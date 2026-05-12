Νέο MG 07: Οι πρώτες εικόνες της νέας ναυαρχίδας της MG

Το νέο MG 07 είναι ένα fastback σεντάν που, όταν λανσαριστεί στα τέλη του 2026, θα τοποθετηθεί στην κορυφή της γκάμας της κινεζικής εταιρείας.

Οι πρώτες εικόνες του νέου 07, της καινούργιας ναυαρχίδας της κινεζικής μάρκας με το βρετανικό DNA, αποκαλύφθηκαν επίσημα από την MG. Πρόκειται για ένα αυτοκίνητο που θα τεθεί απέναντι σε μοντέλα όπως το Tesla Model 3 και το BYD Seal, όταν λανσαριστεί εμπορικά στα τέλη του 2026.

Πλήρεις λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων των διαστάσεων και των τεχνικών χαρακτηριστικών του αυτοκινήτου δεν έχουν γίνει γνωστές, εντούτοις, πληροφορίες από το στρατόπεδο της φίρμας αναφέρουν πως το μοντέλο θα βασίζεται σε μια εντελώς καινούργια αρχιτεκτονική 800V και θα γίνει διαθέσιμο τόσο με αμιγώς ηλεκτρικά όσο και με plug-in υβριδικά κινητήρια σύνολα.

Fastback σχεδίαση και πλούσιο σε τεχνολογία

Το MG 07 υιοθετεί μια αεροδυναμική fastback σιλουέτα και σχεδίαση που, σε πολλούς, θυμίζει την Porsche Taycan. Στο μπροστινό μέρος ξεχωρίζουν τα σχήματος “C” φωτιστικά σώματα, το μεγάλο μαύρο πλαίσιο κάτω από αυτά και το γραμμωμένο κοντά στους θόλους καπό, ενώ μεταξύ άλλων διαθέτει:

πόρτες με παράθυρα χωρίς πλαίσιο που τονίζουν τον premium χαρακτήρα του αυτοκινήτου,

ημικρυφές λαβές στις πόρτες,

αεροδυναμικούς αεραγωγούς στα φτερά

δίχρωμες σπορ ζάντες με χρωματιστές δαγκάνες φρένων.

Το πίσω μέρος του αυτοκινήτου είναι πιο μίνιμαλ, με μια συνεχή φωτεινή λωρίδα να διατρέχει το πλάτος του αυτοκινήτου. Υπάρχει πανοραμική οροφή, ενώ η MG δημιούργησε για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ένα νέο χρώμα με όνομα “Morello Purple“.

Το MG 07 θα εξοπλίζεται με τεχνολογία LiDAR, με τη μονάδα του συστήματος να τοποθετείται, παραδοσιακά, πάνω από το μπροστινό παρμπρίζ και λογισμικό Momenta R7, το οποίο, χρησιμοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη, εκπαιδεύεται μέσα από τις καταστάσεις οδήγησης που αντιμετωπίζει.

Η MG σημειώνει μεγαλύτερη επιτυχία στις αγορές μακριά από την Κίνα. Τον Φεβρουάριο, η MG ανακοίνωσε ότι έγινε η πρώτη κινεζική μάρκα αυτοκινήτων που ξεπέρασε το ένα εκατομμύριο πωλήσεις στην Ευρώπη.