Νέο Toyota Highlander: Ηλεκτρικό SUV με τρεις σειρές καθισμάτων

Το νέο Toyota Highlander είναι ηλεκτρικό, έχει τρεις σειρές καθισμάτων και σύγχρονη καμπίνα αλλά εκτός απροόπτου, θα μείνει μακριά από την ευρωπαϊκή αγορά.

Η Toyota ενισχύει την SUV γκάμα της με ένα νέο ηλεκτρικό crossover που διαθέτει τρεις σειρές καθισμάτων. Το νέας γενιάς Highlander υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα της μάρκας, ενώ έρχεται να αντικαταστήσει το τρέχον μοντέλο, το οποίο βρίσκεται στην αμερικανική αγορά από το 2019.

Για πρώτη φορά, το Toyota Highlander ενσωματώνει αμιγώς ηλεκτρικό σύνολο, ενώ ακόμη μια πρωτιά είναι πως γίνεται το πρώτο ηλεκτρικό SUV της μάρκας που διατίθεται με τρεις σειρές καθισμάτων.

Digital εσωτερικό

Την προσοχή μέσα στην καμπίνα του Highlander τραβάει η κεντρική οθόνη αφής μεγέθους 14 ιντσών που είναι ασύρματα συμβατή με Apple CarPlay και Android Auto, ενώ πίσω από το τιμόνι ενσωματώνεται ψηφιακός πίνακας οργάνων 12,3 ιντσών.

Και οι τρεις σειρές καθισμάτων είναι εξοπλισμένες με θύρες USB, προαιρετικά διατίθεται γυάλινη πανοραμική οροφή και προσαρμόσιμος ατμοσφαιρικός φωτισμός με 64 επιλογές χρωμάτων.

Όλες οι εκδόσεις φέρουν τη τεχνολογία vehicle-to-load (V2L), η οποία μπορεί να δώσει ενέργεια σε εξωτερικές συσκευές ή να χρησιμεύσει ως εφεδρική πηγή ενέργειας.

Αυτονομία έως 515 χιλιόμετρα

Το βασικό κινητήριο σύνολο συνδυάζει μπαταρία 77 kWh και έναν ηλεκτροκινητήρα που αποδίδει 224 ίππους και εξασφαλίζει αυτονομία 461 χιλιόμετρα. Η ίδια μπαταρία συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 343 ίππων, όμως η αυτονομία μειώνεται στα 434 χιλιόμετρα.

Επόμενη επιλογή είναι η μπαταρία των 95,8 kWh που συνδυάζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες απόδοσης 343 ίππων και αυτονομία 515 χιλιόμετρα.

Η Toyota θα προσφέρει το Highlander σε δύο εκδόσεις: την XLE και την Limited, με την πρώτη να προσφέρεται με κίνηση στους μπροστινούς τροχούς και προαιρετικά με τετρακίνηση, ενώ η δεύτερη συνδυάζεται αποκλειστικά με τετρακίνητα σύνολα.

Για την Αμερική

Το Highlander θα συναρμολογείται στο Τζορτζτάουν του Κεντάκι, με μπαταρίες από το νεοσύστατο εργοστάσιο της Toyota στη Βόρεια Καρολίνα. Η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει στα τέλη του 2026, με τις πωλήσεις να ξεκινούν αργότερα την ίδια χρονιά. Το λανσάρισμα του Highlander στην αγορά της Ευρώπης δεν συγκεντρώνει αυτή τη στιγμή μεγάλες πιθανότητες.