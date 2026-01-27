Φωτοβολταϊκά πάνω σε ηλεκτρικό: Πόσα χιλιόμετρα παραπάνω μπορεί να κάνει;

Η Nissan τοποθέτησε φωτοβολταϊκά στο καπό, στην οροφή και πάνω στη θύρα του πορτ-μπαγκάζ ενός Ariya και, μετά από μετρήσεις που έκανε, συμπέρανε πως η τοποθέτηση τέτοιων πάνελ μπορεί να προσφέρει έως 23 χιλιόμετρα έξτρα αυτονομίας.

Τα αυτοκίνητα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους σταθμευμένα σε εξωτερικούς χώρους, εκτεθειμένα στον ήλιο. Αυτό το δεδομένο, που μέχρι σήμερα θεωρούνταν απλώς μια καθημερινή πραγματικότητα, μπορεί να μετατραπεί σε πλεονέκτημα για τα ηλεκτρικά οχήματα χρησιμοποιώντας φωτοβολταϊκά.

Η ιδέα της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας δεν είναι καινούργια, όμως η Nissan, με αφορμή την Ημέρα Καθαρής Ενέργειας, παρουσίασε ένα concept βασισμένο στο Ariya σε συνεργασία με την ολλανδική εταιρεία Lightyear.

Φωτοβολταϊκά σε όλη την επιφάνεια

Το ηλεκτρικό crossover εξοπλίζεται με φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετημένα στο καπό, στην οροφή και στη θύρα του πορτ-μπαγκάζ. Η συνολική επιφάνεια των πάνελ φτάνει τα 3,8 τ.μ. και μετατρέπει τις ακτίνες του ήλιου σε ρεύμα, το οποίο στη συνέχεια διοχετεύεται απευθείας στην μπαταρία του οχήματος. Σύμφωνα με τη Nissan, δοκιμές υπό ιδανικές συνθήκες έδειξαν ότι σε μια ηλιόλουστη ημέρα τα φωτοβολταϊκά μπορούν να προσφέρουν έως και 23 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Σημαντικός παράγοντας η γεωγραφική θέση

Φυσικά, η γεωγραφική θέση παίζει καθοριστικό ρόλο στην απόδοση του συστήματος. Οι ετήσιοι μέσοι όροι διαφέρουν αισθητά, με την ημερήσια προσθήκη αυτονομίας να εκτιμάται από 10,2 χιλιόμετρα στο Λονδίνο και έως 21,2 χιλιόμετρα στο Ντουμπάι. Ακόμη όμως και σε λιγότερο ιδανικές συνθήκες, όπως μια οδήγηση δύο ωρών σε μια ηλιόλουστη μέρα, το σύστημα μπορεί να προσθέσει περίπου 3 χιλιόμετρα αυτονομίας.

Μείωση της συχνότητας φόρτισης

Αν και τα νούμερα αυτά δεν αλλάζουν ριζικά την καθημερινότητα του οδηγού ενός ηλεκτρικού οχήματος, η Nissan εκτιμά ότι, επειδή ο μέσος χρήστης κάνει περίπου 30 με 50 χιλιόμετρα κάθε μέρα, η ενέργεια που μπορούν να προσφέρουν τα φωτοβολταικά μπορούν να μειώσουν τη συχνότητα φόρτισης από 35% έως 65%, προσφέροντας ουσιαστική ανακούφιση, ειδικά σε περιοχές με περιορισμένες υποδομές φόρτισης.

O Shunsuke Shigemoto, Αντιπρόεδρος στον τομέα των κινητήρων της Nissan δήλωσε: «εξερευνώντας πώς τα οχήματα μπορούν να παράγουν τη δική τους ενέργεια, ανοίγουμε την πόρτα σε νέες ευκαιρίες για τους πελάτες – μεγαλύτερη ελευθερία, μειωμένη εξάρτηση από τη φόρτιση και ένα καθαρότερο μέλλον».