Νέο MG 4X: Το MG4 έγινε SUV και έχει ημί-στερεάς κατάστασης μπαταρία

Το νέο MG 4X είναι ένα SUV μήκους 4,39 μέτρων που θυμίζει το καινούργιο MG4 Urban και ενσωματώνει μικρή μπαταρία ημί-στερεάς κατάστασης που προσφέρει καλύτερη απόδοση στο κρύο και αυτονομία έως 530 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τον κύκλο δοκιμών CLTC.

H MG παρουσίασε στην Κίνα το πρώτο SUV στην οικογένεια του MG4, το οποίο ονομάζεται MG 4Χ.

Η νέα αυτή προσθήκη έρχεται να τοποθετηθεί δίπλα στο MG4 και το MG4 Urban και σύμφωνα με κινεζικά μέσα, το γράμμα «Χ» αντιπροσωπεύει τις «άπειρες δυνατότητες» που έχουν στη διάθεσή τους οι νέοι αγοράστες.

Ο ερχομός του MG 4X στην Ευρώπη δεν συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή πολλές πιθανότητες, καθώς στη γκάμα της MG υπάρχει ήδη το S5.

Αρκετές οι ομοιότητες με το MG4 Urban

Το MG 4X έχει μήκος 4,39 μέτρα, πλάτος 1,84 μέτρα και ύψος 1,55 μέτρα, το μεταξόνιό του έχει μήκος 2,75 μέτρα, ενώ το βάρος του είναι πλησιάζει τον 1,5 τόνο (1.485 κιλά) και τοποθετείται ανάμεσα στα μικρά και τα οικογενειακά ηλεκτρικά SUV.

Η σχεδίασή του στον πρόβολο μοιάζει πολύ με αυτή του MG4 Urban, ωστόσο στο MG 4Χ, τα δύο φωτιστικά σώματα ενώνονται μεταξύ τους μέσω μιας λεπτής μπάρας. Στο πλάι, το σχήμα του μοιάζει με αυτό το MG S5, ενώ πίσω, το 4Χ παίρνει δάνειο τα φωτιστικά σώματα του MG4.

Τεχνολογικά προηγμένο εσωτερικό

Μέχρι αυτήν τη στιγμή, δεν έχει αποκαλυφθεί κάποια εικόνα από τον εσωτερικό διάκοσμο του αυτοκινήτου. Η MG διαβεβιώνει πως το 4Χ είναι εξαιρετικά προηγμένο σε τεχνολογία αυτοκίνητο, σημειώνοντας πως έχει συνεργαστεί με την Oppo και την Horizon Robotics για την ανάπτυξη του συστήματος infotainment και των συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης αντίστοιχα.

Η μάρκα σημειώνει πως το σύστημα υποβοήθησης οδήγησης Navigate on Pilot (NOA) και το σύστημα υποβοήθησης παρκαρίσματος θα είναι τα καλύτερα στην κατηγορία του.

Με semi sold-state μπαταρία

Το MG 4X είναι ένα ηλεκτρικό SUV, του οποίου το κινητήριο σύνολο βασίζεται σε μια μπαταρία χωρητικότητας 53,95 kWh τεχνολογίας semi solid-state (ημί-στερεάς κατάστασης). Η μπαταρία αυτή, σύμφωνα με τη μάρκα, προσφέρει περισσότερη ασφάλεια γιατί διαχειρίζεται καλύτερα τη θερμότητα και αποδίδει καλύτερα όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλή.

Σύμφωνα με τα κινεζικά τεστ CLTC, η αυτονομία του αυτοκινήτου φτάνει τα 530 χιλιόμετρα.