O Euro NCAP αποκάλυψε το νέο MGS6 EV – Πότε θα γίνει επίσημα η πρεμιέρα του

Το νέο MGS6 EV θα αποκαλυφθεί επίσημα στα τέλη Νοεμβρίου, όμως χάρη στον Euro NCAP, κυκλοφόρησαν ήδη οι πρώτες εικόνες του νέου ηλεκτρικού SUV.

Δεν είναι λίγες οι φορές που νέα μοντέλα αυτοκινήτων αποκαλύπτονται πρόωρα μέσω κάποιας διαρροής. Ποτέ όμως μέχρι σήμερα δεν είχε συμβεί να μάθουμε πόσο ασφαλές είναι ένα αυτοκίνητο πριν καν δούμε πώς μοιάζει. Αυτό ακριβώς συνέβη με το ολοκαίνουργιο MGS6 EV, καθώς ο ανεξάρτητος οργανισμός Euro NCAP, με αφορμή τα αποτελέσματα των δοκιμών πρόσκρουσης στις οποίες υπέβαλε το νέο SUV της MG, αποκάλυψε —μάλλον άθελά του— τις πρώτες επίσημες εικόνες του μοντέλου, πριν από το επίσημο ντεμπούτο του που έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Νοεμβρίου.

Υιοθετεί την σχεδιαστή γλώσσα της MG

Το MGS6 EV ξεχωρίζει σχεδιαστικά χάρη στα αιχμηρά και επιθετικά φωτιστικά σώματα, εμπνευσμένα από τα υπόλοιπα μοντέλα της μάρκας. Ο εμπρός προφυλακτήρας δεν διαθέτει παραδοσιακή γρίλια, αφού πρόκειται για αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο· χαμηλότερα, ωστόσο, υπάρχει ένας κεντρικός αεραγωγός που εξασφαλίζει την απαραίτητη ψύξη για την μπαταρία και τα υπόλοιπα κρίσιμα εξαρτήματα του ηλεκτρικού συστήματος κίνησης. Στο πίσω μέρος, ξεχωρίζει η λεπτή φωτεινή λωρίδα με μοντέρνα γραφικά, ενώ η αεροτομή στο τελείωμα της οροφής προσθέτει μια δυναμική πινελιά στον οικογενειακό χαρακτήρα του SUV.

Αν και δεν έχουμε ακόμη σαφή εικόνα για το εσωτερικό του νέου MG, οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η καμπίνα θα θυμίζει σε μεγάλο βαθμό εκείνη των υπόλοιπων crossover της φίρμας. Μέσα από τις φωτογραφίες που διέρρευσαν από τον Euro NCAP, διακρίνονται Head-Up Display και μεγάλη κεντρική οθόνη αφής, η οποία θα φιλοξενεί το σύστημα infotainment.

Ηλεκτρικό με τουλάχιστον 230 άλογα

Όσον αφορά το σύστημα κίνησης, το MGS6 EV αναμένεται να διατεθεί σε εκδόσεις με κίνηση στους πίσω τροχούς αλλά και με τετρακίνηση, ανάλογα με τη διαμόρφωση. Θα εφοδιάζεται με ένα ή δύο ηλεκτρικά μοτέρ, με την ισχύ να ξεκινά από τους 230 ίππους.