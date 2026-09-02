Πρεμιέρα για το Range Rover Electric: Μόνο με ρεύμα για πρώτη φορά

To Range Rover Electric υπόσχεται μεγάλες off-road δυνατότητες και πολυτέλεια και παράλληλα, σύμφωνα με τη μάρκα, μπορεί να κάνει ακόμη και 600 χιλιόμετρα μόνο με ρεύμα.

Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία, καθώς το Range Rover γίνεται για πρώτη φορά στην ιστορία… αμιγώς ηλεκτρικό. Βασισμένο στη αρχιτεκτονική Modular Longitudinal Architecture (MLA-Flex), το νέο Range Rover Electric, σύμφωνα με τη μάρκα, συνεχίζει να είναι σε θέση να προσφέρει τις μεγάλες εκτός δρόμου δυνατότητες που το καθιέρωσαν.

Αποδίδει 550 ίππους

Το βρετανικό SUV «ζωντανεύουν» δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 353 ίππων έκαστος, προσφέροντας συνδυαστική ισχύ 550 ίππων και εντυπωσιακή ροπή 850 Nm. Οι αριθμοί αυτοί μεταφράζονται σε επιδόσεις που θυμίζουν σπορ κατασκευές, με την επιτάχυνση 0-96 χλμ./ώρα να ολοκληρώνεται σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα, ενώ όσον αφορά τις ρεπρίζ, η επιτάχυνση από τα 80 στα 120 χλμ./ώρα διαρκεί μόλις 2,7 δευτερόλεπτα.

Με αυτονομία 600 χιλιομέτρων

Για την αποθήκευση της ενέργειας είναι υπεύθυνη μια μπαταρία χωρητικότητας 120 kWh (118,5 kWh ωφέλιμη), η οποία εξασφαλίζει αυτονομία έως και 600 κατά WLTP, ενώ σε πραγματικές συνθήκες, το αυτοκίνητο εγγυάται έως και 535 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικών μετακινήσεων, χωρίς την ανάγκη φόρτισης.

Όσον αφορά τη φόρτιση εκτός σπιτιού, χησιμοποιώντας δημόσιους φορτιστές ταχείας φόρτισης DC 350 kW, το Range Rover Electric μπορεί να φορτίσει από 10-80% σε περίπου 22 λεπτά ή να προσθέσει 220 χλμ. σε 10 λεπτά (WLTP) όταν το όχημα φορτίζει με τον μέγιστο ρυθμό φόρτισης.

Για τη μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, το Range Rover Electric εξοπλίζεται με το προηγμένο σύστημα θερμικής διαχείρισης ThermAssist, το οποίο μειώνει την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση κατά 40%, προσθέτοντας έως και 40 χιλιόμετρα αυτονομίας. Δεν είναι τυχαίο ότι για την εξέλιξη του συγκεκριμένου αυτοκινήτου κατατέθηκαν περισσότερες από 300 αιτήσεις ευρεσιτεχνίας, νούμερο που αποτελεί ρεκόρ για τη φίρμα.

Αποτέλεσμα εξαντλητικών δοκιμών

Η αντοχή και οι εκτός δρόμου ικανότητες του Range Rover Electric δοκιμάστηκαν σε περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια χιλιόμετρα εξαντλητικών τεστ, από τους -40°C του Arjeplog στη Σουηδία μέχρι την έρημο του Ντουμπάι και τις λασπώδεις διαδρομές του Eastnor Castle στην Αγγλία.

Οι Βρετανοί σημειώνουν ότι τεχνολογίες όπως το Intelligent Driveline Dynamics (IDD) και το Integrated Traction Management (ITM) διαχειρίζονται την απώλεια πρόσφυσης έως και 100 φορές ταχύτερα από ένα συμβατικό θερμικό όχημα, ενώ με τη νέα λειτουργία Single Pedal, το ηλεκτρικό Range Rover μπορεί να σκαρφαλώσει σε πλαγιές με κλίση ακόμη και 45 μοιρών.