Νέο VW T-Roc: Τα 5 μηχανολογικά και τεχνολογικά highlights

Το νέας γενιάς VW T-Roc θέλει να συνεχίσει την πετυχημένη εμπορική πορεία του προκατόχου του και για αυτό, φέρνει μηχανολογικές και τεχνολογικές αναβαθμίσεις σε πολλούς τομείς.

Από την πρώτη κυκλοφορία του VW T-Roc το 2017, μέχρι και σήμερα, έχουν πουληθεί περισσότερα από δύο εκατομμύρια οχήματα, καθιστώντας το μοντέλο το δεύτερο πιο επιτυχημένο SUV της γεμρανικής μάρκας παγκοσμίως μετά το Tiguan. Στη δεύτερη γενιά του, το T-Roc έχει μεγαλώσει σε διαστάσεις, ξεχωρίζει για το υψηλής ποιότητας και hi-tech εσωτερικό του και ενσωματώνει μηχανολογικές και τεχνολογικές καινοτομίες νέας γενιάς.

1. Νέα πλατφόρμα για περισσότερη ακαμψία και ευρυχωρία

Το νέο T-Roc βασίζεται στη νεότερη πλατφόρμα MQB evo, η οποία δεν αποτελεί απλώς τον σκελετό του αυτοκινήτου, αλλά τη σπονδυλική του στήλη. Με εξαιρετικά υψηλή στρεπτική ακαμψία έως 18.000 Nm το αμάξωμα δεν κάμπτεται, δεν «στραβώνει» στις απότομες στροφές και δεν παρουσιάζει τριγμούς, ακόμη και υπό έντονη καταπόνηση και μακροχρόνια χρήση. Το αποτέλεσμα είναι υψηλή ποιότητα κύλισης, ακρίβεια στην οδήγηση και ενισχυμένη ενεργητική ασφάλεια σε πραγματικές συνθήκες.

Η δομική αυτή υπεροχή επιτρέπει στα συστήματα υποβοήθησης, στην ανάρτηση και στο σύστημα διεύθυνσης να λειτουργούν με απόλυτη ακρίβεια, δίνοντας όλη την πληροφορία στον οδηγό και προστατεύοντας αποτελεσματικά τους επιβάτες.

Η νέα πλατφόρμα έδωσε τη δυνατότητα στους σχεδιαστές και τους μηχανικούς της Volkswagen να μεγαλώσουν τις διαστάσεις του να το τοποθετήσουν ανάμεσα στα B και C-SUV. Με μήκος 4.372 χλστ., η δεύτερη γενιά είναι 120 χλστ. μεγαλύτερη από την προκάτοχό της, ενώ το μεταξόνιο έχει φτάσει στα 2.629 χλστ. (+30 χλστ.), με άμεσα ορατά οφέλη τόσο για τους πίσω επιβάτες όσο και για τον χώρο αποσκευών, ο οποίος έχει αυξηθεί κατά 30 λίτρα και πλέον ανέρχεται σε 475 λίτρα (έως 1.350 με πεσμένες τις πίσω θέσεις). Το νέο T-Roc έχει πλάτος 1.828 χλστ. (+9 χλστ.) και ύψος 1.562 χλστ. (+9 χλστ.).

2. Αναβαθμισμένο σε οθόνες

Μεγάλο είναι και το βήμα που έχει γίνει στο εσωτερικό του νέου T-Roc, ξεπερνώντας τα συμβατικά όρια της κατηγορίας του – που πλέον τοποθετείται ανάμεσα στα B και C-SUV. Υψηλής ποιότητας υλικά, καθαρός σχεδιασμός και καινοτόμες τεχνολογίες συνθέτουν ένα αναβαθμισμένο περιβάλλον. Ενδεικτική του άλματος στην ποιότητα είναι η υφασμάτινη δομή στο ταμπλό. Από εκεί και πέρα, το νέο T-Roc υιοθετεί λεπτομέρειες από τα μεγαλύτερα Tiguan και Tayron, ενώ προσφέρει, ασυνήθιστα για την κατηγορία, head-up display. Επιπλέον, οι τεχνολογίες με επίκεντρο τον χρήστη περιλαμβάνουν το νέο Digital Cockpit της Volkswagen και κεντρική οθόνη αφής με διαγώνιο 10,3 ή 12,9 ιντσών.

3. Πρώτο SUV στην κατηγορία του με σύστημα Travel Assist και πιο γεμάτη σουίτα τεχνολογιών

To Τ-Roc συνοδεύεται από μια νέα γκάμα συστημάτων υποβοήθησης και άνεσης στην κατηγορία που χρησιμοποιούνται επίσης στα μεγαλύτερα Tiguan και Tayron. Ένα νέο χαρακτηριστικό είναι το εξελιγμένο Travel Assist, το οποίο όχι μόνο πραγματοποιεί αυτόματα αλλαγές λωρίδας, αλλά αντιδρά επίσης πιο ομαλά και με ακόμη πιο προβλέψιμο τρόπο στις αλλαγές των ορίων ταχύτητας. Ένα σημαντικό σύστημα ασφαλείας είναι το Emergency Assist, το οποίο κατευθύνει αυτόματα το SUV στην άκρη του δρόμου και το ακινητοποιεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης – εάν ο οδηγός έχει προβλήματα υγείας. Το σύστημα προειδοποίησης εξόδου που ροειδοποιεί τους επιβάτες πριν ανοίξουν μια πόρτα εάν ένα όχημα πλησιάζει από πίσω είναι επίσης μια καινούργια προσθήκη.

4. Νέοι υβριδικοί κινητήρες

Το T-Roc διατίθεται, αρχικά, με ήπια υβριδικούς υπερτροφοδοτούμενους βενζινοκινητήρες (eTSI) και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, με μέγιστη απόδοση 116 ή 150 ίππους. Οι δύο mild hybrid εκδόσεις συνεργάζονται με μπαταρία ιόντων λιθίου 48V και ενσωματωμένη μίζα/γεννήτρια, η οποία παρέχει επιπλέον 14 kW ισχύος και 56 Nm ροπής.

Ο τετρακύλινδρος 1,5 TSI evo2 –η καρδιά όλων των συστημάτων κίνησης του νέου T-Roc– διαθέτει υπερσυμπιεστή VTG, σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων ACTplus, ψεκασμό υψηλής πίεσης έως 350 bar, χιτώνια κυλίνδρων με επικάλυψη πλάσματος και έμβολα με ενσωματωμένα κανάλια ψύξης. Λειτουργεί σύμφωνα με τον κύκλο Miller (πρόωρο κλείσιμο βαλβίδων εισαγωγής με υψηλή συμπίεση), με λόγο λάμδα 1 σε όλο το εύρος λειτουργίας.