Αποκαλυπτήρια για το νέο Suzuki Across

To νέας γενιάς Suzuki Across κάνει πρεμιέρα με plug-in υβριδικό σύνολο και σύστημα τετρακίνησης E-Four, ενώ για πρώτη φορά εξοπλίζεται με σύστημα head-up display.

Η Suzuki αποκάλυψε τη δεύτερη γενιά του Across, η οποία εμφανίζεται ανανεωμένη τόσο σε σχεδίαση όσο και σε τεχνολογικό υπόβαθρο, ενώ συνδυάζεται με ένα πιο αποδοτικό plug-in υβριδικό σύνολο.

Το νέο μοντέλο υιοθετεί μια πιο σύγχρονη και δυναμική αισθητική, πλαισιωμένη από ένα σαφώς αναβαθμισμένο εσωτερικό που δίνει έμφαση στην τεχνολογία και την εργονομία.

Ουσιαστικά, το νέο Suzuki Across βασίζεται στο Toyota RAV4, διαφοροποιούμενο κυρίως σε επίπεδο σχεδιαστικών λεπτομερειών. Όπως και το «αδελφό» RAV4, διαθέτει έντονα SUV χαρακτηριστικά, με το εμπρός μέρος να ξεχωρίζει χάρη στην επιβλητική μάσκα, τους μεγάλους τροχούς και τα πλαστικά προστατευτικά στα φτερά, στοιχεία που ενισχύουν τον εκτός δρόμου χαρακτήρα του. Την εξωτερική εικόνα συμπληρώνει μια παλέτα τεσσάρων χρωμάτων – Massive Grey Metallic, Ever Rest Metallic, Super White και Attitude Black Metallic.

Πρώτη φορά με Head-Up Display

Στο εσωτερικό, το Across υιοθετεί τη λεγόμενη «island architecture», μια σχεδιαστική φιλοσοφία όπου οι βασικοί χειρισμοί και οι οθόνες συγκεντρώνονται λειτουργικά στο κέντρο, δημιουργώντας ένα σύγχρονο και εργονομικό περιβάλλον. Το τεχνολογικό προφίλ του αυτοκινήτου είναι υψηλό και εκφράζεται μέσα από έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών και μια κεντρική οθόνη αφής 12,9 ιντσών.

Ο πίνακας οργάνων είναι πλήρως παραμετροποιήσιμος και μπορεί να προβάλλει πληροφορίες όπως πλοήγηση και ενδείξεις οικολογικής οδήγησης. Από την κεντρική οθόνη ελέγχονται ο αυτόματος κλιματισμός, το ηχοσύστημα και το σύστημα πλοήγησης, ενώ ο οδηγός μπορεί να προσαρμόσει κάποια από τα γραφικά της οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις του.

Για πρώτη φορά, το Suzuki Across εξοπλίζεται και με head-up display, το οποίο προβάλλει βασικές πληροφορίες όπως η ταχύτητα και οι οδηγίες πλοήγησης στο παρμπρίζ, σε ένα εικονικό βάθος τεσσάρων έως έξι μέτρων. Το σύστημα προσφέρει τρεις διαφορετικές λειτουργίες προβολής.

Plug-in και τετρακίνητο

Το νέο Across ένα plug-in υβριδικό σύστημα τελευταίας γενιάς, το οποίο χάρη στην ενσωμάτωση της μονάδας ελέγχου ισχύος και του μετατροπέα DC/DC στον μπροστινό άξονα eAxle, μαζί με τη χρήση ημιαγωγών καρβιδίου του πυριτίου, απαιτεί λιγότερο χώρο και μειώνει τις απώλειες ισχύος. Το σύνολο αποτελείται από έναν τετρακύλινδρο κινητήρα 2,5 λίτρων με λόγο συμπίεσης 14,0:1, δύο ηλεκτροκινητήρες και μια μπαταρία χωρητικότητας 22,7 kWh, με την κίνηση να μεταδίδεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων E-CVT.

Το σπριντ από στάση έως τα 100 χλμ./ώρα γίνεται σε 6,1 δευτερόλεπτα, ενώ η μέγιστη τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 180 χλμ./ώρα. Τα πλήρη τεχνικά χαρακτηστικά του μοντέλου (όπως η ηλεκτρική αυτονομία) αναμένεται να αποκαλυφθούν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Το νέο Across νέας γενιάς συνδυάζεται με το σύστημα τετρακίνησης E-Four που ελέγχει ηλεκτρονικά την κατανομή ροπής μεταξύ του μπροστινού και του πίσω άξονα και, εκτός από τις λειτουργίες οδήγησης NORMAL, ECO και SPORT, διατίθεται και η λειτουργία TRAIL, η οποία προσφέρει σταθερή κατανομή ροπής καθώς και καλύτερο έλεγχο κατά το φρενάρισμα.

Το νέο Suzuki Across έχει στη φαρέτρα του μια σειρά από συστήματα υποβοήθησης οδήγησης και ασφαλείας όπως προσαρμοζόμενο cruise control, προειδοποίηση αλλαγής λωρίδας με παρέμβαση στο τιμόνι, σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, υποβοήθηση αλλαγής λωρίδας, προληπτική υποβοήθηση οδήγησης, ανίχνευση υπνηλίας οδηγού και κάμερα 360 μοιρών με τρισδιάστατη προβολή.