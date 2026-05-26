«No Drivers, No Cupra»: Μπαίνει στην παραγωγή το Tindaya

To φουτουριστικό Tindaya που έκανε το ντεμπούτο του ως concept το 2025, τελικά θα μπει στην παραγωγή και θα γίνει η επόμενη ηλεκτρική ναυαρχίδα της Cupra.

H Cupra παρουσίασε το Tindaya στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Μονάχου το περασμένο φθινόπωρο ως ένα φουτουριστικό SUV που προανήγγειλε την εξέλιξη της σχεδιαστικής γλώσσας της και εστίασε στην προσοχή που δίνει η μάρκα στη σχέση του οδηγού με το αυτοκίνητο, με το μότο “Νο Drivers, No Cupra“.

Αρχικά η εταιρεία ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποια ειλημμένη απόφαση να φέρει το μήκους 4,72 μέτρων Tindaya στις εκθέσεις της -τονίζοντας πως ήταν πρωτίστως μια επίδειξη για το τι επιφυλάσσει το μέλλον.

Τώρα, όμως, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Seat-Cupra, Markus Haupt, αποκάλυψε σε βρετανικά μέσα ότι οι σχεδιαστές και οι μηχανικοί της φίρμας έχουν ξεκινήσει να εργάζονται πάνω στην έκδοση παραγωγής του Tindaya, ενόψει του λανσαρίσματός του μέσα στα επόμενα χρόνια.

Ηλεκτρικό και -ίσως- με range extender

Το Tindaya αναμένεται να αποτελέσει τη ναυαρχίδα της Cupra, αφού θα τοποθετηθεί πάνω από τα Raval, Formentor και Tavascan και θα χρησιμοποιήσει την προηγμένη πλατφόρμα SSP του ομίλου Volkswagen. Θα προσφερθεί με πανίσχυρα αμιγώς ηλεκτρικά κινητήρια σύνολα, ωστόσο είναι ανοιχτό το ενδεχόμενο, η γκάμα επιλογών να επεκταθεί με επιλογές με range-extender.

Σε αντίθεση με τη MEB πλατφόρμα που χρησιμοποιούν πολλά ηλεκτρικά που ανήκουν στο γερμανικό όμιλο, η SSP αρχιτεκτονική έχει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει κινητήρες εσωτερικής καύσης.

Η Audi θα είναι γίνει η πρώτη μάρκα του ομίλου VW που θα χρησιμοποιήσει το δάπεδο SSP, νωρίτερα αυτόν τον μήνα επιβεβαιώθηκε ότι το ηλεκτρικό VW Golf νέας γενιάς, το οποίο προηγουμένως αναμενόταν να κυκλοφορήσει το 2028, θα καθυστερήσει.

Η Porsche θα γίνει η δεύτερη μάρκα που θα υιοθετήσει την πλατφόρμα και λίγο αργότερα, αναμένεται να κάνει το ίδιο η Cupra με το Tindaya.

Ρόλος πρωταγωνιστή

Το Tindaya αναμένεται να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην προσπάθεια της μάρκας να αυξήσει τις πωλήσεις της τα επόμενα χρόνια σε παγκόσμια κλίμακα και να επιτύχει μερίδιο αγοράς 3% έως το 2030.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκιμήσεις, η τιμή του νέου Tindaya θα υπερβαίνει τα 60.000 ευρώ.