Νέο Renault 4 JP4x4 Concept: Περιπέτεια πάνω σε αμμώδεις παραλίες

Το Renault 4 JP4x4 Concept εφοδιάζεται με δεύτερο ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, έχει ανοιχτή οροφή, πορτ-μπαγκάζ που γεμίζει με αποσκευές σαν pick-up και μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος.

Η Renault μοιάζει πως έχει βρει τη «χρυσή τομή» ανάμεσα στη νοσταλγία και τον εξηλεκτρισμό, και το νέο Renault 4 JP4x4 Concept είναι η καλύτερη απόδειξη.

Με αφορμή το φετινό τουρνουά Roland-Garros,, η γαλλική μάρκα παρουσιάζει μια lifestyle εκδοχή του επερχόμενου ηλεκτρικού R4, αποτίοντας φόρο τιμής στις εκδόσεις Plein Air (1969) και JP4 (1981).

Σχεδιασμένο για εκδρομές

Το πρώτο πράγμα που κεντρίζει το βλέμμα είναι ο χρωματικός συνδυασμός. Το αμάξωμα είναι βαμμένο στο εντυπωσιακό χρώμα Emerald Green, μια σύγχρονη ερμηνεία των κλασικών πράσινων αποχρώσεων που χαρακτήριζαν το «4L» στις δεκαετίες του ’70 και του ’80.

Η οροφή του αυτοκινήτου είναι ανοιχτή, ώστε οι επιβάτες να έρχονται σε άμεση επαφή με το περιβάλλον της υπαίθρου, ενώ η πίσω πόρτα ανοίγει προς τα κάτω, θυμίζοντας pick-up και διευκολύνοντας τη φόρτωση εξοπλισμού.

Πιο μπροστά, η Renault προσφέρει ρετρό καθίσματα εμπνευσμένα από τη δεκαετία του ’70, η κεντρική κονσόλα προσδίδει έναν σύγχρονο αέρα, ενώ για τις διαδρομές πάνω από τους αμμόλοφους; ο συνοδηγός έχει στη διάθεσή του μια πρακτική χειρολαβή στο ταμπλό.

Τετρακίνητο και με μεγαλύτερη απόσταση από το έδαφος

Το JP4x4 Concept διαθέτει δύο ηλεκτροκινητήρες –έναν σε κάθε άξονα– προσφέροντας μόνιμη τετρακίνηση, κάτι που μπορεί να σημαίνει πως η Renault ετοιμάζει μια 4×4 έκδοση και για την έκδοση παραγωγής του «4αριού».

Η απόσταση από το έδαφος έχει αυξηθεί κατά 15 χλστ. σε σχέση με το συμβατικό ηλεκτρικό Renault 4 E-Tech, ενώ τα μετατρόχια έχουν διευρυνθεί, χαρίζοντας στο αυτοκίνητο μια πιο επιθετική εμφάνιση. Οι ζάντες είναι 18 ιντσών και τυλίγονται σε ελαστικά Goodyear UltraGrip Performance+.