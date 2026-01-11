Αποκαλύφθηκε στις Βρυξέλλες το νέο Mazda CX-6e

Η Mazda αποκάλυψε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου των Βρυξελλών το ολοκαίνουργιο CX-6e, ένα μεγάλο αμιγώς ηλεκτρικό SUV που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει την κατηγορία του, δίνοντας έμφαση στον δυναμικό σχεδιασμό, τις υψηλές επιδόσεις και την προηγμένη τεχνολογία.

Το νέο Mazda CX-6e είναι η καινούργια προσθήκη στην γκάμα ηλεκτρικών μοντέλων της Mazda. Συνδυάζοντας ιαπωνική φιλοσοφία, προσεγμένο σχεδιασμό και τεχνολογίες αιχμής, το Mazda CX-6e θα φτάσει στις ευρωπαϊκές εκθέσεις το καλοκαίρι του 2026.

Για την Ευρώπη

Το CX-6e υιοθετεί την σχεδιαστική γλώσσα Kodo, η οποία είναι αναβαθμισμένη προς μια νέα κατεύθυνση που αποτελεί το αποτέλεσμα εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και ιαπωνικών στούντιο σχεδιασμού της μάρκας, με την ευρωπαϊκή ομάδα να παίζει σημαντικά πιο σημαντικό ρόλο από ό,τι σε προηγούμενα μοντέλα. Το νέο SUV ξεχωρίζει για τις μεγάλες μυώδεις επιφάνειες του αμαξώματός του, την χαρακτηριστική φωτεινή υπογραφή των μοντέλων της Mazda στον πρόβολο και στο επιβλητικό πίσω μέρος.

Διαστάσεις και πορτ-μπαγκάζ

Το μήκος του είναι 4,85 μέτρα (λίγο μεγαλύτερο από το CX-60), το πλάτος του 1,93 μέτρα, το ύψος του είναι 1,62 μέτρα, ενώ το μεταξόνιο των 2,90 μέτρων επιτρέπει στο αυτοκίνητο να προσφέρει ευρυχωρία στους επιβάτες και την δυνατότητα να μεταφέρει 468 λίτρα στο πορτ-μπαγκάζ (επεκτείνεται σε 1.434 λίτρα με τη δεύτερη σειρά καθισμάτων αναδιπλωμένη), το οποίο διαθέτει χαμηλό κατώφλι φόρτωσης και μεγάλο άνοιγμα για να διευκολύνεται η φόρτωση ογκωδών αντικειμένων. Κάτω από το καπό υπάρχει επίσης frunk 80 λίτρων, το οποίο χρησιμεύει για την αποθήκευση των καλωδίων φόρτισης.

Διατίθεται με μια παλέτα που αποτελείται από επτά εξωτερικά χρώματα (Nightfall Violet, Air Stream Blue, Crystal White Pearl, Jet Black, Aero Grey, Machine Grey και Soul Red Crystal) που συνδυάζονται με μαύρη οροφή και σε δύο σχέδια για τις ζάντες (19 ιντσών στη βασική έκδοση Takumi).

Μίνιμαλ καμπίνα με 26 ιντσών οθόνη

Το Mazda CX-6e ακολουθεί μίνιμαλ αισθητική μέσα στην καμπίνα, μέσα στην οποία κεντρικό ρόλο παίζει μια οθόνη αφής 26 ιντσών που μπορεί να διαιρεθεί σε δύο τμήματα και προσφέρει στον οδηγό και στους επιβάτες πρόσβαση στο σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.

Η οθόνη συμπληρώνεται από μεγάλο Head-Up Display στο παρμπρίζ, ενώ στις πιο πλούσιες εκδόσεις, το μοντέλο εξοπλίζεται με δύο επιπλέον οθόνες που δρουν σαν παραδοσιακοί καθρέπτες (πρώτη φορά σε Mazda παραγωγής), μεταφέροντας στο εσωτερικό την εικόνα που καταγράφουν οι δύο μικρές κάμερες που είναι τοποθετημένες στο πλάγια του αμαξώματος.

Με 258 ίππους και 480 χιλιόμετρα αυτονομία

Το ηλεκτρικό κινητήριο σύνολο του CX-6e αποτελείται από μπαταρία λιθίου-σιδήρου (LFP) χωρητικότητας 78 kWh, η οποία δίνει ενέργεια σε έναν κινητήρα τοποθετημένο στον πίσω άξονα που αποδίδει 258 ίππους και 290 Nm ροπής, με τη Mazda να σημειώνει πως το αυτοκίνητο επιταχύνει γραμμικά μέχρι τα 100 χλμ./ώρα σε 7,9 δευτερόλεπτα και μέχρι την ταχύτητα των 180 χλμ./ώρα.

Η αυτονομία σε μεικτό κύκλο φτάνει τα 480 χιλιόμετρα (WLTP), ενώ, όταν χρειαστεί ανεφοδιασμό, ο οδηγός μπορεί να φορτίσει με μέγιστο ρυθμό 195 kW σε ταχυφορτιστή DC, με το 10-80% να διαρκεί 24 λεπτά. Ενσωματωμένος είναι επίσης ένας φορτιστής AC 11 kW που χρησιμεύει για τη φόρτιση στο σπίτι.