεί την προσέγγιση «Provocative Simplicity» (Προκλητική Απλότητα): ένα αισθητικό μείγμα κομψότητας και «αιχμηρών» λεπτομερειών που του χαρίζουν μοναδική παρουσία στον δρόμο.
Στο εμπρός μέρος, η Lexus εξελίσσει την ταυτότητά της μετατρέποντας τη γνωστή μάσκα σε ένα ενιαίο, συμπαγές πάνελ. Τα νέα φωτιστικά σώματα με το διπλό «L» δημιουργούν μια χαρακτηριστική οπτική υπογραφή, με τα στοιχεία των φώτων ημέρας και των φλας να δείχνουν ταυτόχρονα προς τα μέσα και προς τα έξω.
Η σχεδίαση του πίσω μέρους καταφέρνει να συνδυάσει την αεροδυναμική με την άνεση, αφού η γραμμή της οροφής χαμηλώνει έντονα προς τα πίσω, χωρίς όμως να στερεί χώρο από τους επιβάτες της τρίτης σειράς.
Το TZ έχει συνολικό μήκος 5.100 χλστ. και μεταξόνιο 3.050 χλστ. ενώ χάρη στον εντυπωσιακό συντελεστή οπισθέλκουσας Cd 0,27, κατατάσσεται στα κορυφαία της κατηγορίας του, μεγιστοποιώντας την αυτονομία του. Η επιμήκης σιλουέτα του χαρακτηρίζεται από καθαρές επιφάνειες και έντονες ακμές, ενώ λεπτομέρειες όπως οι ημι-χωνευτές χειρολαβές και οι ειδικά σχεδιασμένες αεροδυναμικές ζάντες 20 ή 22 ιντσών τονίζουν τον δυναμισμό του.
Digital και άνετη καμπίνα
Το εσωτερικό του νέου Lexus TZ είναι ένα «Driving Lounge» που παντρεύει την παραδοσιακή ιαπωνική φιλοξενία με την τεχνολογία αιχμής. Στην καρδιά της καμπίνας βρίσκεται η νέα πλατφόρμα λογισμικού Arene, η οποία υποστηρίζει το προηγμένο σύστημα πολυμέσων LexusConnect. Η κεντρική οθόνη αφής 14 ιντσών συνεργάζεται άψογα με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων των 12,3 ιντσών.
Μια από τις πιο χρηστικές λειτουργίες είναι η δυνατότητα «κατοπτρισμού» του χάρτη πλοήγησης απευθείας στον πίνακα οργάνων, επιτρέποντας στον οδηγό να παραμένει συγκεντρωμένος στον δρόμο χωρίς να αποσπάται η προσοχή του.
Η δεύτερη σειρά διαθέτει αυτόνομα καθίσματα Captain’s Chairs, ενώ η απουσία τούνελ και η έξυπνη τοποθέτηση της μπαταρίας προσφέρουν άπλετο χώρο για τα πόδια ακόμα και στην τρίτη σειρά.
Όσον αφορά το πορτ-μπαγκάζ, η χωρητικότητα του ξεκινά από τα 290 λίτρα όταν όλα τα καθίσματα είναι στη θέση τους και φτάνει τα 2.017 λτ. με τα καθίσματα των δύο τελευταίων σειρών αναδιπλωμένα.
Η εμπειρία απογειώνεται με το ηχοσύστημα Mark Levinson 21 ηχείων, ενώ, τέλος, η μεγαλύτερη πανοραμική οροφή σε Lexus και οι επενδύσεις από πολυεπίπεδο μπαμπού στις πόρτες ολοκληρώνουν μια ατμόσφαιρα πολυτέλειας.
Τετρακίνητο ηλεκτρικό SUV με ισχύ 408 PS
Το TZ ενσωματώνει δύο ισχυρούς ηλεκτροκινητήρες, έναν σε κάθε άξονα, αποδίδοντας 167 kW (227 DIN hp) έκαστος. Η συνολική ισχύς των 408 ίππων συνδυάζεται με ροπή 268,6 Nm ανά άξονα, εξασφαλίζοντας άμεση απόκριση και γραμμική επιτάχυνση (0-100 χλμ./ώρα σε 5,4 δλ.).
Για την τροφοδοσία του συστήματος, η Lexus επέλεξε μια μπαταρία ιόντων λιθίου με χωρητικότητα 95,8 kWh. Χάρη στην υψηλή ενεργειακή πυκνότητα και τη βελτιστοποιημένη διαχείριση ενέργειας, το τετρακίνητο TZ στοχεύει σε μια αυτονομία που αγγίζει τα 530 χιλιόμετρα. Το TZ εξοπλίζεται με ενσωματωμένο φορτιστή AC 22 kW για γρήγορο ανεφοδιασμό στο σπίτι, ενώ σε ταχυφοριστή, η ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 150 kW, με την Lexus να αναφέρει πως η φόρτιση από το 10 έως το 80% διαρκεί περίπου 35 λεπτά.