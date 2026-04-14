Αποκαλυπτήρια για το νέο Nissan Juke – Πότε έρχεται στην Ευρώπη (+video)

Το τρίτης γενιάς Nissan Juke ακολουθεί τα χνάρια των προκατόχων του, υιοθετώντας ριζοσπαστική σχεδίαση, ωστόσο σε αντίθεση με τα Juke που προηγήθηκαν, θα διατίθεται αποκλειστικά με αμιγώς ηλεκτρικά σύνολα.

Η Nissan κάνει ένα βήμα προς το μέλλον της ηλεκτροκίνησης, παρουσιάζοντας το ολοκαίνουργιο, αμιγώς ηλεκτρικό Juke, ένα μοντέλο που σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη στη στρατηγική της εταιρείας για την ευρωπαϊκή αγορά, ενισχύοντας τη δέσμευσή της για τη δημιουργία μιας γκάμας αυτοκινήτων με μηδενικό ανθρακικό αποτύπωμα.

Από την πρώτη του γενιά το 2010, το Juke έχει ξεχωρίσει ως ένα από τα πιο δημοφιλή μικρά SUV, κερδίζοντας την προτίμηση 1,5 εκατ. οδηγών στην Ευρώπη.

Σήμερα, στη νέα του γενιά διατηρεί τον ξεχωριστό του χαρακτήρα και εντάσσεται σε μια διαρκώς αυξανόμενη ευρωπαϊκή γκάμα ηλεκτρικών οχημάτων που περιλαμβάνει το νέο Micra, το Leaf τρίτης γενιάς, το Ariya και το Townstar, ενώ σύντομα, θα παρουσιαστεί και ένα ακόμη ηλεκτρικό για τo Α-segment.

Με τα κινητήρια σύνολα του Νissan Leaf

Το τρίτης γενιάς ηλεκρικό Juke θα βασίζεται στην πλατφόρμα CMF-EV και θα μοιράζεται πολλά κοινά μηχανικά στοιχεία με το νέο Leaf. Ως εκ τούτου, το Juke, πιθανότατα, θα μπορεί να συνδυαστεί με δύο υδρόψυκτες μπαταρίες χημείας NMC με χωρητικότητα 52 και 75 kWh που θα του εξασφαλίζουν δυνατότητα κίνησης για περίπου 450 χλμ. και έως 620 χλμ. αντίστοιχα.

Η ισχύς θα φτάνει μέχρι και τα 218 άλογα, ενώ όταν χρειαστεί φόρτιση, το νέο Juke θα μπορεί να συνδεθεί με ταχυφορτιστή DC υποστηρίζοντας ταχύτητες έως 150 kW.

Επιπροσθέτως, θεωρείται σίγουρο πως το νέο Juke θα είναι εξοπλισμένο με λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), παρέχοντας ισχύ έως και 3,6 kW για τη σύνδεση εξωτερικών μικροσυσκευών – από φορητούς υπολογιστές μέχρι εξοπλισμό μαγειρέματος για τις εξορμήσεις στη φύση και θα είναι συμβατό με το σύστημα Vehicle-to-Grid (V2G), έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να στέλνει αποθηκευμένη ενέργεια πίσω στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

Συνεχίζει σε βενζίνη και hybrid

Ενώ το τρίτης γενιάς Juke θα προσφερθεί μόνο ως ηλεκτρικό, η Nissan, σε μία τακτική που ακολουθούν πολλοί, θα συνεχίζει να προσφέρει το τρέχον μοντέλο ταυτόχρονα με το ηλεκτρικό, διασφαλίζοντας πως οι φίλοι της μάρκας θα έχουν προσβαση σε τεχνολογίες που ταιριάζουν σε κάθε ανάγκη. Η βενζινοκίνητη και η αυτοφορτιζόμενη υβριδική έκδοση (e-Power) θα συνεχίσουν να διατίθενται, αφού πρώτα αναβαθμιστούν τεχνολογικά και υιοθετήσουν τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της εταιρείας μέσα από το λανσάρισμα μιας ανανεωμένης έκδοσης.

Στην Ευρώπη το 2027

Το νέο, πλήρως ηλεκτρικό Juke θα κατασκευαστεί στο εργοστάσιο της Nissan στο Sunderland του Ηνωμένου Βασιλείου, εκεί όπου βρίσκεται η έδρα του νέου Leaf. Η πρώτη δοκιμαστική φάση παραγωγής του Juke ξεκινά τις επόμενες εβδομάδες. To νέας γενιάς Juke θα λανσαριστεί στην Ευρώπη την άνοιξη του 2027.