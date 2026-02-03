Νέο MG4 Urban: Στην Ευρώπη το πιο προσιτό ηλεκτρικό της MG

Το MG4 Urban τοποθετείται κάτω από το MG4, συνδυάζεται με πιο μικρής χωτητικότητας μπαταρίες αλλά είναι σημαντικά πιο προσιτό.

Την εμπορική του πορεία στη Ευρώπη ξεκίνησε το νέο μέλος της ηλεκτρικής γκάμας της MG. Το όνομά του είναι MG4 Urban και παρότι μοιράζεται το ίδιο όνομα με το γνωστό στο ελληνικό κοινό MG4, πρόκειται για ένα αρκετά διαφορετικό αυτοκίνητο, που σύμφωνα με τη μάρκα, επιβεβαιώνει την πρόθεσής της να καταστήσει την αγορά ενός ηλεκτρικού οχήματος πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους.

Διαφορετικό σχεδιαστικά

To MG4 Urban είναι λίγο πιο μακρύ σε μήκος από το MG4 και δεν υιοθετεί την αιχμηρή σχεδίαση του συνεπώνυμου μοντέλου αλλά αντίθετα, έχει πιο στρογγυλές και μεγάλες επιφάνειες που το κάνουν να μοιάζει περισσότερο στο Cybester.

Διαφοροποιήσεις υπάρχουν και στο εσωτερικό του οχήματος, όπου ο οδηγός έχει στη διάθεσή του μία οθόνη 15,6 ιντσών για το σύστημα infotainment, συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ πίσω από το τιμόνι δεσπόζει επίσης μία οθόνη 7 ιντσών που αναλαμβάνει τον ρόλο του πίνακα οργάνων.

Προσθιοκίνητο με μικρότερες μπαταρίες

Σημαντικές είναι οι διαφορές και στο τεχνικό κομμάτι, αφού σε αντίθεση με το πισωκίνητο MG4 που συνδυάζεται με μπαταρίες, 49 kWh, 64 kWh και 77 kWh και προσφέρεται και σε σπορ έκδοση Χ-Power, το MG4 Urban είναι προσθιοκίνητο και ενσωματώνει πιο μικρής χωρητικότητας LFP μπαταρίες στα 49 και 54 kWh, με ισχύ 149 και 160 ίππους αντίστοιχα και αυτονομία που φτάνει έως τα 415 χιλιόμετρα, στη δεύτερη περίπτωση.

Πιο προσιτό από το MG4

Οι τιμές του MG4 Urban έχουν ήδη ανακοινωθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς εκεί έχει ήδη αρχίσει η διάθεσή του. Η εισαγωγική εξοπλιστική έκδοση με τη μπαταρία των 49 kWh κοστίζει λίγο πάνω από 27.100 ευρώ, δηλαδή είναι περίπου 7.000 ευρώ πιο προσιτό από το MG4, το οποίο στη Βρετανία έχει αρχική τιμή 34.756 ευρώ.