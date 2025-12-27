Νέο Rimac Nevera R Founder’s Edition: Με τη σφραγίδα του Mate Rimac

Κάθε αγορά ενός Rimac Nevera R στην έκδοση Founder’s Edition θα συνοδεύεται από ειδικά προνόμια και συναντήσεις με τον ιδρυτή και CEO της εταιρείας, Mate Rimac.

To Rimac Nevera R είναι ένα από τα πιο σπάνια υπεραυτοκίνητα στον κόσμο καθώς μόνο 40 μονάδες θα μπουν σε παραγωγή.

Για να ικανοποιήσει αυτούς που θέλουν μια ακόμη πιο ξεχωριστή Nevera R, ο Mate Rimac ανακοίνωσε πως θα κατασκευαστούν ακόμη 10 αυτοκίνητα στην ειδική έκδοση με όνομα Founder’s Edition, η οποία έχει ως σημείο αναφοράς τις προσωπικές του προτιμήσεις αλλά παράλληλα δίνει περισσότερες επιλογές εξατομίκευσης στον κάθε πελάτη.

Μεγάλες δυνατότητες εξατομίκευσης

Όποιος αποκτήσει ένα Nevera R στη συγκεκριμένη έκδοση έχει τη δυνατότητα να συναντηθεί με τον Mate Rimac και τον Διευθυντή Σχεδίασης Frank Heyl και να διαμορφώσουν μαζί το αυτοκίνητο, τροποποιώντας τα χρώματά του, τα υλικά κατασκευής και τα φινιρίσματα που υπάρχουν μέσα στην καμπίνα.

Σε κάθε περίπτωση, το παρών στο αυτοκίνητο θα δίνουν οι εξαιρετικά λεπτές ρίγες κατά μήκος του καπό, της οροφής και της πίσω αεροτομής και τα εμβλήματα της έκδοσης στα μπροστινά φτερά, με τον ιδιοκτήτη να μπορεί να προσθέσει τις δικές του λεπτομέρειες κατά το δοκούν.

Στο εσωτερικό, ο κάθε πελάτης μπορεί να διαμορφώσει την καμπίνα όπως ο ίδιος επιθυμεί, ωστόσο κάθε αυτοκίνητο θα περιλαμβάνει διάφορες σημαντικές ημερομηνίες στην ιστορία της Rimac, προσκέφαλα με τα αρχικά του Mate Rimac και τα εμβλήματα της έκδοσης.

Ειδικά προνόμια για μοναδικούς πελάτες

Μεγαλύτερη σημασία ίσως έχουν τα προνόμια που φέρνει μαζί της το Nevera R Founder’s Edition. O Rimac αναφέρει σχετικά: «Τα δέκα μέλη του Founder’s Club θα έχουν προσκλήσεις σε προεπισκοπήσεις προϊόντων, μια εταιρική κάρτα που θα επιτρέπει άμεση πρόσβαση στα κεντρικά γραφεία της Bugatti Rimac, προσκλήσεις σε παρουσιάσεις για ρεκόρ που πετυχαίνει η μάρκα, συμμετοχή σε συζητήσεις στρατηγικής και συμβολή σε αποφάσεις για τα επόμενα πρωτοποριακά αυτοκίνητα».

Επίσης, με την ολοκλήρωση παραγωγής κάθε οχήματος, η παράδοση των κλειδιών θα γίνεται από τον ίδιο τον Mate Rimac.

Συνεχίζει με 2.107 ίππους

Αλλαγές στα μηχανικά σύνολα δεν υπάρχουν, συνεπώς το Nevera R εξακολουθεί να διαθέτει τέσσερις ηλεκτροκινητήρες που αποδίδουν συνολικά 2.107 ίππους. Τιμές δεν έχουν ανακοινωθεί, ωστόσο θεωρείται σίγουρο πως το κόστος αγοράς θα ξεπερνά τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ προ φόρων της «βασικής» Nevera R.